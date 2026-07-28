UPDATE - Die große Spielplan-Übersicht auf FuPa

Auch zur Saison 2026/2027 verschafft euch FuPa den großen Überblick über alle Spielpläne: Welche Spielpläne sind schon da - welche fehlen noch? Die große Übersicht.
Wenn ihr von einem Spielplan wisst, der in unserer Auflistung noch fehlt, so meldet uns das gerne per E-Mail an h.schmidt@fupa.net. Die Grundlage dieser Übersicht bietet die Ligen-Gestaltung der vergangenen Amateurfußball-Saison. Hier sind die vorliegenden Spielpläne der Spielzeit 2026/2027 verlinkt und daran zu erkennen.
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Landesliga Württemberg Staffel 1
Landesliga Württemberg Staffel 2
Landesliga Württemberg Staffel 3
Landesliga Württemberg Staffel 4
Landesliga Württemberg Staffel 1
Landesliga Württemberg Staffel 2
Regionenliga Staffel 2
Regionenliga Staffel 4
Regionenliga Staffel 5
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
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Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
Kreisliga B5
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7 Kreisliga B8
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
Kreisliga C1 Kreisliga C3 Kreisliga C4 Kreisliga C5
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3 (CR) Kreisliga A3 (HA)
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3 Kreisliga A4
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
Kreisliga C1 Kreisliga C2 Kreisliga C3 Kreisliga C4
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Kreisliga A1 Kreisliga A2 Kreisliga A3
Kreisliga B1 Kreisliga B2 Kreisliga B3 Kreisliga B4
Kreisliga B5 Kreisliga B6 Kreisliga B7 Kreisliga B8
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Frauen-Bezirksliga Donau/Iller
Frauen-Bezirksliga Neckar/Fils
Frauen-Bezirksliga Nordschwarzwald
Frauen-Bezirksliga Oberschwaben
Frauen-Bezirksliga Ostwürttemberg
Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall
Frauen-Bezirksliga Schwarzwald/Zollern
Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen
Frauen-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen
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Kreisliga A1 Donau/Iller Reserve
Kreisliga A2 Donau/Iller Reserve
Kreisliga A3 Donau/Iller Reserve
Kreisliga B3 Donau/Iller Reserve
Kreisliga A2 Ostwürttemberg Reserve
Kreisliga A3 Ostwürttemberg Reserve
Kreisliga B1 Ostwürttemberg Reserve
Kreisliga B2 Ostwürttemberg Reserve
Kreisliga B3 Ostwürttemberg Reserve
Kreisliga B4 Ostwürttemberg Reserve
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A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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