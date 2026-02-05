– Foto: Jacqueline Maier
Update: Die Wintertransfers der Landesliga, Staffel 1
Auf FuPa gibt es den Überblick.
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Landesliga, Staffel 1, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
FV Löchgau
Trainer: Markus Lang
Zugänge: keine
Abgänge: Till Schweizer (FSV Schwaigern), Alessio Iaciancio (FC Marbach)
GSV Pleidelsheim
Trainer: Marcus Wenninger
Zugänge: Dominik Kaiser (Zuletzt VfR Heilbronn U 19)
Abgänge: keine
SG Schorndorf
Trainer: Koray Yildiz
Zugänge: Fatih Aydin (), Marcel Knauß (), Lukas Hanle (TSV Schwaikheim), Harun-Fergan Sahin (SV Plüderhausen)
Abgänge: Fatih Aydin (Karriereende), Fabio Greco (TSV RSK Esslingen), Milan Savic (VfL Winterbach), Manuel Rotärmel (TSV Nellmersbach), Renats Bulajevs (TV Pflugfelden), Tom Sieber (SG Schorndorf II), Luka Mladenovic (SG Schorndorf II), Mika Kiefer (SG Schorndorf II), Leonid Lleshaj (SV Fellbach II)
SG Weinstadt
Trainer: Stefan Sonn
Zugänge: Daniel Ntarok (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
Abgänge: Muamer Adzem (TSV Nellmersbach), Auron Selimi (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Lucas Engel (Sportvg Feuerbach)
SGM Krumme Ebene am Neckar
Trainer: Marcel Gerstle
Zugänge: keine
Abgänge: Shabir Elmy (TSV Münchingen), Marvin Nnadi (TSV Münchingen)
SKV Rutesheim
Trainer: Christopher Baake
Zugänge: Marc Geist (TSV Heimerdingen 1910)
Abgänge: Euron Beqiri (TSV Merklingen), David Feigl (SV Leonberg/Eltingen)
Sport-Union Neckarsulm
Trainer: Pascal Marche
Zugänge: Tim Falk (Sportfreunde Untergriesheim)
Abgänge: Elias Leibel (FSV Friedrichshaller SV)
SpVgg Satteldorf
Trainer: Ralf Wacker
Zugänge: Ralf Wacker (SGM Kreßberg), Stefan Lindenthal (SGM Kreßberg)
Abgänge: keine
SSV Schwäbisch Hall
Trainer: Marcus Becker
Zugänge: Umut Demir (Ohne Verein), Adam Wilczynski (FC Matzenbach), Bünyamin Zorlu (TSV Gaildorf), Dogukan Kaplan (TSV Ilshofen), Predrag Djordjevic (TSV Crailsheim)
Abgänge: Jonas Husaini (Unbekannt), Zarda Serbest Mohammed Mohammed (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Jonas Husaini (TSV Crailsheim), Elmedin Zogaj (SGM Künzelsau-Ingelfingen)
SV Kaisersbach
Trainer: Alexios Asteris
Zugänge: Alain Tchuidjou (SV Leonberg/Eltingen), Christos Akritidis (FSV Waiblingen II)
Abgänge: Yakoub Chaib (Anagennisis Schorndorf), Ömer Alp (Ziel unbekannt)
SV Leonberg/Eltingen
Trainer: Robert Gitschier
Zugänge: David Feigl (SKV Rutesheim), David Feigl ()
Abgänge: Jeff Antwi (), Dennis Bechthold (), Alain Tchuidjou (), Alain Tchuidjou (SV Kaisersbach), Dennis Bechthold (SV Salamander Kornwestheim)
TSG Öhringen
Trainer: Tobias Weis
Zugänge: Luca Provvido ()
Abgänge: Patrick Uhrich (TSG Öhringen II), Sebahattin Öztürk (Türkspor Eppingen), Tim Maier (SG Sindringen/Ernsbach)
TSV Crailsheim
Trainer: Michael Gebhardt
Zugänge: Sven Flügel (TuS Feuchtwangen), Jonas Husaini (SSV Schwäbisch Hall), Beniamin Apetrei (SC Wiesenbach)
Abgänge: Pierre Sahin (TSV Neuenstein), Predrag Djordjevic (SSV Schwäbisch Hall)
TSV Heimerdingen 1910
Trainer: Markus Koch
Zugänge: keine
Abgänge: Marc Geist (SKV Rutesheim)
TSV Ilshofen
Trainer: Patrick Beck
Zugänge: keine
Abgänge: Dogukan Kaplan (unbekannt), Dogukan Kaplan (SSV Schwäbisch Hall), Pascal Steigauf (TSV Pfedelbach)
TV Oeffingen
Trainer: Maldin Ymeraj
Zugänge: Donart Zeneli (SV Breuningsweiler), Dennis Chirivi (AKV B.G. Ludwigsburg), Ahmed Al-Dosakee (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)
Abgänge: Martino Ferrara (TV Aldingen), Kilian Kuntz (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Vasilios Tsouloulis (Spvgg Besigheim)