Update: Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 1 Auf FuPa gibt es den Überblick. von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jacqueline Maier

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 1, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.



FV Löchgau

Trainer: Markus Lang

Zugänge: keine

Abgänge: Till Schweizer (FSV Schwaigern), Alessio Iaciancio (FC Marbach)



GSV Pleidelsheim

Trainer: Marcus Wenninger

Zugänge: Dominik Kaiser (Zuletzt VfR Heilbronn U 19)

Abgänge: keine





SG Schorndorf

Trainer: Koray Yildiz

Zugänge: Fatih Aydin (), Marcel Knauß (), Lukas Hanle (TSV Schwaikheim), Harun-Fergan Sahin (SV Plüderhausen)

Abgänge: Fatih Aydin (Karriereende), Fabio Greco (TSV RSK Esslingen), Milan Savic (VfL Winterbach), Manuel Rotärmel (TSV Nellmersbach), Renats Bulajevs (TV Pflugfelden), Tom Sieber (SG Schorndorf II), Luka Mladenovic (SG Schorndorf II), Mika Kiefer (SG Schorndorf II), Leonid Lleshaj (SV Fellbach II)



SG Weinstadt

Trainer: Stefan Sonn

Zugänge: Daniel Ntarok (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

Abgänge: Muamer Adzem (TSV Nellmersbach), Auron Selimi (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Lucas Engel (Sportvg Feuerbach)





SGM Krumme Ebene am Neckar

Trainer: Marcel Gerstle

Zugänge: keine

Abgänge: Shabir Elmy (TSV Münchingen), Marvin Nnadi (TSV Münchingen)



SKV Rutesheim

Trainer: Christopher Baake

Zugänge: Marc Geist (TSV Heimerdingen 1910)

Abgänge: Euron Beqiri (TSV Merklingen), David Feigl (SV Leonberg/Eltingen)



Sport-Union Neckarsulm

Trainer: Pascal Marche

Zugänge: Tim Falk (Sportfreunde Untergriesheim)

Abgänge: Elias Leibel (FSV Friedrichshaller SV)



SpVgg Satteldorf

Trainer: Ralf Wacker

Zugänge: Ralf Wacker (SGM Kreßberg), Stefan Lindenthal (SGM Kreßberg)

Abgänge: keine



SSV Schwäbisch Hall

Trainer: Marcus Becker

Zugänge: Umut Demir (Ohne Verein), Adam Wilczynski (FC Matzenbach), Bünyamin Zorlu (TSV Gaildorf), Dogukan Kaplan (TSV Ilshofen), Predrag Djordjevic (TSV Crailsheim)

Abgänge: Jonas Husaini (Unbekannt), Zarda Serbest Mohammed Mohammed (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Jonas Husaini (TSV Crailsheim), Elmedin Zogaj (SGM Künzelsau-Ingelfingen)



SV Kaisersbach

Trainer: Alexios Asteris

Zugänge: Alain Tchuidjou (SV Leonberg/Eltingen), Christos Akritidis (FSV Waiblingen II)

Abgänge: Yakoub Chaib (Anagennisis Schorndorf), Ömer Alp (Ziel unbekannt)



SV Leonberg/Eltingen

Trainer: Robert Gitschier

Zugänge: David Feigl (SKV Rutesheim), David Feigl ()

Abgänge: Jeff Antwi (), Dennis Bechthold (), Alain Tchuidjou (), Alain Tchuidjou (SV Kaisersbach), Dennis Bechthold (SV Salamander Kornwestheim)



TSG Öhringen

Trainer: Tobias Weis

Zugänge: Luca Provvido ()

Abgänge: Patrick Uhrich (TSG Öhringen II), Sebahattin Öztürk (Türkspor Eppingen), Tim Maier (SG Sindringen/Ernsbach)



TSV Crailsheim

Trainer: Michael Gebhardt

Zugänge: Sven Flügel (TuS Feuchtwangen), Jonas Husaini (SSV Schwäbisch Hall), Beniamin Apetrei (SC Wiesenbach)

Abgänge: Pierre Sahin (TSV Neuenstein), Predrag Djordjevic (SSV Schwäbisch Hall)



TSV Heimerdingen 1910

Trainer: Markus Koch

Zugänge: keine

Abgänge: Marc Geist (SKV Rutesheim)



TSV Ilshofen

Trainer: Patrick Beck

Zugänge: keine

Abgänge: Dogukan Kaplan (unbekannt), Dogukan Kaplan (SSV Schwäbisch Hall), Pascal Steigauf (TSV Pfedelbach)



TV Oeffingen

Trainer: Maldin Ymeraj

Zugänge: Donart Zeneli (SV Breuningsweiler), Dennis Chirivi (AKV B.G. Ludwigsburg), Ahmed Al-Dosakee (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)

Abgänge: Martino Ferrara (TV Aldingen), Kilian Kuntz (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Vasilios Tsouloulis (Spvgg Besigheim)