 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Update: Die Wintertransfers der Landesliga Württemberg, Staffel 3

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

BSV 07 Schwenningen
Trainer: Jago Maric
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC 07 Albstadt
Trainer: Abdussamed Akbaba
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC 04 Tuttlingen
Trainer: Gabriel Gasic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Empfingen
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: keine
Abgänge: Danny Schmid (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)

Spvgg Freudenstadt
Trainer: Elvedin Djekic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSC Tübingen
Trainer: Steven Trevallion
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Croatia Reutlingen
Trainer: Patrik Emanuel Androsevic
Zugänge: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart), Phillip Hodak (TSV Harthausen)
Abgänge: keine

SV Nehren
Trainer: Pedro Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Seedorf
Trainer: Emanuele Ingrao
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Zimmern
Trainer: Marc Genter
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Harthausen/Scher
Trainer: Stefan Bach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Ergenzingen
Trainer: Florian Schwend
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Bösingen
Trainer: Peter Leopold
Zugänge: Kevin Hezel (FC 08 Villingen)
Abgänge: keine

VfL Mühlheim
Trainer: Sören Lurz
Zugänge: Adrian Klein (FC 08 Villingen)
Abgänge: keine

VfL Nagold
Trainer: Marcel Schuon
Zugänge: keine
Abgänge: Maksim Hoelper (1. FC Altburg)

VfL Pfullingen
Trainer: Albert Lennerth
Zugänge: keine
Abgänge: keine

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 010.1.2026, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor