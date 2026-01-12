Update - Die Wintertestspiele der Regionalligisten

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der württembergischen Regionalligisten.
SGV Freiberg
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: VfR Aalen - SGV Freiberg
Do, 29.01.26, 14:00 Uhr: FC Bayern München II - SGV Freiberg
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: VfR Mannheim - SGV Freiberg
SG Sonnenhof Großaspach
Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen
So, 25.01.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach
Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - FC 08 Villingen
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - 1.CfR Pforzheim
Stuttgarter Kickers
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen
Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim
Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Spvgg Unterhaching
Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FC Bayern München II - Stuttgarter Kickers
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg II
TSG Balingen
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - TSG Balingen
So, 08.02.26, 14:00 Uhr: SSV Reutlingen - TSG Balingen
Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Illertissen - TSG Balingen
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10
