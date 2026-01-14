Update - Die Wintertestspiele der Teams aus der Verbandsliga

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der Verbandsligisten.
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - FV Neuhausen
Sa, 14.02.26, 12:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV Nehren
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - SV 03 Tübingen
So, 22.02.26, 15:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - TSV Gomaringen
Sa, 31.01.26, 11:00 Uhr: VfL Nagold - FC Holzhausen
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TuS Ergenzingen - FC Holzhausen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FC Holzhausen - Türk. SV Singen
Di, 17.02.26, 19:00 Uhr: FC Holzhausen - SV Oberwolfach
Sa, 21.02.26, 11:00 Uhr: FC Holzhausen - FC 08 Villingen II
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: FV Illertissen - TSV Berg
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - SSV Ulm 1846
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - FC Wangen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Berg - Türk Spor Neu-Ulm
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: TSV Oberensingen - TSG Backnang
So, 01.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - TSV Oberensingen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - TSV Oberensingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - TSV Oberensingen
Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: 1. FC Eislingen - TSV Oberensingen
Sa, 21.02.26, 13:15 Uhr: SV Böblingen - TSV Oberensingen
Sa, 31.01.26, 14:30 Uhr: TSV Essingen - SF Dorfmerkingen
Sa, 07.02.26, 15:30 Uhr: SpVgg Satteldorf - SF Dorfmerkingen
Mi, 11.02.26, 18:30 Uhr: VfR Aalen - SF Dorfmerkingen
Fr, 30.01.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Dostluk Friedrichshafen
Di, 03.02.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SC Pfullendorf
Mi, 18.02.26, 19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - TSV Böbingen
Sa, 31.01.26, 12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: TSV Essingen - TSG Hofherrnweiler-Unterromb.
Fr, 13.02.26, 18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - TSGV Waldstetten
Sa, 21.02.26, 14:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterromb. - FV Olympia Laupheim
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: TSV Bernhausen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Di, 20.01.26, 19:00 Uhr: SV Fellbach - TSG Backnang
Sa, 24.01.26, 14:30 Uhr: TSV Bernhausen - SV Fellbach
Di, 03.02.26, 19:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: SV Fellbach - MTV Stuttgart
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: SV Fellbach - 1. CfR Pforzheim
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: SV Fellbach - SG Schorndorf
So, 22.02.26, 14:00 Uhr: VfB Eppingen - SV Fellbach
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
Sa, 07.02.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - VfB Eppingen
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: Spfr Schwäbisch Hall - 1. FC Normannia Gmünd
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - Türkspor Stuttgart
Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - ASV Botnang
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - SV Böblingen
Mi, 11.02.26, 19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - MTV Stuttgart
Sa, 21.02.26, 13:00 Uhr: TSV Weilimdorf - FV Neuhausen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FC Rottenburg - SSV Reutlingen 1905
Sa, 07.02.26, 11:00 Uhr: TSV Hirschau - FC Rottenburg
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FC Rottenburg - VfL Sindelfingen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FC Rottenburg - TSG Balingen II
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Esslingen
Sa, 24.01.26, 15:30 Uhr: VfL Kirchheim - FC Esslingen
Sa, 31.01.26, 15:00 Uhr: FC Esslingen - TSG Balingen II
Sa, 07.02.26, 15:00 Uhr: 1. FC Eislingen - FC Esslingen
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: FC Esslingen - FV Neuhausen
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: TSV Köngen - FC Esslingen
Sa, 21.02.26, 15:00 Uhr: SSC Tübingen - TSG Tübingen
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - 1. FC Normannia Gmünd
So, 01.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - FV Neuhausen
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SKV Rutesheim
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - FSV Waiblingen
Sa, 21.02.26, 14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SV Waldhof Mannheim 2
Sa, 28.02.26, 12:15 Uhr: VfB Bretten - FSV Waiblingen
Sa, 24.01.26, 11:00 Uhr: VfR Heilbronn - Spfr Untergriesheim
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach
Di, 27.01.26, 19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Neckarsulm
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: VfR Mannheim - VfR Heilbronn
Mi, 04.02.26, 19:30 Uhr: TG Böckingen - VfR Heilbronn
So, 15.02.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - TSV Bernhausen
