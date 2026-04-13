 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Update - Die aktuellen Transfers in Württemberg

Der Überblick auf die Wechsel in den Bezirken in Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

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