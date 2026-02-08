– Foto: Alexander Sättele @helden
Update - Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 4
Auf FuPa gibt es den Überblick.
von Matthias Kloos · Heute, 12:00 Uhr
Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 4, wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
FC Blaubeuren
Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Skeja (vereinslos), Nikolaj Adlwarth (TSG Ehingen), Ismail Demiray (SC Türkgücü Ulm), Josip Santic (USC Corigliano Marca (Italien)), Adrian Skeja (FC Hüttisheim), Vencel Kozul (USC Corigliano Marca (Italien))
FC Srbija Ulm
Trainer: Zeljko Milanovic, Zoltan Monostori
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Mladenovic (TSV Neu-Ulm), Lazar Savic (FV Sontheim/Brenz)
FC Wangen
Trainer: Safet Hyseni
Zugänge: keine
Abgänge: Lamin Drammeh (SpVgg Lindau)
FV Bad Schussenried
Trainer: Martin Schmid
Zugänge: Marius Walter ()
Abgänge: keine
FV Biberach/Riß
Trainer: Andreas Wonschick
Zugänge: Dominik Edward Eberle (FC Gundelfingen II), Jan Geis (Türkspor Neu-Ulm), Berat Yilmaz (SV Offenhausen)
Abgänge: Fabio Linder (TSV 1889 Buch), Axel Durand Sime (TSG Ehingen)
FV Olympia Laupheim
Trainer: Andreas Spann
Zugänge: Josua Reichle (FC Memmingen II)
Abgänge: Jonathan Hirsch (FV Rot)
FV Rot-Weiß Weiler
Trainer: Uwe Wegmann
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Schröpfer (SpVgg Lindau), Michael Riedesser (SpVgg Lindau)
SC Staig
Trainer: Tim Hille
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Rommel (SV Oberzell)
SSG Ulm 99
Trainer: Martin Klarer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Kressbronn
Trainer: Jürgen Kopfsguter
Zugänge: Felix Dunger (SV Kehlen)
Abgänge: Mamady Doumbouya (VfB Friedrichshafen II)
SV Mietingen
Trainer: Philipp Lang
Zugänge: Simon Neubrand (FC Memmingen II)
Abgänge: keine
SV Reinstetten
Trainer: Florian Treske
Zugänge: Luca Dewald (SSV Ehingen-Süd)
Abgänge: Lukas Eisele (SG Muttensweiler/ Hochdorf)
TSV 1889 Buch
Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar
Zugänge: Fabio Linder (FV Biberach/Riß)
Abgänge: Kerem Akalin (SpVgg Au/Iller)
TSV Heimenkirch
Trainer: Nino Hartinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Neu-Ulm
Trainer: Stephan Baierl
Zugänge: Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm), Ivica Basic (SGM FKV/TSV Neu-Ulm II), Patrick Eberhardt (TSV Westerstetten)
Abgänge: Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Volker Jannik Kaup (Pausiert), Dennis Bogdan (TSV Pfersee), Magnus Radlmayr (SV Offenhausen), Noah Kufner (SG Ringschnait / Mittelbuch), Kevin Jendrosek (SG Langenau II), Guido Greubel (Unbekannt), Janik Schilder (Pausiert), Dominik Wieland (Pausiert), Kadri Kerpani (SV Baustetten II), Jan Piotr Grzybek (SG Langenau II)
TSV Riedlingen
Trainer: Raphael Sontheimer
Zugänge: Lukas Renz (SG Ertingen / Binzwangen), Christoph Buck (SG Ertingen / Binzwangen)
Abgänge: keine
Türkspor Neu-Ulm
Trainer: Florian Peruzzi
Zugänge: Amer Dedic (Bowling Green Falcons State University mens soccer)
Abgänge: Seymen Yilmaz (TSV Blaustein), Engin Karasoy (SGM Senden-Ay), Jan Geis (FV Biberach/Riß)