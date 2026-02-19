Update - Die 6. Spielabsage in der Oberliga

Der 18. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd steht an. Allerdings gibt es schon sechs Spielabsagen.
---
---
---
---
---
VfB Empor Glauchau steht auf Platz 12 mit 17 Punkten aus 16 Spielen (4-5-7, 23:32 Tore). Auch hier: viele Gegentore, wenig Sicherheitsabstand. Das Hinspiel gewann Glauchau zu Hause 4:3 – ein Ergebnis, das nach wildem Nachmittag klingt und bis heute als Warnung taugt: Zwischen diesen beiden kann es kippen, jederzeit. Für Rudolstadt ist das die Gelegenheit, diese knappe Wunde umzudrehen. Für Glauchau die Chance, sich mit einem weiteren Erfolg Luft zu verschaffen und die 17 Punkte in Richtung Stabilität zu schieben.
---
---
FC Grimma ist 14. mit 12 Punkten aus 15 Spielen (3-3-9, 22:35 Tore). Grimma braucht Punkte, dringend, und jeder Spieltag ist ein Ringen gegen das Abrutschen. Das Hinspiel gewann Halle in Grimma 3:1. Für Halle geht es darum, im eigenen Stadion einen klaren Schritt zu setzen und sich vom unteren Bereich fernzuhalten. Für Grimma geht es darum, genau dieses Muster zu durchbrechen – endlich nicht wieder hinterherlaufen, endlich nicht wieder nur reagieren.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________