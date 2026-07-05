Update - Die Sommerturniere in Württemberg: Hier geht es zur Sache

Auch im Sommer 2026 stehen wieder viele Turniere an. Die Redaktion von FuPa wird die Turniere abbilden und alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Dieser Text wird laufend aktualisiert.
Damit auch euer Turnier auf FuPa abgebildet wird, könnt ihr es auf FuPa anlegen.
Oder schickt uns euren Turnierplan per E-Mail an h.schmidt@fupa.net
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63. Hohenzollern-Pokal beim TSV Stetten/Hechingen
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Bitzer Cup des TuS Ergenzingen
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BKZ-Mini-Cup der E-Junioren in Backnang
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Bitzer Cup der U19 des TuS Ergenzingen
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Mey Generalbau Cup der TSG Balingen
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Mühlbachpokalturnier des FC Holzhausen
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Blitzturnier der Spvgg Leidringen
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Vorbereitungsturnier des SV Elchingen
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55. Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm beim VfB Ulm
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Vorbereitungsturnier des TSV Jahn Büsnau
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Schlichempokal 4-Dörfer-Turnier
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Autohaus-Hartmann-Cup in Bellamont
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Stadtteilpokalturnier Horb beim SV Mühlen
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Gäupokalturnier in Vollmaringen
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Hirschgweihturnier des SV Oberreichenbach
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Steinachpokalturnier bei den SF Salzstetten
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