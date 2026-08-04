– Foto: Y. Le Madon
Update: Die Transfers in der Oberliga Baden-Württemberg
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Oberliga Baden-Württemberg
1. CfR Pforzheim
Trainer: Pablo Gil Sarrion
Zugänge: Marvin Gnaase (1. FC Normannia Gmünd), Vincent Fitze (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Simon Guggenbühler (Karlsruher SC U19), Pius Albrecht (1. FC Normannia Gmünd), Gianluca Trianni (Türkspor Neckarsulm), Tom Kleinmann (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Dorde Smiljic (FC Esslingen), Demian Bernsee Villiers (FSV Waiblingen), Emre Yalcin (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Pedro Almeida Morais (TSG Balingen), Enrique Katsianas-Sanchez (TSG Balingen), Met Millaku (KF Dukagjini), Pablo Gil Sarrion (Real Madrid), Simon Guggenbühler (Karlsruher SC), Steven Riechers (VfL Herrenberg), Enrico Alejandro Piu (1. Göppinger SV), Victor Diemer (1. CfR Pforzheim), Luca Rega (SGV Heilbronn-Freiberg)
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen), Walter Vegelin (FC Holzhausen), Berzan Ural (SV Böblingen), Tim Schwaiger (SSV Reutlingen), Dirk Rohde (Pausiert), Faruk Karadogan (unbekannt), Julian Frey (unbekannt), Kadir Cetiner (unbekannt), Karan Altuntas (unbekannt), Leon Kehrer (unbekannt), Josua Notter (unbekannt), Desmond Grubert (unbekannt), Yannick Egle (unbekannt), Altan Uludogan (unbekannt), Yannick Egle (FC Nöttingen), Leon Kehrer (SpVgg Durlach-Aue), Desmond Grubert (SV Langensteinbach), Gino Andre Portella (1. Göppinger SV), Dominik Ferdek (Unbekannt), Karan Altuntas (FC Esslingen), Dirk Jautze (FC Nöttingen), Kadir Cetiner (FV Engers 07), Dominik Salz (pausiert)
1. FC Mühlhausen
Trainer: Steffen Kretz
Zugänge: Lukas Kümmerling (ASV Eppelheim), Stefano Savarese (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Koray Kilic (Türkspor Neckarsulm)
Abgänge: Niklas Schaffer (VfR Gommersdorf), Maximilian Blatt (VfB St. Leon)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten), Patrick Faber (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Nill Hauser (SV Oberachern), Luigi Mignano (SV Darmstadt 98 (U21) II), Jannic Maletic (1. FC Heidenheim), Bleart Dautaj (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Leif Lochbrunner (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Luke Schmidt (1. FC Heidenheim), Ben Cahani (VfR Aalen), Mike Huras (SG Sonnenhof Großaspach), Fabio Lettieri (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Nico Molinari (Stuttgarter Kickers), Zlatko Blaskic (Trennung), Walter Duschek (SV Kaisersbach), Marvin Gnaase (1. CfR Pforzheim), Pius Albrecht (1. CfR Pforzheim), Alexander Aschauer (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Zlatko Blaskic (VfR Heilbronn), Luis Mayer (SV Allmersbach), Eldin Ramovic (SC Geislingen), Kilian Reik (TSGV Waldstetten), Niklas Hofmeister (1. Göppinger SV)
Bahlinger SC
Trainer: Marco Schneider
Zugänge: Christian Cernenchi (FC Denzlingen), Nikita Ebel (FC Denzlingen), Silas Drumm (FC Teningen), Robert Geller (FC 08 Homburg), Philipp Sonn (Karlsruher SC II), Julde Riggenmann (FC Denzlingen), Marin Stefotic (SV Oberachern), Ashley Ketterer (SC Freiburg II), Fynn Lienert (SV Sandhausen), Simon Heering (Karlsruher SC II)
