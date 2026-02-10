Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Süd Auf FuPa gibt es den Überblick. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst-Dieter Koch

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: Artem Meychuk (Ziel unbekannt)



1. SC 1911 Heiligenstadt

Trainer: Benedikt Seipel

Zugänge: Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim), Viktor Stashenko (SG Union Sandersdorf), Keliano Tavares (Berliner AK), Artur Voilenko (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: keine





Bischofswerdaer FV 08

Trainer: Frank Rietschel

Zugänge: Erik Schmidt (Karrierepause), Luca Krause (Berliner AK), Otto Melzer (SG Dynamo Dresden), Oskar Ohnesorge (SC Freital)

Abgänge: Leon Schmeißer (SG Dynamo Schwerin), Bengiamin Wilschke (VfL Pirna-Copitz 07)



FC Einheit Rudolstadt

Trainer: Holger Jähnisch

Zugänge: keine

Abgänge: Fabian Lüdicke (FC Saalfeld)





FC Einheit Wernigerode

Trainer: Florian Mehr

Zugänge: Niclas Treu (SV Newroz Hildesheim)

Abgänge: keine



FC Grimma

Trainer: Marcus Dörfer

Zugänge: Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch)

Abgänge: Baris Öner (unbekannt), Lunacio Gomes (SV Edelweiß Arnstedt), Giovanni Lumpitzsch (ATSV Frisch Auf Wurzen), Cerno Abdulayi Kaba (SG Taucha 99), Noah Wächtler (SV Rot-Weiß Walldorf II), Godjes Yeboah (VfL Halle 1896)



FSV Budissa Bautzen

Trainer: Steve Dieske

Zugänge: keine

Abgänge: Tom Nathe (FSV 1990 Neusalza-Spremberg)



RSV Eintracht 1949

Trainer: Patrick Hinze

Zugänge: Aleksandar Bilbija (Tennis Borussia Berlin)

Abgänge: Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03)



SC Freital

Trainer: Christopher Beck

Zugänge: keine

Abgänge: Oskar Ohnesorge (Bischofswerdaer FV 08)



SG Union Sandersdorf

Trainer: Thomas Sawetzki

Zugänge: keine

Abgänge: Viktor Stashenko (1. SC 1911 Heiligenstadt)



VfB 1921 Krieschow

Trainer: Robert Koch

Zugänge: Toni Lempke (vereinslos), Arvin Krautz (eigene Jugend)

Abgänge: keine



VfB Auerbach 1906

Trainer: Sven Köhler

Zugänge: keine

Abgänge: Konrad Lippmann (VfB Schöneck 1912)



VfB Empor Glauchau

Trainer: Nico Quade, Nick Elsner

Zugänge: Philipp Sovago (BSG Wismut Gera)

Abgänge: Dominik Reissig (Meeraner Sportverein), Fabien Bochmann (FC Concordia Schneeberg 1909)



VfB Germania Halberstadt

Trainer: Manuel Rost

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VFC Plauen

Trainer: Norman Zschach

Zugänge: Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II), Norman Zschach (VfB Auerbach 1906), Juliane Wunderlich (1. FC Trogen)

Abgänge: Sedat Gören (Karrierepause), Toni Wunderlich (SpVgg Bayern Hof), Kemal Utman Eren (Osmaniyespor FK - Türkei)



VfL Halle 1896

Trainer: Luca Shubitidze

Zugänge: Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg), Raimison Dos Santos (Sportfreunde Lotte), Arlind Shoshi (FC Eilenburg), Godjes Yeboah (FC Grimma), Bartlomiej Jelonek (Piast Gliwice)

Abgänge: Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Julius Schmid (unbekannt), Linus Kevin Hörold (SG Blau-Weiß Brachstedt)