Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Update: Die Wintertransfers der Landesliga Württemberg, Staffel 3
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
BSV 07 Schwenningen Trainer: Jago Maric Zugänge: keine Abgänge: keine
FC 07 Albstadt Trainer: Abdussamed Akbaba Zugänge: keine Abgänge: keine
SC 04 Tuttlingen Trainer: Gabriel Gasic Zugänge: keine Abgänge: keine
SG Empfingen Trainer: Alexander Eberhart Zugänge: keine Abgänge: Danny Schmid (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
Spvgg Freudenstadt Trainer: Elvedin Djekic Zugänge: keine Abgänge: keine
SSC Tübingen Trainer: Steven Trevallion Zugänge: keine Abgänge: keine