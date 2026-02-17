Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Nord Auf FuPa gibt es den Überblick. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Arlinghaus

Die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord läuft. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Berliner AK

Zugänge: Dzenis Hot (BSV Eintracht Mahlsdorf), Justin Felgentreff (SV Lichtenberg 47), Wido Hildebrandt (SV Lichtenberg 47)

Abgänge: Furkan Yosma (FSV Spandauer Kickers), Luca Krause (Bischofswerdaer FV 08), Keliano Tavares (1. SC 1911 Heiligenstadt), Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow), Rocco Capoano (FC Hertha 03 Zehlendorf), Denizhan Turan Erdogan (Tennis Borussia Berlin)



BSV Eintracht Mahlsdorf

Trainer: Karsten Heine

Zugänge: Eligius Hounsa (VfL Bochum), Collin Quiring (FC Viktoria 1889 Berlin), Jerome Scholz (FC Viktoria 1889 Berlin), Ben Wagner (VSG Altglienicke), Justin Engfer (SG Einheit Zepernick 1925)

Abgänge: Benjamin Mohwinkel (Pausiert), Dzenis Hot (Berliner AK), Fabio Findeisen (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)





F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Christian Tiffert

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Anker Wismar

Trainer: Matthias Fink

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Tille (SV Falkensee-Finkenkrug), Embarki Fares Tedj Hadj (Ziel unbekannt)





FC Viktoria 1889 Berlin

Trainer: Haydar Hinisli

Zugänge: keine

Abgänge: Panzu De Angelo Ernesto (Ziel unbekannt), Jerome Scholz (BSV Eintracht Mahlsdorf), Anton Kanther (SG Union 1919 Klosterfelde), Panzu De Angelo Ernesto (Delay Sports Berlin), Emir Can Gencel (Tennis Borussia Berlin), Leart Halimi (Tennis Borussia Berlin), Caner Ari (1. FC Wilmersdorf), Leon Strana (TSV Mariendorf 1897), Leonard Seitz (SV Babelsberg 03), Justin Schultze (S.D. Croatia Berlin), Muhammed Zekiroğlu (SV Lichtenberg 47), Ron Hasani (Dinamo Ferizaj (Kosovo)), Christian Dazuk (SV Sparta Lichtenberg), Bernard Pick (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)



FSV Optik Rathenow

Trainer: Ingo Kahlisch

Zugänge: Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Eric Preljevic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Ihsan Keles (Berliner AK), Joshua Ryan Tipton (Florida Rush), Ousmane Sannoh (FK Pirmasens)

Abgänge: Enes Gök (Füchse Berlin), Tom Sebastian (MSV 1919 Neuruppin)



S.D. Croatia Berlin

Trainer: Mario Jurcevic

Zugänge: Justin Schultze (FC Viktoria 1889 Berlin), Philippe Daniel Tchienguin Touko (SC Staaken), Leandro Smoljan-Mrdic (vereinslos)

Abgänge: Erkut Ergiligür (Ziel unbekannt), Mehmet Uzuner (BSV Hürtürkel), Marko Basic (SC Charlottenburg), Süleyman Emre Durmus (BSV Hürtürkel), Abdoul Aziz Conte (Ziel unbekannt), Heidar Berjaoui (SC Union-Südost 1924), Dustin Sik (Lichtenrader BC 1925), Tyrone Watson (Ziel unbekannt), Erkut Ergiligür (Türkiyemspor Berlin)



SG Dynamo Schwerin

Trainer: Jano Klempkow

Zugänge: Dominik Limprecht (Rot Weiss Ahlen), Leon Schmeißer (Bischofswerdaer FV 08)

Abgänge: keine



SG Union 1919 Klosterfelde

Trainer: Lucio Geral

Zugänge: Lucio Geral (SG Einheit Zepernick 1925), Ilian Weber (BFC Dynamo), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin), Meisour Mohamed (Vereinslos), Oliver Richter (vereinslos)

Abgänge: William Giegold (SG Union 1919 Klosterfelde II), Mesut Özcan (Zusammenarbeit beendet)



SV Lichtenberg 47

Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt

Zugänge: Muhammed Zekiroğlu (FC Viktoria 1889 Berlin)

Abgänge: Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC 1946), Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925), Miká Gabelmann (USA), Justin Felgentreff (Berliner AK), Wido Hildebrandt (Berliner AK)



SV Siedenbollentin

Trainer: Christoph Haker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Sparta Lichtenberg

Trainer: Dragan Kostic

Zugänge: Christian Dazuk (FC Viktoria 1889 Berlin)

Abgänge: Joshua Lang (FC Stern Marienfelde 1912), Arnes Gudzevic (SSC Südwest 1947)



SV Tasmania Berlin

Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan

Zugänge: Fatih Baca (BFC Dynamo), Shean Mensah (BFC Preussen), David Danko (Tennis Borussia Berlin)

Abgänge: Batikan Yilmaz (Türkiyemspor Berlin), Mohammed Berjaoui (DSC Arminia Bielefeld II), Daoud Iraqi (BFC Preussen)



Tennis Borussia Berlin

Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz

Zugänge: Steven Roßbach (FC Hertha 03 Zehlendorf), Emir Can Gencel (FC Viktoria 1889 Berlin), Denizhan Turan Erdogan (Berliner AK), Mohammad Moradi (FC Hertha 03 Zehlendorf), Leart Halimi (FC Viktoria 1889 Berlin)

Abgänge: Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Fabian Graupner (SV BW Hohen Neuendorf), Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Iwan Dyck (TSV Rudow Berlin), Tarik Hadziavdic (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), David Danko (SV Tasmania Berlin), Aleksandar Bilbija (RSV Eintracht 1949)



TSG Neustrelitz

Trainer: Thomas Franke

Zugänge: keine

Abgänge: Jerimiah Dosi (Türkgücü München), Fabio Podmelle (Vertrag aufgelöst), Adrian Heinle (FC Union Heilbronn)



TuS Makkabi Berlin

Trainer: Ousmane Bangoura

Zugänge: keine

Abgänge: Alex Raoul Leyi (Ziel unbekannt), Kebba Kebell Suso (Ziel unbekannt)