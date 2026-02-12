– Foto: Jan Ahlschläger
Update - Die Wintertransfers der Brandenburgliga in der Übersicht
Auf FuPa gibt es den Überblick.
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Brandenburgliga wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Frankfurt
Trainer: Sascha Kloß
Zugänge: keine
Abgänge: Bartosz Donigiewicz (SV Blau-Weiss Markendorf)
Brandenburger SC Süd 05
Zugänge: Davin Marris Hackbarth (SV Babelsberg 03), Julian Krause (VfL Nauen), Mathias Altenburg (Vereinslos), Abdel Rehim Soliman (Vereinslos)
Abgänge: Florian Braun (Rücktritt), Uthman Mustapha (Ludwigsfelder FC)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: keine
Abgänge: Danial Etedaly (Unbekannt)
BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: keine
Abgänge: José Raimundo Silva Magalhaes (Unbekannt), Yannik Hartmann (FV Preussen Eberswalde), Dominik Dawid Boettcher (FV Preussen Eberswalde)
FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Heidbrecht (FV Preussen Eberswalde), Ayyubbek Kulbekov (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
Ludwigsfelder FC
Zugänge: Uthman Mustapha (Brandenburger SC Süd 05)
Abgänge: Rezart Cami (Rücktritt), Felix Landweer (Weißenseer FC)
MSV 1919 Neuruppin
Trainer: Dietmar Demuth
Zugänge: Achraf El Mhamdi (Vereinslos), Tom Sebastian (FSV Optik Rathenow), Adrian Noel Kupfer (Oranienburger FC Eintracht 1901 II), Caua Belizario (SE Itapirense)
Abgänge: Tom Sebastian (Leihe bis Saisonende)
Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: Nicolaus Zurawik (BSC Fortuna Glienicke), Aaron Peter Janeck (Werderaner FC Viktoria 1920)
Abgänge: Nick Matzat (Ziel unbekannt), Louis Lau (Ziel unbekannt), Artur Moge (FV Preussen Eberswalde), Hassan Saleh (BSC Fortuna Glienicke)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: Ayyubbek Kulbekov (FSV Union Fürstenwalde), Bernard Pick (FC Viktoria 1889 Berlin), Miguel Beck (VSG Altglienicke)
Abgänge: Morell-Maurice Merten (Pausiert), Ole Gnendiger (Pausiert)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Manuel Schmiedebach, Uwe Lehmann
Zugänge: Fabio Findeisen (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Abgänge: Glenn Böhme (SG Einheit Zepernick 1925)
SV Altlüdersdorf
Trainer: Dariusz Bucinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Trainer: Steve Georgés
Zugänge: Mohammad Mansour (VfB Fortuna Biesdorf), Flavio Rodrigo Magalhaes Carvalho (SV Eintracht Gransee)
Abgänge: Felix Schütz (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V), Tobias Reuter (FSV Berolina Stralau 1901), Ayman Nur Hada Ndam Njoya (unbekannt), Maximilian Frenz (VfB Einheit zu Pankow 1893)
SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Kevin Hetzel
Zugänge: Kevin Hetzel (Vereinslos), Oliver Schirrmacher (Vereinslos)
Abgänge: Oliver Richter (Zusammenarbeit beendet), Tom Ney (FV Erkner 1920), Eric Schulze (FV Erkner 1920), Niclas Mertins (FV Erkner 1920)
TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: Jason-Luke Raschka ()
Abgänge: Moritz Reimann (Birkenwerder BC 1908), Henri Gomez Amsatu (Fortuna Babelsberg)
Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Marcel Burwig
Zugänge: Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam), Tim Steuk (SV Viktoria Potsdam), Pavlo Malyk (SV Viktoria Potsdam)
Abgänge: Lukas Hodek (SG Bornim), Kai Spangenberg (SG Bornim), Aaron Peter Janeck (Oranienburger FC Eintracht 1901), Filip Ahlers (Unbekannt), Julian Rauch (1. SC Feucht)