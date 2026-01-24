Update: Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 3

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 3, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Spvgg FreudenstadtTrainer:
Elvedin DjekicZugänge:
keineAbgänge:
keineSSC TübingenTrainer:
Steven TrevallionZugänge:
keineAbgänge:
Ali Hamdar (FC Rottenburg), Kevin Proschin (FC Rottenburg II) SV Croatia ReutlingenTrainer:
Patrik Emanuel AndrosevicZugänge:
Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart), Phillip Hodak (TSV Harthausen), Tobias Haux (TSG Tübingen), Shaka Pouhé (Young Boys Reutlingen) Abgänge:
Giuliano Soddu (vereinslos), Aris-Cosmin Dragulin (vereinslos), Kevin Cröni (vereinslos), Michele Ciro Antonio Corbisiero (TSV Köngen) SV NehrenTrainer:
Pedro KepplerZugänge:
keineAbgänge:
keineSV SeedorfTrainer:
Emanuele IngraoZugänge:
keineAbgänge:
keineSV ZimmernTrainer:
Marc GenterZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG Balingen IITrainer:
Philipp WolfZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV Harthausen/ScherTrainer:
Stefan BachZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS ErgenzingenTrainer:
Florian SchwendZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB BösingenTrainer:
Peter LeopoldZugänge:
Kevin Hezel (FC 08 Villingen) Abgänge:
keineVfL MühlheimTrainer:
Sören LurzZugänge:
Adrian Klein (FC 08 Villingen) Abgänge:
keineVfL NagoldTrainer:
Marcel SchuonZugänge:
keineAbgänge:
Maksim Hoelper (1. FC Altburg) VfL PfullingenTrainer:
Albert LennerthZugänge:
Mert Noah Asma (Spring Arbor University in Michigan) Abgänge:
keine
