Update - Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 4 Auf FuPa gibt es den Überblick. von Matthias Kloos · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele @helden

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 4, wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: keine

Abgänge: Adrian Skeja (vereinslos), Nikolaj Adlwarth (TSG Ehingen), Ismail Demiray (SC Türkgücü Ulm), Josip Santic (USC Corigliano Marca (Italien)), Adrian Skeja (FC Hüttisheim), Vencel Kozul (USC Corigliano Marca (Italien))



FC Srbija Ulm

Trainer: Zeljko Milanovic, Zoltan Monostori

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Mladenovic (TSV Neu-Ulm), Lazar Savic (FV Sontheim/Brenz)





FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: keine

Abgänge: Lamin Drammeh (SpVgg Lindau)



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: Marius Walter ()

Abgänge: keine





FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: Dominik Edward Eberle (FC Gundelfingen II), Jan Geis (Türkspor Neu-Ulm), Berat Yilmaz (SV Offenhausen)

Abgänge: Fabio Linder (TSV 1889 Buch), Axel Durand Sime (TSG Ehingen)



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Josua Reichle (FC Memmingen II)

Abgänge: Jonathan Hirsch (FV Rot)



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: keine

Abgänge: Thomas Schröpfer (SpVgg Lindau), Michael Riedesser (SpVgg Lindau)



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Rommel (SV Oberzell)



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Kressbronn

Trainer: Jürgen Kopfsguter

Zugänge: Felix Dunger (SV Kehlen)

Abgänge: Mamady Doumbouya (VfB Friedrichshafen II)



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: Simon Neubrand (FC Memmingen II)

Abgänge: keine



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: Luca Dewald (SSV Ehingen-Süd)

Abgänge: Lukas Eisele (SG Muttensweiler/ Hochdorf)



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Fabio Linder (FV Biberach/Riß)

Abgänge: Kerem Akalin (SpVgg Au/Iller)



TSV Heimenkirch

Trainer: Nino Hartinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm), Ivica Basic (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Patrick Eberhardt (TSV Westerstetten)

Abgänge: Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Volker Jannik Kaup (Pausiert), Dennis Bogdan (TSV Pfersee), Magnus Radlmayr (SV Offenhausen), Noah Kufner (SG Ringschnait / Mittelbuch), Kevin Jendrosek (SG Langenau II), Guido Greubel (Unbekannt), Janik Schilder (Pausiert), Dominik Wieland (Pausiert), Kadri Kerpani (SV Baustetten II), Jan Piotr Grzybek (SG Langenau II)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: Lukas Renz (SG Ertingen / Binzwangen), Christoph Buck (SG Ertingen / Binzwangen)

Abgänge: keine



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: Amer Dedic (Bowling Green Falcons State University mens soccer)

Abgänge: Seymen Yilmaz (TSV Blaustein), Engin Karasoy (SGM Senden-Ay), Jan Geis (FV Biberach/Riß)