Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Nord
Auf FuPa gibt es den Überblick.
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Berliner AK
Zugänge: keine
Abgänge: Furkan Yosma (FSV Spandauer Kickers), Luca Krause (Bischofswerdaer FV 08), Keliano Tavares (1. SC 1911 Heiligenstadt), Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow), Rocco Capoano (FC Hertha 03 Zehlendorf), Denizhan Turan Erdogan (Tennis Borussia Berlin)
BSV Eintracht Mahlsdorf
Trainer: Karsten Heine
Zugänge: Eligius Hounsa (VfL Bochum), Collin Quiring (FC Viktoria 1889 Berlin), Jerome Scholz (FC Viktoria 1889 Berlin), Ben Wagner (VSG Altglienicke)
Abgänge: Benjamin Mohwinkel (Pausiert)
F.C. Hansa Rostock II
Trainer: Christian Tiffert
Zugänge: keine
Abgänge: Ken Wähling (Kummerfelder SV)
FC Anker Wismar
Trainer: Matthias Fink
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Tille (SV Falkensee-Finkenkrug)
FC Viktoria 1889 Berlin
Trainer: Haydar Hinisli
Zugänge: keine
Abgänge: Panzu De Angelo Ernesto (Ziel unbekannt), Jerome Scholz (BSV Eintracht Mahlsdorf), Anton Kanther (SG Union 1919 Klosterfelde), Panzu De Angelo Ernesto (Delay Sports Berlin), Emir Can Gencel (Tennis Borussia Berlin)
FSV Optik Rathenow
Trainer: Ingo Kahlisch
Zugänge: Jakob Reichenbach (TSV Aubstadt), Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Eric Preljevic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Ihsan Keles (Berliner AK), Joshua Ryan Tipton (Florida Rush)
Abgänge: Enes Gök (Füchse Berlin)
S.D. Croatia Berlin
Trainer: Mario Jurcevic
Zugänge: Süleyman Emre Durmus (vereinslos)
Abgänge: Erkut Ergiligür (Ziel unbekannt), Mehmet Uzuner (BSV Hürtürkel), Marko Basic (SC Charlottenburg), Süleyman Emre Durmus (BSV Hürtürkel), Abdoul Aziz Conte (Ziel unbekannt), Heidar Berjaoui (SC Union-Südost 1924)
SG Dynamo Schwerin
Trainer: Jano Klempkow
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Union 1919 Klosterfelde
Trainer: Lucio Geral
Zugänge: Lucio Geral (SG Einheit Zepernick 1925), Ilian Weber (BFC Dynamo), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin)
Abgänge: Georg Machut (SV Buchholz), William Giegold (SG Union 1919 Klosterfelde II), Mesut Özcan (Zusammenarbeit beendet)
SV Lichtenberg 47
Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Karim Joel Barry (Berliner SC), Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC 1946), Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925), Abdul Arasak El Challouf (Füchse Berlin), Miká Gabelmann (USA), Wido Hildebrandt (unbekannt)
SV Siedenbollentin
Trainer: Christoph Haker
Zugänge: Julian Schultze (TSG Neustrelitz), Tobias Teetz (TSG Neustrelitz), Paul Benjamin Krause (TSG Neustrelitz), Tom Kliefoth (TSG Neustrelitz), Oskar Fijalkowski (TSG Neustrelitz), Dennis Ladwig (TSG Neustrelitz)
Abgänge: keine
SV Sparta Lichtenberg
Trainer: Dragan Kostic
Zugänge: keine
Abgänge: Joshua Lang (FC Stern Marienfelde 1912), Arnes Gudzevic (SSC Südwest 1947)
SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: Fatih Baca (BFC Dynamo)
Abgänge: Batikan Yilmaz (Türkiyemspor Berlin)
Tennis Borussia Berlin
Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz
Zugänge: Steven Roßbach (FC Hertha 03 Zehlendorf), Emir Can Gencel (FC Viktoria 1889 Berlin), Denizhan Turan Erdogan (Berliner AK)
Abgänge: Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Fabian Graupner (SV BW Hohen Neuendorf), Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Iwan Dyck (TSV Rudow Berlin), Tarik Hadziavdic (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
TSG Neustrelitz
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Schultze (SV Siedenbollentin), Tobias Teetz (SV Siedenbollentin), Paul Benjamin Krause (SV Siedenbollentin), Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin), Oskar Fijalkowski (SV Siedenbollentin), Dennis Ladwig (SV Siedenbollentin), Jerimiah Dosi (Türkgücü München), Fabio Podmelle (Vertrag aufgelöst), Adrian Heinle (Vertrag aufgelöst)
TuS Makkabi Berlin
Trainer: Ousmane Bangoura
Zugänge: keine
Abgänge: Alex Raoul Leyi (Ziel unbekannt), Kebba Kebell Suso (Ziel unbekannt)