 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

UPDATE - Die große Spielplan-Übersicht auf FuPa

Welche Spielpläne sind im Gebiet vom Württembergischen Fußballverband (WFV) schon da - welche fehlen noch? Hier gibt es die Übersicht auf FuPa.

von Timo Babic · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Auch zur Saison 2026/2027 verschafft euch FuPa den großen Überblick über alle Spielpläne: Welche Spielpläne sind schon da - welche fehlen noch? Die große Übersicht.

Wenn ihr von einem Spielplan wisst, der in unserer Auflistung noch fehlt, so meldet uns das gerne per E-Mail an h.schmidt@fupa.net. Die Grundlage dieser Übersicht bietet die Ligen-Gestaltung der vergangenen Amateurfußball-Saison. Hier sind die vorliegenden Spielpläne der Spielzeit 2026/2027 verlinkt und daran zu erkennen.

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

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HERREN - Verbandsebene

Bundesliga

2. Bundesliga

3. Liga

Regionalliga Südwest

Oberliga Baden-Württemberg

Verbandsliga Württemberg

Landesliga Württemberg Staffel 1

Landesliga Württemberg Staffel 2

Landesliga Württemberg Staffel 3

Landesliga Württemberg Staffel 4

FRAUEN - Verbandsebene

Bundesliga

2. Bundesliga

Regionalliga-Süd

Oberliga Baden-Württemberg

Verbandsliga Württemberg

Landesliga Württemberg Staffel 1

Landesliga Württemberg Staffel 2

Regionenliga Staffel 1

Regionenliga Staffel 2

Regionenliga Staffel 3

Regionenliga Staffel 4

Regionenliga Staffel 5

Regionenliga Staffel 6

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Bezirksebene

ALB

Bezirksliga

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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Kreisliga B5 Kreisliga B6

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BODENSEE

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Kreisliga B5 Kreisliga B6

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DONAU/ILLER

Bezirksliga

Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3

Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Kreisliga B5

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ENZ/MURR

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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

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FRANKEN

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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

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NECKAR/FILS

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Kreisliga B9 Kreisliga B10

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NORDSCHWARZWALD

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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

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OBERSCHWABEN

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OSTWÜRTTEMBERG

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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

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REMS/MURR/HALL

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Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7

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SCHWARZWALD/ZOLLERN

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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4

Kreisliga C1 Kreisliga C2 Kreisliga C3 Kreisliga C4

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STUTTGART/BÖBLINGEN

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Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7 Kreisliga B8

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Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Frauen-Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Frauen-Kreisliga Franken

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JUNIOREN

A-Junioren

A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg

-

B-Junioren

-

C-Junioren

-

B-Juniorinnen

-

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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