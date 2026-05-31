Update: Die Sommertransfers aller Landesligisten in Württemberg

– Foto: Carsten Trebuth

Aktuell stehen bereits die ersten Sommertransfers fest. FuPa wirft den Blick auf alle Wechsel:

SG Schorndorf

Trainer: Koray Yildiz

Zugänge: Joel Cseledes (SC Korb), Anas Hammouda (TSV Schornbach), Paul Conradi (TSV Rudersberg), Nico Klasik (TSV Schornbach), Hajdar Shala (FSV Waiblingen)

Abgänge: Sercan Koc (SV Breuningsweiler)



SG Weinstadt

Trainer: Stefan Sonn

Zugänge: Sebastian Gleißner (TSG Backnang)

Abgänge: Daniel Ntarok (unbekannt), David Weiner (SV Breuningsweiler)





SGM Krumme Ebene am NeckarTrainer: Marcel GerstleZugänge: keineAbgänge: keineSKV RutesheimTrainer: Christopher BaakeZugänge: Marlon Herderich (TV Echterdingen), Nick Rudloff (SV Vaihingen), Leon Teller (SKV Rutesheim), Luca Antonio Pellino (SKV Rutesheim)Abgänge: Yannik Walter (TSV Heimsheim), Patric Vaihinger (TSV Heimsheim)Sport-Union NeckarsulmTrainer: Pascal MarcheZugänge: Elias Feljauer (VfB Eppingen), Nico Ullmann (Aus eigener Jugend), Felix Wahl (SG HD-Kirchheim), Justin Beyer (SGV Freiberg II)Abgänge: Mattia Trianni (VfB Eppingen)SpVgg SatteldorfTrainer: Ralf WackerZugänge: Daniel Martin (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Daniel Dahmen (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lukas Flemmer (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: Julian Erhardt (FSV Hollenbach)SSV Schwäbisch HallTrainer: Marcus BeckerZugänge: Niklas Vuletic (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Volkan Demir (TSG Öhringen)Abgänge: Marcus Becker (Unbekannt)SV KaisersbachTrainer: Alexios AsterisZugänge: Tobias Hofmann (), Taner Has (), Lars Kleemann (VfR Murrhardt), Tim Schneidereit (FC Welzheim), Christian Simon Hoppe (FC Welzheim), Tobias Wiese (VfR Murrhardt), Lukas Tauschek (TSV Schlechtbach), Andreas Sebastian Carda (SV Böblingen II), Walter Duschek (1. FC Normannia Gmünd), Patrick Wenzel (FC Welzheim)Abgänge: Alexios Asteris (), Emre Topal (TS Mosbach), Marcel Nolde (Karriereende), Muzaffer Üzümcü (Unbekannt), Ioannis Zougras (Unbekannt), Besart Krasniqi (), Anakin Holdinghausen (FV Spfr Neuhausen)SV Leonberg/EltingenTrainer: Robert GitschierZugänge: keineAbgänge: keineTSG ÖhringenTrainer: Volkan DemirZugänge: keineAbgänge: Luca Provvido (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lorik Makolli (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Volkan Demir (SSV Schwäbisch Hall)TSV CrailsheimTrainer: Michael GebhardtZugänge: Sainey Badjie (SC Aufkirchen), Tom Österle (TSV Essingen)Abgänge: keineTSV Heimerdingen 1910Trainer: Andreas BroßZugänge: keineAbgänge: Pascal Schüller (TSV Heimsheim), Tom Kaczmarek (TSV Heimsheim), Matthias Kolb (TSF Ditzingen)TSV IlshofenTrainer: Patrick BeckZugänge: Pablo Riveros (VfB Bad Mergentheim), Danny Thomas (TSV Gerabronn), Florian Weidner (TURA Untermünkheim), Sascha Esau (Sportfreunde Schwäbisch Hall)Abgänge: keineTV OeffingenTrainer: Haris KrakZugänge: keineAbgänge: Nektarios Tsouloulis (FV Löchgau), Kevin Kloos (FV Löchgau)