Abgänge: Mike Manegold (Vertragsauflösung), Luca Köbele (Ziel unbekannt), Ron Schweizer (Ziel unbekannt), Karim El Abed (Ziel unbekannt), Ferdinand Scholl (Türk Gücü Friedberg), Mike Manegold (SV Oberachern), Vasco Walz (Karlsruher SC II), Erijon Shaqiri (SpVgg Bayreuth), Dritan Maqkaj (FC Cosmos), Elvir Zukaj (Stuttgarter Kickers), As Ibrahima Diakité (FC Schötz), Luca Köbele (SSVg Velbert)
FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: Louis Leberer (SV Linx), Dominik Emminger (Türkischer SV Singen), Jan Babic (SC Pfullendorf)
Abgänge: Christian Derflinger (TSG Balingen), Nico Hug (SC Freiburg II), Fabio Pfeifhofer (SV Seedorf)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Walter Vegelin (1. CfR Pforzheim), Felix Hörmann (TuS Ergenzingen), Leander Vochatzer (SSV Reutlingen), Niklas Klemenz (TSF Dornhan), Daniel Breuninger (Young Boys Reutlingen)
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen), Erind Zogu (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Leon Louis Hayer (VfL Nagold)
FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim), Thomas Bauer (SV Fellbach), Leon Leuze (TSV Essingen), David Mitrovic (Stuttgarter Kickers), Yannick Egle (1. CfR Pforzheim), David Trivunic (1. Göppinger SV), Marco Specht (FSV Hollenbach), Christian Tom Schmidt (TSV 05 Reichenbach), Marc Lorenz (1. FC Gievenbeck), Oguzhan Kececi (1. Göppinger SV), Dirk Jautze (1. CfR Pforzheim), Sam Dennig (FC-Astoria Walldorf)
Abgänge: Stefan Zimmermann (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (Young Boys Reutlingen), Egemen Sarikaya (TSV Ehningen), Matej Mijic (FC-Astoria Walldorf), Marco Manduzio (FV Löchgau), Ugur Can Tayar (Ziel unbekannt), Moriz Weißer (Ziel unbekannt), Alex Hoffmann (Ziel unbekannt), Tasos Leonidis (SV Sandhausen), Alex Hoffmann (TSV 05 Reichenbach), Moriz Weißer (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Maik Gärtner (FC Bienwald Kandel), Ugur Can Tayar (TB Jahn Zeiskam)
FC Teningen
Trainer: Rainer Hannig
Zugänge: Jonas Schmieder (SF Elzach-Yach), Dominik Vetter (FV Nimburg), Yonas Lindscheid (Bahlinger SC II), Luis Thoma (Freiburger FC), Giuliano Perrone (Bahlinger SC II), Davin Kreutz (Bahlinger SC II), Niklas Schindler (SF Elzach-Yach), Tobias Göbel (Bahlinger SC II)
Abgänge: Silas Drumm (Bahlinger SC), Nico Beck (SG Freiamt-Ottoschwanden), Noel Hüglin (TuS Königschaffhausen), Benjamin Mandžo (unbekannt), Alberto Nouri (unbekannt), Justin Obika (FC Denzlingen)
FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: Tim Konrad (SC Pfullendorf), Luis Kronberger (FC Lauterach), Marius Mahle (Karlsruher SC II), Linus Mahle (SSV Ulm 1846 Fußball), Matthias Dick (SMU Mustangs)
Abgänge: Tyler Spitzlberger (TSV Essingen), Moritz Jeggle (TSV Berg), Tim Lauenroth (unbekannt), Manuel Geiselhart (unbekannt), Tim Lauenroth (TSV Berg), Manuel Geiselhart (TSV Berg)
Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: Sladan Puseljic (SSV Reutlingen), Vasco Walz (Bahlinger SC), Mathias Fetsch (SC Freiburg II), Kamil Günes (eigene Jugend), Kimberly Ezekwem (SC Freiburg II)
Abgänge: Jakob Weißer (SV Oberachern), Noah Hampp (SV Oberachern), Jakob Distelzweig (SV Oberachern), Philipp Sonn (Bahlinger SC), Marius Mahle (FV Ravensburg), Frederik Recktenwald (TuS Herrensohr), Simon Heering (Bahlinger SC), Bekem Can Bicki (Legia Warschau II / Polen), Arel Demir (Türkspor Neckarsulm)
SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim), Markus Wagner (Young Boys Reutlingen), Stefan Zimmermann (FC Nöttingen), Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim), Wycliff Yeboah (FC-Astoria Walldorf), Nino Trost (SC Pfullendorf), Oleh Stepanenko (FC Rottenburg), Samuel Melissopoulos (1. FC Kaiserslautern)
Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen), Maxim Schmalz (TSG Balingen), Marlon Gangloff (Vertrag ausgelaufen), Sladan Puseljic (Vertrag ausgelaufen), Dominik Hozlinger (Ziel unbekannt), Tim Wöhrle (Ziel unbekannt), Leander Vochatzer (Ziel unbekannt), Leander Vochatzer (FC Holzhausen), Tim Wöhrle (Young Boys Reutlingen), Louis Seeger (SGM Dettingen/Glems ), Sladan Puseljic (Karlsruher SC II), Philipp Majewski (TSV Oberensingen), Jonas Meiser (Young Boys Reutlingen), Jonah Adrovic (Ziel unbekannt), Riccardo Gorgoglione (Ziel unbekannt), Marlon Gangloff (TSV 1860 Rosenheim), Riccardo Gorgoglione (TSV Bernhausen)
SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: Marvin Benefo (TB Jahn Zeiskam), Jakob Weißer (Karlsruher SC II), Noah Hampp (Karlsruher SC II), Jakob Distelzweig (Karlsruher SC II), Mike Manegold (Bahlinger SC), Kareem Al Yahya (SV Linx), Jannik Kübler (FC 08 Villingen II)
Abgänge: Bastian Barnick (FC Bienwald Kandel), Yves Borie (), Aleksei Carnier (USA), Robin Mörmann (), Marin Stefotic (), Nill Hauser (1. FC Normannia Gmünd), Joshua Seibert (SV Stadelhofen), Marin Stefotic (Bahlinger SC), Eser Gümüs (Young Boys Reutlingen), Kai-Robin Knöller (Spvgg Ottenau)
TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Luca Battista (TSG Balingen), Nick Hellmann (Türkspor Neckarsulm), Lukas Böhm (VfR Heilbronn), Noel Leandro Guerriero (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Cayan Demirköprü (SG Sonnenhof Großaspach), Sidar Demirköprü (SG Sonnenhof Großaspach), Mergim Collaku (TSV Schornbach), Paul König (VfR Aalen), Robert Schneider (SGV Heilbronn-Freiberg)
Abgänge: Ali Ferati (FSV Waiblingen), Thomas Doser (beendet Laufbahn), Ayman Mouhssine (Ziel unbekannt), Mark Gashi (Leihe Ende), Patrick Tichy (FSV Waiblingen), Mika Müller (FSV Waiblingen), Sebastian Gleißner (SG Weinstadt), Gianni Mollo (TB Beinstein), Luis Sadler (berufliche Gründe), Vincent Sadler (1. Göppinger SV), Lütfi Aslan (Türkspor Schorndorf)
TSG Balingen
Trainer: Michael Schilling
Zugänge: Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen), Henoch Grauer (TSG Tübingen), Christian Derflinger (FC 08 Villingen), Mika Stauss (SSV Reutlingen), Maxim Schmalz (SSV Reutlingen), Tom Gerlach (SV Stuttgarter Kickers), Björn Winter (1. FC Rielasingen-Arlen), Florian Barth (TSG Balingen II), Noah Braun (TSG Balingen II), Noel Feher (TSG Balingen II), Dustin Fritz (TSG Balingen II), David Haas (TSG Balingen II), Noah Neff (TSG Balingen II), Henrik Niggel (1. FC Heidenheim)
Abgänge: Murat Isik (SSV Ulm 1846 Fußball), Elvin Kovac (Ziel unbekannt), Amney Moutassime (Ziel unbekannt), Ole Deininger (Ziel unbekannt), Enrique Katsianas-Sanchez (Ziel unbekannt), Zeki Görkem Koca (Ziel unbekannt), Pedro Almeida Morais (Ziel unbekannt), Luca Battista (Ziel unbekannt), Tim Hannak (Ziel unbekannt), David Girmann (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Güney (Ziel unbekannt), Philipp Reitter (Ziel unbekannt), Jacques Adade (Ziel unbekannt), Marko Pilic (Ziel unbekannt), Mirhan Inan (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Halim Eroglu (SSV Ulm 1846 Fußball), Pedro Almeida Morais (1. CfR Pforzheim), Enrique Katsianas-Sanchez (1. CfR Pforzheim), Daniel Güney (1. Göppinger SV), Tim Hannak (FC Esslingen), Denis Latifovic (SpVgg Bayreuth)
TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: Simon Gruber (TSV Nördlingen), Tarik Schwinger (VfR Aalen), Tyler Spitzlberger (FV Ravensburg), David Braig (Stuttgarter Kickers), Jannik Oettinger (1. FC Heidenheim)
Abgänge: Tom Österle (TSV Crailsheim), Patrick Funk (beendet Spielerkarriere), Alessandro Abruscia (Vereinslos), Lirim Hoxha (Vereinslos), Max Neunhoeffer (Vereinslos), Steffen Lang (Unbekannt), Leon Leuze (FC Nöttingen), Benjamin Dudda (1. Göppinger SV), Alessandro Abruscia (TSV Gaildorf), Lirim Hoxha (Türkspor Neckarsulm)
Türkischer SV Singen
Trainer: Slobodan Maglov
Zugänge: Alexandru-Claudiu Török (SC Pfullendorf), Jérôme Rivas (FC Arbon 05), Leon Markert (FC Sportfreunde Schwaig)
Abgänge: Dominik Emminger (FC 08 Villingen), Josip Barjasic (SC Freiburg II), Leon Schmid (FC 1932 Pfaffenweiler), Alpay Yavuz (Iskenderunspor / Türkei), Ozan Suncak (Türkspor Neckarsulm), Mokhtar Boulachab (FC Kreuzlingen)
Türkspor Neckarsulm
Trainer: Hüseyin Kandazoglu
Zugänge: Kadir Sefa Bulut (GU-Türk. SV Pforzheim), Esnaf Rejan Omerovic (FSV Hollenbach), Salvatore Varese (Young Boys Reutlingen), Alexander Michalik (SG Sonnenhof Großaspach), Giuseppe Berretta (TSV Weilimdorf), Andrew Addo (TSV Weilimdorf), Matej Barisic (TSV Weilimdorf), Luke Pförtner (TS Mosbach), Ali Ardin (Sport-Union Neckarsulm), Lirim Hoxha (TSV Essingen), Eren Aygün (TSV Ilshofen), Batuhan Tasdögen (Young Boys Reutlingen), Taha Albayrak (SV Waldhof Mannheim II), Ozan Suncak (Türkischer SV Singen), Arel Demir (Karlsruher SC II), Ramiz Kaliki (FC Wiltz 71)
Abgänge: Murat Zeyrek (TG Böckingen), Nick Hellmann (TSG Backnang), Philipp Seybold (TSG Öhringen), Gianluca Trianni (1. CfR Pforzheim), Jonas Eichinger (SV Fellbach), Oktay Erdem (Unbekannt), Jan Dietrich (Unbekannt), Tom Marmein (Unbekannt), Danis Dipa (Unbekannt), Amir Brockman (Unbekannt), Kevin Rombach (Unbekannt), Danis Dipa (1. Göppinger SV), Koray Kilic (1. FC Mühlhausen), Tom Marmein (VfR Heilbronn), Jan Dietrich (VfK Diedesheim), Steven Neupert (FC Union Heilbronn), Oktay Erdem (Sport-Union Neckarsulm), Denis Begovic (TSV Weilimdorf), Fabio Lettieri (SG Sonnenhof Großaspach), André-Dennis Croitoru (FSV Hollenbach), Mert Okar (TV Oeffingen), Cristian Gilés Sanchez (vereinslos), Marco Di Biccari (unbekannt), Mamadou Cellou Bah (unbekannt)
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (FC Nöttingen), Tim Wöhrle (SSV Reutlingen), Alija Enilson (SSV Reutlingen), Andrija Milenkovic (SSV Reutlingen), Mika Seeger (SV Stuttgarter Kickers), Lucas Pogadl (SSV Reutlingen), Liam Asmelash (SSV Reutlingen), Eser Gümüs (SV Oberachern), Jonas Meiser (SSV Reutlingen), Salem Chettibi (SV Stuttgarter Kickers), Florian Mack (1. Göppinger SV), Ibrahim Njie (SV Fellbach)
Abgänge: Markus Wagner (SSV Reutlingen), Eimen Zalloumi (TSVgg Plattenhardt), Labid Ahmed Qadeer (VfL Pfullingen), Salvatore Varese (Türkspor Neckarsulm), Daniel Breuninger (FC Holzhausen), Luca Gnoss (FC Hechingen), Batuhan Tasdögen (Türkspor Neckarsulm)