Allgemeines
Update - Die Wintertestspiele der Regionalligisten

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Der Ball ruht aktuell noch, doch einige Testspiele stehen bereits fest. FuPa gibt die Übersicht auf die Testspiele der württembergischen Regionalligisten.

Die Testspiele der württembergischen Regionalligisten

SGV Freiberg

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: VfR Aalen - SGV Freiberg

Do, 29.01.26, 14:00 Uhr: FC Bayern München II - SGV Freiberg

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: VfR Mannheim - SGV Freiberg

SG Sonnenhof Großaspach

Sa, 24.01.26, 13:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen

So, 25.01.26, 14:00 Uhr: VfR Heilbronn - SG Sonnenhof Großaspach

Mi, 28.01.26, 19:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - FC 08 Villingen

So, 08.02.26, 14:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - 1.CfR Pforzheim

Stuttgarter Kickers

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen

Sa, 24.01.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim

Sa, 31.01.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - Spvgg Unterhaching

Sa, 07.02.26, 14:00 Uhr: FC Bayern München II - Stuttgarter Kickers

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: Stuttgarter Kickers - 1. FC Nürnberg II

TSG Balingen

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: TSG Backnang - TSG Balingen

So, 08.02.26, 14:00 Uhr: SSV Reutlingen - TSG Balingen

Sa, 14.02.26, 13:00 Uhr: FV Illertissen - TSG Balingen

Die Tabelle der Regionalliga Südwest

1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10