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

1. FC Eislingen

Trainer: Tim Schöller

Zugänge: keine

Abgänge: Steven Still (FC Iliria Göppingen)



FV Sontheim/Brenz

Trainer: Sebastian Knäulein

Zugänge: Janik Noller (FC Gundelfingen), Denis Jarzew (FC Gundelfingen II), Tim Otto (FC Gundelfingen II)

Abgänge: keine



FV Spfr Neuhausen

Trainer: Ugur Yilmaz

Zugänge: Adonis Shalaj (TV Echterdingen), Argjend Shalaj (VfL Kirchheim/Teck), Anakin Holdinghausen (SV Kaisersbach), Rafail Filippidis (SV Fellbach II), Sören Bruckner (FC Esslingen), Miguel Cardoso (FSV Waiblingen), Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao (VfL Sindelfingen)

Abgänge: Simeon Potsolidis (1. FC Normannia Gmünd), Giuliano D'Aleo (SV Böblingen), Yasin Arslan (SV Bonlanden), Marko Brekalo (TSV Weilheim/Teck)



GSV Maichingen

Trainer: Thomas Wohland

Zugänge: Marcel Berberoglu (TSV Ehningen), Lars Jäger (TSV Ehningen), Gökhan Akyüz (TSV Ehningen), Mustafa Görkem (TSV Ehningen), Jonas Horvat (TSV Ehningen), Kenan Kasikci (TSV Ehningen), Mustafa Avci (TSV Ehningen)

Abgänge: Renato Peric (SV Böblingen), Heiko Schall (SV Degerschlacht)



MTV Stuttgart

Trainer: Björn Lorer

Zugänge: Paolo Carbone (Aus Italien zurück)

Abgänge: Philipp Weippert (Karriereende), Björn Lorer (Pausiert), Mertcan Özocak (TSV Bernhausen), Lion Janzen (TSV Ehningen), Sebastian Oehme (TSV Ehningen)



SC Geislingen

Trainer: Sven Ackermann

Zugänge: Yannick Ruther (TSV Bad Boll)

Abgänge: Pascal Volk (TV Altenstadt), Alexander Kleinmann (TG Böhmenkirch), Leon Musliu (FV Vorwärts Faurndau)



SV Böblingen

Trainer: Slobodan Markovic

Zugänge: Bogdan Rangelov (TSV Bernhausen), Jamie-Noah Demir (TSV Bernhausen), Giuliano D'Aleo (FV Spfr Neuhausen), Renato Peric (GSV Maichingen), Nemanja Markovic (TSVgg Plattenhardt), Jon Salihi (SV Böblingen), Leart Bunjaku (SV Böblingen), Kristian Grbic (TSVgg Plattenhardt), Berzan Ural (1. CfR Pforzheim), Merdan Babatas (TV Echterdingen), Mikail Gümüssu (TSV Bernhausen)

Abgänge: Bjarne Hamann (VfL Sindelfingen), Lennart Häßler (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (VfL Sindelfingen), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Oliab Calemba (VfL Sindelfingen), Adrian Körtge Corral (TSV Ehningen), Thomas Jach ()



SV Waldhausen

Trainer: Jens Rohsgoderer

Zugänge: Markus Dietterle (SV Waldhausen), Markus Dietterle (), Dieter Weiland ()

Abgänge: Jens Rohsgoderer (), Thomas Adametz (), Alexander Bechthold (FC Spraitbach), Bakhtiiar Kazymov (TSV Nördlingen)



TSGV Waldstetten

Trainer: Patrick Krätschmer

Zugänge: Luca Pascal Benz (TSV Großdeinbach)

Abgänge: Dominik Pfeifer (1. FC Normannia Gmünd), Nevio Iacobucci (Sportfreunde Lorch), Liam Eisele (Sportfreunde Lorch), Silas Frank Podilczak (Sportfreunde Lorch)



