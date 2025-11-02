Update - Die FuPa-Börse für ganz Brandenburg

Ihr sucht noch Spieler oder Trainer oder einen neuen Verein oder einen Gegner für ein Testspiel? Lasst Euch ganz einfach in der Vereinsbörse auf FuPa Brandenburg finden. Diese ist in insgesamt acht Kategorien für die Region aufgeteilt.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Trainer gesucht!

Dein Team sucht einen Trainer beziehungsweise eine Trainerin. Dann bist Du in dieser Kategorie genau richtig.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Spieler gesucht!

Es wird noch ein Spieler beziehungsweise eine Spielerin als Verstärkung gebraucht. Dann solltest Du hier nachschauen.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Verein gesucht!

Du suchst einen neuen Verein, mit dem Du durchstarten möchtest? Dan klicke auf diese Kategorie.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Trainer sucht!

Als Trainer beziehungsweise Trainerin suchst Du eine neue Herausforderung? Dann bist Du hier richtig.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Spieler sucht!

Du bist Spieler beziehungsweise Spielerin und möchtest Dich gerne einem neuen Verein anschließen? Dann gebe hier Dein Gesuch auf.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Verein sucht!

Dein Verein sucht zum Beispiel einen Spieler beziehungsweise eine Spielerin? Dann solltest Du hier ein Gesuch veröffentlichen.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Testspielgegner gesucht!

Dein Team braucht noch einen Testspielgegner? Kein Problem. Hier solltest Du den passenden Kontrahenten finden.

>>> Hier geht es zur Rubrik: Sonstiges!

Nicht nur Spieler oder Trainer sind im Fußball wichtig. Unter anderem werden auch Stadionsprecher, Medienverantwortliche, Helfer oder Sponsorenwerden gebraucht. Dann wäre hier die richtige Rubrik dafür.