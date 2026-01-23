Update: Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 2

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Eislingen

Trainer: Tim Schöller

Zugänge: keine

Abgänge: Mattia Ruben Gianni (FV Vorwärts Faurndau)



FV Sontheim/Brenz

Trainer: Sebastian Knäulein

Zugänge: Antonio Sottile (AC Milan Heidenheim)

Abgänge: Raphael Fanselow (SC Hermaringen)





FV Spfr Neuhausen

Trainer: Ugur Yilmaz

Zugänge: Marko Brekalo (TSV Harthausen)

Abgänge: Volkan Candan (TS Echterdingen 1977), Valon Dodaj (Türkspor Nürtingen 73)



GSV Maichingen

Trainer: Thomas Wohland

Zugänge: keine

Abgänge: keine





MTV Stuttgart

Trainer: Björn Lorer

Zugänge: Niklas Wegner (SV Prag Stuttgart)

Abgänge: Kevin Rock (SV Huchenfeld), Junis Al-Tayeh (Unbekannt), Khalil Lalo (), Emre Türköz (TS Echterdingen 1977), Khalil Lalo (TV Neckarweihingen), Junis Al-Tayeh (1. FC Hohenacker)



SC Geislingen

Trainer: Sven Ackermann

Zugänge: Tomislav Ivezic ()

Abgänge: Bastian Jani (1. FC Donzdorf II)



SV Böblingen

Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic

Zugänge: Slobodan Markovic (TSVgg Plattenhardt)

Abgänge: Thomas Siegmund (VfL Sindelfingen), Fabio Carneiro de Carvalho (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)



SV Waldhausen

Trainer: Jens Rohsgoderer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSGV Waldstetten

Trainer: Patrick Krätschmer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Bad Boll

Trainer: Pascal Römpfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Bernhausen

Trainer: Roko Agatic

Zugänge: Andreii Shamenko (FSV Waldebene Stuttgart Ost)

Abgänge: Cono Lombardo (Omonia Griechischer FV Vaihingen), Hrvoje Markic (FV Plochingen), Clemens Kofi Seddon (unbekannt), Bleron Gjuraj (pausiert)



TSV Ehningen

Trainer: Johannes Pfeiffer

Zugänge: Kenan Kasikci (VfL Sindelfingen)

Abgänge: Andreas Contino (Elternzeit), Richmond Ansu (SV Germania Bietigheim), Stefano Meola (TV Darmsheim)



TSV Köngen

Trainer: Domenic Brück

Zugänge: Michael Rüttinger (TSV Wernau), Michele Ciro Antonio Corbisiero (SV Croatia Reutlingen)

Abgänge: keine



TSVgg Plattenhardt

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Devrim Azad Sefer (Spvgg 1897 Cannstatt), Tizian Beinschrodt (TSV Denkendorf), Willy Vöhl (TSV Denkendorf), Slobodan Markovic (SV Böblingen)



TV Echterdingen

Trainer: Daniel Heisig

Zugänge: Daniel Heisig ()

Abgänge: Phil Schmidt (OFK Beograd Stuttgart), Mehmet Karakus (TSV Musberg)



VfL Sindelfingen

Trainer: Thomas Siegmund

Zugänge: Marijo Milcic (), Thomas Siegmund (SV Böblingen)

Abgänge: Philipp Horny (1. FC Altburg), Kenan Kasikci (TSV Ehningen)