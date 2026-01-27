Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Süd
Auf FuPa gibt es den Überblick.
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: Artem Meychuk (Ziel unbekannt)
1. SC 1911 Heiligenstadt
Trainer: Benedikt Seipel
Zugänge: Benedikt Seipel (Hallescher FC), Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim), Viktor Stashenko (SG Union Sandersdorf), Keliano Tavares (Berliner AK)
Abgänge: Andre Thüne (Freistellung)
Bischofswerdaer FV 08
Trainer: Frank Rietschel
Zugänge: Erik Schmidt (Karrierepause), Luca Krause (Berliner AK), Otto Melzer (SG Dynamo Dresden)
Abgänge: keine
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Holger Jähnisch
Zugänge: Marwan Kponton (FC Rot-Weiß Erfurt)
Abgänge: Fabian Lüdicke (FC Saalfeld)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Florian Mehr
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Grimma
Trainer: Marcus Dörfer
Zugänge: Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch)
Abgänge: René Behring (Karrierepause), Baris Öner (unbekannt), Lunacio Gomes (SV Edelweiß Arnstedt), Giovanni Lumpitzsch (ATSV Frisch Auf Wurzen)
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: keine
Abgänge: keine
RSV Eintracht 1949
Trainer: Patrick Hinze
Zugänge: keine
Abgänge: Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: Viktor Stashenko (1. SC 1911 Heiligenstadt)
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Toni Lempke (vereinslos)
Abgänge: keine
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: keine
Abgänge: Lukas Tilgner (BSV 53 Irfersgrün), Marlon Leidel (VfB Schöneck 1912), Marvin Todt (BSG Chemie Leipzig II), Chris Ben Giesel (Reichenbacher FC), Ben Bauer (FSV 95 Scharfenstein-Großolber), Julian Fabrice Mellem (SV Mülsen St. Niclas)
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: Gracjan Fabiszewski (SpVgg Neu-Isenburg)
Abgänge: Dominik Reissig (Meeraner Sportverein), Fabien Bochmann (FC Concordia Schneeberg 1909)
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Cedric Mocker (VFC Plauen II), Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II), Norman Zschach (VfB Auerbach 1906), Juliane Wunderlich (1. FC Trogen)
Abgänge: Sedat Gören (Karrierepause), Toni Wunderlich (SpVgg Bayern Hof), Kemal Utman Eren (Osmaniyespor FK - Türkei)
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg)
Abgänge: Iosif Tsiledakis (Griechenland), Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Julius Schmid (unbekannt), Linus Kevin Hörold (SG Blau-Weiß Brachstedt)