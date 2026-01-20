Update: Die Wintertransfers der Oberliga Baden-Württemberg

1. CfR Pforzheim
Trainer: Armin Redzepagic
Zugänge: Armin Redzepagic (Vereinslos)
Abgänge: Thomas Herbst (Rücktritt), Alessio Allkollari (Ausland)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC DenzlingenTrainer:
Marco DufnerZugänge:
keineAbgänge:
Mert Tasim (FC Waldkirch), Yannick Lawson (Freiburger FC) FC NöttingenTrainer:
Dennis WillZugänge:
Khery Hamka (FC Cosmos) Abgänge:
keineFSV 08 Bietigheim-BissingenTrainer:
Daniel ZmpitasZugänge:
Pantelis Diamantidis (TV Zazenhausen), Auron Selimi (SG Weinstadt), Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen), Hazir Shala (SV Fellbach), Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf) Abgänge:
Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen), Daniel Ntarok (SG Weinstadt), Duc Thanh Ngo (Ziel unbekannt) FSV HollenbachTrainer:
Reinhard SchenkerZugänge:
keineAbgänge:
Marco Mütsch (VfR Gommersdorf) FV RavensburgTrainer:
Rahman SoyudogruZugänge:
Lorenz Beer (FC Bizau (Österreich)) Abgänge:
Roman Reinelt (vereinslos), Adam Heilig (SV Fellbach) Karlsruher SC IITrainer:
Dietmar BlickerZugänge:
Sidiky Zügel (SG HD-Kirchheim), Joshua Geyer (1. SV Mörsch) Abgänge:
keineSSV ReutlingenTrainer:
Thomas HerbstZugänge:
keineAbgänge:
keineSV OberachernTrainer:
Fabian HimmelZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG BacknangTrainer:
Mario MarinicZugänge:
Lorenz Ender (SG Sonnenhof Großaspach) Abgänge:
Terry Asare (Ziel unbekannt) TSV EssingenTrainer:
Simon KöpfZugänge:
keineAbgänge:
keineTürkischer SV SingenTrainer:
Ali Mehmet GünesZugänge:
keineAbgänge:
Abdoulie M'Boob (SV Stuttgarter Kickers), Batuhan Bak (FC 1932 Pfaffenweiler) Türkspor NeckarsulmTrainer:
Julian GruppZugänge:
Danis Dipa (FC Esslingen), Emirhan Bilgin (FC-Astoria Walldorf) Abgänge:
keineVfR AalenTrainer:
Beniamino MolinariZugänge:
keineAbgänge:
keineVfR MannheimTrainer:
Marcel AbeleZugänge:
Luca Stellwagen (Kickers Offenbach), Marvin Kadner (1. FC Magdeburg) Abgänge:
Jabez Makanda (VfR Wormatia Worms)
