 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Update - Die Sommerturniere in Württemberg: Hier geht es zur Sache

Es stehen wieder Sommerturniere an. Die Redaktion von FuPa sammelt Spielpläne und verschafft euch einen Überblick.

von red · Gestern, 23:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Vereine

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Auch im Sommer 2026 stehen wieder viele Turniere an. Die Redaktion von FuPa wird die Turniere abbilden und alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Damit auch euer Turnier auf FuPa abgebildet wird, könnt ihr es auf FuPa anlegen.

Wie das gemacht wird, ist hier genau erklärt.

Oder schickt uns euren Turnierplan per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

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Diese Turniere sind bislang auf FuPa angelegt:

2. bis 5. Juli 2026

63. Hohenzollern-Pokal beim TSV Stetten/Hechingen

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4. Juli 2026

Bitzer Cup des TuS Ergenzingen

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4. bis 5. Juli 2026

Stadtpokal Vaihingen

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4. bis 5. Juli 2026

BKZ-Mini-Cup der E-Junioren in Backnang

BKZ-Mini-Cup der E-Juniorinnen in Backnang

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5. Juli 2026

Bitzer Cup der U19 des TuS Ergenzingen

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8. bis 12. Juli 2026

Mey Generalbau Cup der TSG Balingen

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9. bis 12. Juli 2026

Mühlbachpokalturnier des FC Holzhausen

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10. bis 12. Juli 2026

Sparkassen Bundesliga Cup der U19 in Schwäbisch Hall

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11. Juli 2026

Blitzturnier der Spvgg Leidringen

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11. Juli 2026

Vorbereitungsturnier des SV Elchingen

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11. Juli 2026

Südpack Cup

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11. bis 12. Juli 2026

Kaiser-Pokalturnier

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11. bis 12. Juli 2026

Eyachpokal

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11. bis 25. Juli 2026

55. Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm beim VfB Ulm

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12. Juli 2026

Vorbereitungsturnier des TSV Jahn Büsnau

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13. und 19. Juli 2026

Schussenpokal in Wolpertswende

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15. und 21. Juli 2026

Blitzturniere der Sportfreunde Dorfmerkingen

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16. bis 18. Juli 2026

Heimbachpokalturnier

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16. bis 19. Juli 2026

Schlichempokal 4-Dörfer-Turnier

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17. bis 19. Juli 2026

Blautopf-Pokal beim FV Asch-Sonderbuch

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18. Juli 2026

Sparkassen-Alb-Pokal

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18. Juli 2026

Stadtmeisterschaft Calw

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21. bis 24. Juli 2026

Lichtensteinpokal-Turnier

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22. bis 26. Juli 2026

Bussenpokal

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23. Juli bis 1. August 2026

50. Reutlinger Sportwoche

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24. und 26. Juli 2026

55. Heide-Pokal beim TSV Botenheim

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24. und 26. Juli 2026

53. Fürst-Georg-Pokal-Turnier in Wuchzenhofen

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25. Juli 2026

Stadtmeisterschaft Oberndorf

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25. Juli 2026

Autohaus-Hartmann-Cup in Bellamont

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25. bis 26. Juli 2026

Neresheimer Stadtpokal

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25. bis 26. Juli 2026

Nagolder Stadtmeisterschaft

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28. Juli bis 2. August 2026

Krone-Pokal

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31. Juli bis 2. August 2026

Federseepokal beim SV Stafflangen

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31. Juli bis 1. August 2026

Stadtteilpokalturnier Horb beim SV Mühlen

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1. August 2026

Mainhardter Wald-Pokal

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1. August 2026

4. Riedwiesencup des SV Glatten

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1. bis 2. August 2026

Gäupokalturnier in Vollmaringen

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1. bis 2. August 2026

Hirschgweihturnier des SV Oberreichenbach

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7. bis 9. August 2026

Steinachpokalturnier bei den SF Salzstetten

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