Update - Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos

Schickt uns gerne eure besten Bilder und Videos vom gemeinsamen Mannschaftsabend auf dem Wasen, bei dem die Stärkung des teaminternen Zusammenhalts im Vordergrund steht. Wir zaubern daraus eine Wasen-Collage und zeigen Euch, wer wann, wo, wie und mit wem unterwegs war.

Schickt eure Bilder gerne an:

Betreff: Wasen 2025/Dein Verein

Hinweis zum Datenschutz

Die Bilder werden auf FuPa veröffentlicht. Außerdem können die Fotos auch für weitere Artikel sowie auf Facebook und Instagram genutzt werden. Die FuPa-Redaktion sieht es als gegeben an, dass bei Zusendung eines Fotos die Zustimmung aller auf dem Bild abgelichteten Personen zur Veröffentlichung eingeholt wurde.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

