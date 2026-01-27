Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Süd

– Foto: Alexander Grimm

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: Artem Meychuk (Ziel unbekannt)



1. SC 1911 Heiligenstadt

Trainer: Benedikt Seipel

Zugänge: Benedikt Seipel (Hallescher FC), Moritz Ruprecht (TSV Landsberg), Johann von Breitenbuch (FC Eintracht Northeim), Viktor Stashenko (SG Union Sandersdorf), Keliano Tavares (Berliner AK)

Abgänge: Andre Thüne (Freistellung)





Bischofswerdaer FV 08

Trainer: Frank Rietschel

Zugänge: Erik Schmidt (Karrierepause), Luca Krause (Berliner AK), Otto Melzer (SG Dynamo Dresden)

Abgänge: keine



FC Einheit Rudolstadt

Trainer: Holger Jähnisch

Zugänge: Marwan Kponton (FC Rot-Weiß Erfurt)

Abgänge: Fabian Lüdicke (FC Saalfeld)





FC Einheit Wernigerode

Trainer: Florian Mehr

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Grimma

Trainer: Marcus Dörfer

Zugänge: Artem Tsarenko (SV Lipsia Eutritzsch)

Abgänge: René Behring (Karrierepause), Baris Öner (unbekannt), Lunacio Gomes (SV Edelweiß Arnstedt), Giovanni Lumpitzsch (ATSV Frisch Auf Wurzen)



FSV Budissa Bautzen

Trainer: Steve Dieske

Zugänge: keine

Abgänge: keine



RSV Eintracht 1949

Trainer: Patrick Hinze

Zugänge: keine

Abgänge: Joseph Segun Oseighe (FC Brandenburg 03)



SC Freital

Trainer: Christopher Beck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union Sandersdorf

Trainer: Thomas Sawetzki

Zugänge: keine

Abgänge: Viktor Stashenko (1. SC 1911 Heiligenstadt)



VfB 1921 Krieschow

Trainer: Robert Koch

Zugänge: Toni Lempke (vereinslos)

Abgänge: keine



VfB Auerbach 1906

Trainer: Sven Köhler

Zugänge: keine

Abgänge: Lukas Tilgner (BSV 53 Irfersgrün), Marlon Leidel (VfB Schöneck 1912), Marvin Todt (BSG Chemie Leipzig II), Chris Ben Giesel (Reichenbacher FC), Ben Bauer (FSV 95 Scharfenstein-Großolber), Julian Fabrice Mellem (SV Mülsen St. Niclas)



VfB Empor Glauchau

Trainer: Nico Quade, Nick Elsner

Zugänge: Gracjan Fabiszewski (SpVgg Neu-Isenburg)

Abgänge: Dominik Reissig (Meeraner Sportverein), Fabien Bochmann (FC Concordia Schneeberg 1909)



VfB Germania Halberstadt

Trainer: Manuel Rost

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VFC Plauen

Trainer: Norman Zschach

Zugänge: Cedric Mocker (VFC Plauen II), Gabriel Michalek (Eintracht Braunschweig II), Norman Zschach (VfB Auerbach 1906), Juliane Wunderlich (1. FC Trogen)

Abgänge: Sedat Gören (Karrierepause), Toni Wunderlich (SpVgg Bayern Hof), Kemal Utman Eren (Osmaniyespor FK - Türkei)



VfL Halle 1896

Trainer: Luca Shubitidze

Zugänge: Josua Felipe Frühauf (VfB Merseburg)

Abgänge: Iosif Tsiledakis (Griechenland), Jakob Dierichen (SV Blau-Weiß Farnstädt), Janko Hentsch (SSV Markranstädt), Julius Schmid (unbekannt), Linus Kevin Hörold (SG Blau-Weiß Brachstedt)