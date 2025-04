Update - Der große Überblick auf alle Bezirkspokale in Württemberg

Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg biegen auf ihre Zielgerade ein. Während in manchen Fußballbezirken noch das Achtelfinale ansteht, sind in anderen Wettbewerben nur noch vier Teams übrig. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.