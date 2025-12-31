 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Update - Der große Überblick: Budenzauber 2025/2026 in Württemberg

Wo und wann gibt es in diesem Winter feinsten Budenzauber? Sendet uns eure Turniere! Jetzt als Turnierverwalter melden!

Für die Fußballer in Württemberg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Württemberg geben.

🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!

📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!

🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!

🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.

Diese Hallenturniere sind geplant:

---

13./14. Dezember 2025

- NTRT-Hallencup (hier klicken)

---

14. Dezember 2025

- Hallenmeisterschaft Frauen Donau/Iller (hier klicken)

---

14. Dezember 2025

- Hallenbezirksmeisterschaft Frauen Oberschwaben (hier klicken)

---

19. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026

- Sindelfinger Hallenfußball-Gala (hier klicken)

---

20./21. Dezember 2025

- 2. Astra Hallencup des TSV Weilheim (hier klicken)

---

21. Dezember 2025

- Burger-King-Super-Cup des FC 07 Albstadt (hier klicken)

---

21. Dezember 2025

- Großer Intersport-Seeßle-Hallencup in Gundelfingen (hier klicken)

---

26. bis 28. Dezember 2025

- Sparkassen Indoor-Cup der TSG Balingen (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- 10. Intersport Schoell Cup (hier klicken)

---

27. Dezember 2025

- Nattheimer Hallenmasters (hier klicken)

---

27. bis 29. Dezember 2025

- Gäubote-Cup in Herrenberg (hier klicken)

---

27. bis 29. Dezember 2025

- 49. Uhle + Schlatter Filder Cup des TSV Bernhausen (hier klicken)

---

27. bis 30. Dezember 2025

- SV-Cup Neubulach (hier klicken)

---

27. bis 30. Dezember 2025

- 48. Rottenburger Stadtpokal (hier klicken)

---

27. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026

- Stadtteilpokalturnier Horb (hier klicken)

---

28. Dezember 2025

- Althengstetter Hallenturnier (hier klicken)

---

28. Dezember 2025

- Frauen-Hallenfußball-Gala Sindelfingen (hier klicken)

---

28. Dezember 2025

- 23. Karl Knab Gedächtnisturnier der Herren in Allmendingen (hier klicken)

---

29. Dezember 2025

- Karl Knab Gedächtnisturnier der Damen in Allmendingen (hier klicken)

---

30. Dezember 2025

- Supercup Althengstett (hier klicken)

---

30. Dezember 2025

- JAKO-Cup des TV Niederstetten (hier klicken)

---

2. bis 4. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Landkreis Biberach (hier klicken)

---

2. bis 4. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Sigmaringen (hier klicken)

---

2. bis 4. Januar 2026

- Nagolder Sparkassen-Cup (hier klicken)

---

2. bis 4. Januar 2026

- Tübinger Stadtpokal der Männer (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Sigmaringen Damen (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- E-Center Matkovic-Cup des TV89 Zuffenhausen (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- Stadtteilpokalturnier Horb der Damen (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- Sport-Mabitz-Cup in Burladingen

---

3. Januar 2026

- 3. Schirmbar-Cup in Mulfingen (hier klicken)

---

3. Januar 2026

- 35. Fauser Hallencup des TV Echterdingen (hier klicken)

---

4. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Sigmaringen Damen (hier klicken)

---

5. Januar 2026

- Frauen-Hallenturnier der SGM Oppenweiler/Sulzbach (hier klicken)

---

6. Januar 2026

- Dreikönigsturnier des DJK-SV Wasseralfingen (hier klicken)

---

9. Januar 2026

- Schimpf-Stäble-Cup des SV Neustetten (hier klicken)

---

9. bis 11. Januar 2026

- Aktiven-Hallenturnier der SF Gechingen (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- 8. Abtsgmünder Bank CUP (hier klicken)

---

10. Januar 2026

- Gmünder Hallen-Stadtmeisterschaft (hier klicken)

---

10./11. Januar 2026

- Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen (hier klicken)

---

13. bis 17. Januar 2026

- AHG Aktivencup der SG Empfingen (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- 40. Küche & Design Aktive Hallenturnier SV Unterweissach (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Hallenbezirksmeisterschaft Nordschwarzwald der Frauen (hier klicken)

---

17. Januar 2026

- Hallen-Stadtmeisterschaft Schwäbisch Hall

---

17. und 18. Januar 2026

- Kleider-Müller-Cup der Frauen in Geislingen

---

25. Januar 2026

- Hallen-Bezirksturnier Frauen Ostwürttemberg (hier klicken)

---

31. Januar 2026

- 17. Hallenturnier des TSV Riederich

__________________________________________________________________________________________________