TSV Bad Boll

Trainer: Pascal Römpfer

Zugänge: keine

Abgänge: Yannick Ruther (SC Geislingen), Baran Parlak (unbekannt), Abdul Obuz (unbekannt), Murat Bahadir (unbekannt), Murat Bahadir (unbekannt), Emil Braun (TSV Weilheim/Teck), Nathan Winter (TSV Weilheim/Teck), Matteo-Pio Stefania (TSV Köngen), Pascal Greschner (TSV Eschenbach)



TSV Bernhausen

Trainer: Roko Agatic

Zugänge: Mertcan Özocak (MTV Stuttgart), Hasan Kaya (TSV Ehningen), Ekrem Servi (TSVgg Plattenhardt)

Abgänge: Bogdan Rangelov (SV Böblingen), Jamie-Noah Demir (SV Böblingen), Mikail Gümüssu (SV Böblingen)



TSV Ehningen

Trainer: Johannes Pfeiffer

Zugänge: Lion Janzen (MTV Stuttgart), Sebastian Oehme (MTV Stuttgart), Paul Ulmer (FC Esslingen), Marino Cerkez (TSG Balingen (U19)), Luca Fenchel (TuS Ergenzingen), Adrian Körtge Corral (SV Böblingen), Simon Danquah (SV Böblingen), Egemen Sarikaya (FC Nöttingen), Leon Nowak (SpVgg Holzgerlingen), Nils Hesmer ()

Abgänge: Marcel Berberoglu (GSV Maichingen), Lars Jäger (GSV Maichingen), Armin Zukic (TSV Harthausen), Fabian Fais (VfL Ostelsheim), Hasan Kaya (TSV Bernhausen), Gökhan Akyüz (GSV Maichingen), Mustafa Görkem (GSV Maichingen), Jonas Horvat (GSV Maichingen), Kenan Kasikci (GSV Maichingen), Mustafa Avci (GSV Maichingen)



TSV Köngen

Trainer: Domenic Brück

Zugänge: Pascal Schwickert (TSV Linsenhofen), Marvin Hellmann (SF Dettingen/Teck), Max Cavallo (TSV Wendlingen), Matteo-Pio Stefania (TSV Bad Boll), Marlon Kaiser (TSV Altdorf), Deniz Demir (SV Zimmern), Sergio Portale (1. FC Frickenhausen)

Abgänge: Nikita Jason Hindennach (TSV Weilheim/Teck), Emilio Intemperante (VfL Kirchheim/Teck), Louis Hartenstein (TSV Oberboihingen)



TSVgg Plattenhardt

Trainer: Pierre Eiberger

Zugänge: Luca Vochazer (TSV Oberboihingen), Niklas Nill (SV Nehren), Eimen Zalloumi (Young Boys Reutlingen)

Abgänge: Aristidis Perhanidis (SV Fellbach), Nemanja Markovic (SV Böblingen), Kristian Grbic (SV Böblingen), Ekrem Servi (TSV Bernhausen)



TV Echterdingen

Trainer: Daniel Heisig

Zugänge: keine

Abgänge: Merdan Babatas (SV Böblingen), Caglar Celiktas (Unbekannt), Ismail Oguz (), Giuseppe Pirracchio (), Marlon Herderich (SKV Rutesheim), Adonis Shalaj (FV Spfr Neuhausen), Caglar Celiktas (FSV Waiblingen)



VfL Sindelfingen

Trainer: Thomas Siegmund

Zugänge: Bjarne Hamann (SV Böblingen), Lennart Häßler (SV Böblingen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Oliab Calemba (SV Böblingen), Max Horn (SpVgg Holzgerlingen)

Abgänge: Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao (FV Spfr Neuhausen)

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

BSV 07 Schwenningen

Trainer: Jago Maric

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC 07 Albstadt

Trainer: Abdussamed Akbaba

Zugänge: Finn Trickel (TSV Frommern), Oktay Yalcinkaya (TSG Balingen (U19))

Abgänge: keine



SC 04 Tuttlingen

Trainer: Gabriel Gasic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Empfingen

