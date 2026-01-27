Update - Die Wintertransfers der NOFV-Oberliga Nord

– Foto: Michel Grabowski

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Berliner AK

Zugänge: keine

Abgänge: Furkan Yosma (FSV Spandauer Kickers), Luca Krause (Bischofswerdaer FV 08), Keliano Tavares (1. SC 1911 Heiligenstadt), Ali Ihsan Keles (FSV Optik Rathenow), Rocco Capoano (FC Hertha 03 Zehlendorf), Denizhan Turan Erdogan (Tennis Borussia Berlin)



BSV Eintracht Mahlsdorf

Trainer: Karsten Heine

Zugänge: Eligius Hounsa (VfL Bochum), Collin Quiring (FC Viktoria 1889 Berlin), Jerome Scholz (FC Viktoria 1889 Berlin), Ben Wagner (VSG Altglienicke)

Abgänge: Benjamin Mohwinkel (Pausiert)





F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Christian Tiffert

Zugänge: keine

Abgänge: Ken Wähling (Kummerfelder SV)



FC Anker Wismar

Trainer: Matthias Fink

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Tille (SV Falkensee-Finkenkrug)





FC Viktoria 1889 Berlin

Trainer: Haydar Hinisli

Zugänge: keine

Abgänge: Panzu De Angelo Ernesto (Ziel unbekannt), Jerome Scholz (BSV Eintracht Mahlsdorf), Anton Kanther (SG Union 1919 Klosterfelde), Panzu De Angelo Ernesto (Delay Sports Berlin), Emir Can Gencel (Tennis Borussia Berlin)



FSV Optik Rathenow

Trainer: Ingo Kahlisch

Zugänge: Jakob Reichenbach (TSV Aubstadt), Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Eric Preljevic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Ihsan Keles (Berliner AK), Joshua Ryan Tipton (Florida Rush)

Abgänge: Enes Gök (Füchse Berlin)



S.D. Croatia Berlin

Trainer: Mario Jurcevic

Zugänge: Süleyman Emre Durmus (vereinslos)

Abgänge: Erkut Ergiligür (Ziel unbekannt), Mehmet Uzuner (BSV Hürtürkel), Marko Basic (SC Charlottenburg), Süleyman Emre Durmus (BSV Hürtürkel), Abdoul Aziz Conte (Ziel unbekannt), Heidar Berjaoui (SC Union-Südost 1924)



SG Dynamo Schwerin

Trainer: Jano Klempkow

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Union 1919 Klosterfelde

Trainer: Lucio Geral

Zugänge: Lucio Geral (SG Einheit Zepernick 1925), Ilian Weber (BFC Dynamo), Anton Kanther (FC Viktoria 1889 Berlin)

Abgänge: Georg Machut (SV Buchholz), William Giegold (SG Union 1919 Klosterfelde II), Mesut Özcan (Zusammenarbeit beendet)



SV Lichtenberg 47

Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Karim Joel Barry (Berliner SC), Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC 1946), Moritz Schöps (SG Einheit Zepernick 1925), Abdul Arasak El Challouf (Füchse Berlin), Miká Gabelmann (USA), Wido Hildebrandt (unbekannt)



SV Siedenbollentin

Trainer: Christoph Haker

Zugänge: Julian Schultze (TSG Neustrelitz), Tobias Teetz (TSG Neustrelitz), Paul Benjamin Krause (TSG Neustrelitz), Tom Kliefoth (TSG Neustrelitz), Oskar Fijalkowski (TSG Neustrelitz), Dennis Ladwig (TSG Neustrelitz)

Abgänge: keine



SV Sparta Lichtenberg

Trainer: Dragan Kostic

Zugänge: keine

Abgänge: Joshua Lang (FC Stern Marienfelde 1912), Arnes Gudzevic (SSC Südwest 1947)



SV Tasmania Berlin

Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan

Zugänge: Fatih Baca (BFC Dynamo)

Abgänge: Batikan Yilmaz (Türkiyemspor Berlin)



Tennis Borussia Berlin

Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz

Zugänge: Steven Roßbach (FC Hertha 03 Zehlendorf), Emir Can Gencel (FC Viktoria 1889 Berlin), Denizhan Turan Erdogan (Berliner AK)

Abgänge: Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Fabian Graupner (SV BW Hohen Neuendorf), Tarik Hadziavdic (Ziel unbekannt), Iwan Dyck (TSV Rudow Berlin), Tarik Hadziavdic (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)



TSG Neustrelitz

Trainer: Thomas Franke

Zugänge: keine

Abgänge: Julian Schultze (SV Siedenbollentin), Tobias Teetz (SV Siedenbollentin), Paul Benjamin Krause (SV Siedenbollentin), Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin), Oskar Fijalkowski (SV Siedenbollentin), Dennis Ladwig (SV Siedenbollentin), Jerimiah Dosi (Türkgücü München), Fabio Podmelle (Vertrag aufgelöst), Adrian Heinle (Vertrag aufgelöst)



TuS Makkabi Berlin

Trainer: Ousmane Bangoura

Zugänge: keine

Abgänge: Alex Raoul Leyi (Ziel unbekannt), Kebba Kebell Suso (Ziel unbekannt)