Allgemeines
Update: Die Wintertransfers der Oberliga Baden-Württemberg

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Oberliga Baden-Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. CfR Pforzheim
Trainer: Armin Redzepagic
Zugänge: Armin Redzepagic (Vereinslos)
Abgänge: Thomas Herbst (Rücktritt), Alessio Allkollari (Ausland)

1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC 08 Villingen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Hezel (VfB Bösingen), Arian Bojaj (FC Rot-Weiß Salem), Adrian Klein (VfL Mühlheim)

FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: keine
Abgänge: Mert Tasim (FC Waldkirch), Yannick Lawson (Freiburger FC)

FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Khery Hamka (FC Cosmos)
Abgänge: keine

FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: Pantelis Diamantidis (TV Zazenhausen), Auron Selimi (SG Weinstadt), Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen), Hazir Shala (SV Fellbach), Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen), Daniel Ntarok (SG Weinstadt), Duc Thanh Ngo (Ziel unbekannt)

FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Mütsch (VfR Gommersdorf)

FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich))
Abgänge: Roman Reinelt (vereinslos), Adam Heilig (SV Fellbach)

Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: Sidiky Zügel (SG HD-Kirchheim), Joshua Geyer (1. SV Mörsch)
Abgänge: keine

SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: Lorenz Ender (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Terry Asare (Ziel unbekannt)

TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkischer SV Singen
Trainer: Ali Mehmet Günes
Zugänge: keine
Abgänge: Abdoulie M'Boob (SV Stuttgarter Kickers), Batuhan Bak (FC 1932 Pfaffenweiler)

Türkspor Neckarsulm
Trainer: Julian Grupp
Zugänge: Danis Dipa (FC Esslingen), Emirhan Bilgin (FC-Astoria Walldorf)
Abgänge: keine

VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: Luca Stellwagen (Kickers Offenbach), Marvin Kadner (1. FC Magdeburg)
Abgänge: Jabez Makanda (VfR Wormatia Worms)

