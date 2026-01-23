Update: Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 2
Auf FuPa gibt es den Überblick.
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Eislingen
Trainer: Tim Schöller
Zugänge: keine
Abgänge: Mattia Ruben Gianni (FV Vorwärts Faurndau)
FV Sontheim/Brenz
Trainer: Sebastian Knäulein
Zugänge: Antonio Sottile (AC Milan Heidenheim)
Abgänge: Raphael Fanselow (SC Hermaringen)
FV Spfr Neuhausen
Trainer: Ugur Yilmaz
Zugänge: Marko Brekalo (TSV Harthausen)
Abgänge: Volkan Candan (TS Echterdingen 1977), Valon Dodaj (Türkspor Nürtingen 73)
GSV Maichingen
Trainer: Thomas Wohland
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MTV Stuttgart
Trainer: Björn Lorer
Zugänge: Niklas Wegner (SV Prag Stuttgart)
Abgänge: Kevin Rock (SV Huchenfeld), Junis Al-Tayeh (Unbekannt), Khalil Lalo (), Emre Türköz (TS Echterdingen 1977), Khalil Lalo (TV Neckarweihingen), Junis Al-Tayeh (1. FC Hohenacker)
SC Geislingen
Trainer: Sven Ackermann
Zugänge: Tomislav Ivezic ()
Abgänge: Bastian Jani (1. FC Donzdorf II)
SV Böblingen
Trainer: Johnson Anthony Ariaratnam, Slobodan Markovic
Zugänge: Slobodan Markovic (TSVgg Plattenhardt)
Abgänge: Thomas Siegmund (VfL Sindelfingen), Fabio Carneiro de Carvalho (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
SV Waldhausen
Trainer: Jens Rohsgoderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSGV Waldstetten
Trainer: Patrick Krätschmer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bad Boll
Trainer: Pascal Römpfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bernhausen
Trainer: Roko Agatic
Zugänge: Andreii Shamenko (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
Abgänge: Cono Lombardo (Omonia Griechischer FV Vaihingen), Hrvoje Markic (FV Plochingen), Clemens Kofi Seddon (unbekannt), Bleron Gjuraj (pausiert)
TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: Kenan Kasikci (VfL Sindelfingen)
Abgänge: Andreas Contino (Elternzeit), Richmond Ansu (SV Germania Bietigheim), Stefano Meola (TV Darmsheim)
TSV Köngen
Trainer: Domenic Brück
Zugänge: Michael Rüttinger (TSV Wernau), Michele Ciro Antonio Corbisiero (SV Croatia Reutlingen)
Abgänge: keine
TSVgg Plattenhardt
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Devrim Azad Sefer (Spvgg 1897 Cannstatt), Tizian Beinschrodt (TSV Denkendorf), Willy Vöhl (TSV Denkendorf), Slobodan Markovic (SV Böblingen)
TV Echterdingen
Trainer: Daniel Heisig
Zugänge: Daniel Heisig ()
Abgänge: Phil Schmidt (OFK Beograd Stuttgart), Mehmet Karakus (TSV Musberg)
VfL Sindelfingen
Trainer: Thomas Siegmund
Zugänge: Marijo Milcic (), Thomas Siegmund (SV Böblingen)
Abgänge: Philipp Horny (1. FC Altburg), Kenan Kasikci (TSV Ehningen)