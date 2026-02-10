– Foto: Horst-Dieter Koch
Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Süd
Auf FuPa gibt es den Überblick.
von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: Artem Meychuk (Ziel unbekannt)
1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim), Viktor Stashenko (SG Union Sandersdorf), Keliano Tavares (Berliner AK), Artur Voilenko (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: keine
Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: Erik Schmidt (Karrierepause), Luca Krause (Berliner AK), Otto Melzer (SG Dynamo Dresden), Oskar Ohnesorge (SC Freital)
Abgänge: Leon Schmeißer (SG Dynamo Schwerin), Bengiamin Wilschke (VfL Pirna-Copitz 07)
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Holger Jähnisch
Zugänge: keine
Abgänge: Fabian Lüdicke (FC Saalfeld)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: Niclas Treu (SV Newroz Hildesheim)
Abgänge: keine
FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch)
Abgänge: Baris Öner (unbekannt), Lunacio Gomes (SV Edelweiß Arnstedt), Giovanni Lumpitzsch (ATSV Frisch Auf Wurzen), Cerno Abdulayi Kaba (SG Taucha 99), Noah Wächtler (SV Rot-Weiß Walldorf II), Godjes Yeboah (VfL Halle 1896)
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: Tom Nathe (FSV 1990 Neusalza-Spremberg)
RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: Aleksandar Bilbija (Tennis Borussia Berlin)
Abgänge: Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: Oskar Ohnesorge (Bischofswerdaer FV 08)
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: Viktor Stashenko (1. SC 1911 Heiligenstadt)
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Toni Lempke (vereinslos), Arvin Krautz (eigene Jugend)
Abgänge: keine
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: Konrad Lippmann (VfB Schöneck 1912)
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: Philipp Sovago (BSG Wismut Gera)
Abgänge: Dominik Reissig (Meeraner Sportverein), Fabien Bochmann (FC Concordia Schneeberg 1909)
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II), Norman Zschach (VfB Auerbach 1906), Juliane Wunderlich (1. FC Trogen)
Abgänge: Sedat Gören (Karrierepause), Toni Wunderlich (SpVgg Bayern Hof), Kemal Utman Eren (Osmaniyespor FK - Türkei)
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg), Raimison Dos Santos (Sportfreunde Lotte), Arlind Shoshi (FC Eilenburg), Godjes Yeboah (FC Grimma), Bartlomiej Jelonek (Piast Gliwice)
Abgänge: Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Julius Schmid (unbekannt), Linus Kevin Hörold (SG Blau-Weiß Brachstedt)