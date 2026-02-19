Update - Die 6. Spielabsage in der Oberliga

---

Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind – und doch aus unterschiedlichen Perspektiven kommen. FC Einheit Rudolstadt ist Siebter mit 21 Punkten aus 15 Spielen (6-3-6, 23:29 Tore). Punktgleich mit Sandersdorf, aber mit einem Torverhältnis, das zeigt: Rudolstadt lebt gefährlich, kassiert viel, muss sich Punkte oft erarbeiten.

VfB Empor Glauchau steht auf Platz 12 mit 17 Punkten aus 16 Spielen (4-5-7, 23:32 Tore). Auch hier: viele Gegentore, wenig Sicherheitsabstand. Das Hinspiel gewann Glauchau zu Hause 4:3 – ein Ergebnis, das nach wildem Nachmittag klingt und bis heute als Warnung taugt: Zwischen diesen beiden kann es kippen, jederzeit. Für Rudolstadt ist das die Gelegenheit, diese knappe Wunde umzudrehen. Für Glauchau die Chance, sich mit einem weiteren Erfolg Luft zu verschaffen und die 17 Punkte in Richtung Stabilität zu schieben.