Trainer: Alexander Eberhart

Zugänge: Thomas Stehle (TSV Trillfingen), Nico Gulde (TuS Ergenzingen), Luca Wüst (TuS Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Linus Hellstern (TuS Ergenzingen), Philipp Schweizer (VfL Nagold), Jakob Majhen (TuS Ergenzingen), Tom Schmid (SV Wurmlingen)

Abgänge: keine



Spvgg Freudenstadt

Trainer: Elvedin Djekic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Tübingen

Trainer: Steven Trevallion

Zugänge: Florian Schachtschneider ()

Abgänge: keine



SV Croatia Reutlingen

Trainer: Patrik Emanuel Androsevic

Zugänge: keine

Abgänge: Sven Kühfuss (SV Bonlanden), Ante Boras (VfL Pfullingen II)



SV Nehren

Trainer: Pedro Keppler

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Nill (TSVgg Plattenhardt)



SV Seedorf

Trainer: Emanuele Ingrao

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Zimmern

Trainer: Marc Genter

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Mutapcic (SG Empfingen), Deniz Demir (TSV Köngen)



TSG Balingen II

Trainer: Philipp Wolf

Zugänge: keine

Abgänge: Nathan Cuflom (SV 03 Tübingen), Alessandro Leoniello (SV 03 Tübingen)



TSV Harthausen/Scher

Trainer: Stefan Bach

Zugänge: Marcel Kosic (FV Rot-Weiß Ebingen 2006), Luis Businger (SC Pfullendorf), Philipp Eschment (TSG Balingen II), Steven Steinmaier (TSV Benzingen), Baki Sahin (TSV Harthausen/Scher), Dominik Kosic (FV Rot-Weiß Ebingen 2006), Ege Günes (TSG Balingen (U19))

Abgänge: Ben Schaberger (TSV Straßberg 1903)



TuS Ergenzingen

Trainer: Florian Schwend

Zugänge: keine

Abgänge: Nico Gulde (SG Empfingen), Luca Wüst (SG Empfingen), Jakob Majhen (SG Empfingen)



VfB Bösingen

Trainer: Peter Leopold

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Mühlheim

Trainer: Sören Lurz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Nagold

Trainer: Marcel Schuon

Zugänge: Johannes Günter (SG Dornstetten)

Abgänge: keine



VfL Pfullingen

Trainer: Albert Lennerth

Zugänge: Labid Ahmed Qadeer (Young Boys Reutlingen), Marian Kurz (TSG Balingen (U19)), Philipp Babij (VfL Pfullingen), Justin Frey (VfL Pfullingen), David Reck (VfL Pfullingen), Danny Läpple (TSV Sickenhausen)

Abgänge: Tim Zemmer (TSV Eningen/u.A. II)

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Srbija Ulm

Trainer: Zoltan Monostori

Zugänge: keine

Abgänge: Silvio Mikić (SV Jedesheim)



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: keine

Abgänge: Elias Schmid (TSV Neu-Ulm)



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Moriz Stöhr ()

Abgänge: keine



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Can Banoglu (FC Dostluk Friedrichshafen)



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: keine

Abgänge: Silviu Adochitei (TSV Neu-Ulm)



SV Kressbronn

Trainer: Reinhard Bergmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: keine

Abgänge: Dominik Martin (FC Memmingen)



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Christoph Amann (FC Heimertingen), Stephan Böck (FC Heimertingen)

Abgänge: keine



TSV Heimenkirch

Trainer: Nino Hartinger

Zugänge: keine

Abgänge: Alexander Söllöschi (FV Ravensburg II)



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: Matthias Benkovic (SSV Ehingen-Süd), Dario Nikolic (FC Gundelfingen), Elias Schmid (FV Biberach/Riß), Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm), Silviu Adochitei (SSG Ulm 99), Henry Seitz (FC Memmingen II)

Abgänge: Daniel Dewein (SV Weidenstetten)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: keine

Abgänge: keine