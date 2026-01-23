UPDATE: Der Budenzauber in Sachsen-Anhalt in der großen Übersicht Wo und wann gibt es in diesem Winter feinsten Budenzauber? Meldet uns eure Turniere! Jetzt als Turnierverwalter melden und Bonuspunkte sammeln!

Das neue Jahr 2026 ist da! Und während die einen bei eisigen Verhältnissen schon das Testen unter dem freien Himmel begonnen haben, herrscht anderswo noch reger Betrieb unter dem Hallendach. Auf FuPa Sachsen-Anhalt wollen wir euch auch in diesem Winter wieder eine große Übersicht mit dem gesamten Budenzauber im Bundesland sowie mit Beteiligung aus Sachsen-Anhalt präsentieren. Dafür sind wir auf eure Mithilfe angewiesen! Meldet uns jetzt eure Hallenturniere - sofern sie noch in der Auflistung fehlen - über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net!

📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein! Der Einsatz wird mit Bonus-Prämienpunkten belohnt!

🔎 Euer Cup oder das Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net zukommen!

🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen .

🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!

30. November 2025

- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Qualifikation in Halberstadt: (hier klicken)

7. Dezember 2025

- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Qualifikation in Beetzendorf: (hier klicken)

- U19-Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost in Bismark: (hier klicken)

- U19-Hallenkreismeisterschaft Harz in Thale: (hier klicken)

12. Dezember 2025

- Olympia-Cup in Sangerhausen: (hier klicken)

- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Qualifikation in Magdeburg: (hier klicken)

13. Dezember 2025

- Hallenkreismeisterschaft Salzland Kleinfeld in Egeln: (hier klicken)

- Nadine-Kohls-Cup in Genthin

14. Dezember 2025

- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Landsberg: (hier klicken)

- Frauen-Hallenturnier des VfR Wansleben in Wansleben: (hier klicken)

- U19-Hallenkreismeisterschaft Salzland in Bernburg: (hier klicken)

19. Dezember 2025

- Wittenberg Taxi-Cup in Wittenberg: (hier klicken)

- Spo-Wa Hallenmasters des KFV ABI, Vorrunde in Köthen: (hier klicken)

- Kollektiv-Cup in Artern

20. Dezember 2025

- Stadtwerke-Cup in Weißenfels: (hier klicken)

- Stadtwerke-Cup in Staßfurt: (hier klicken)

- Stahl-Cup in Thale: (hier klicken)

- Hanni-Solar-Hallencup in Wittenberg: (hier klicken)

- ÖSA-Cup in Halberstadt: (hier klicken)

- Hallensupercup des KFV Altmark West in Beetzendorf: (hier klicken)

- TuS-Winter-Cup in Magdeburg: (hier klicken)

- Spo-Wa Hallenmasters des KFV ABI, Vorrunde in Köthen: (hier klicken)

21. Dezember 2025

- Spo-Wa Hallenmasters des KFV ABI, Vorrunde in Köthen: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Salzland, Vorrunde in Aschersleben: (hier klicken)

- U19-Futsal-Landesmeisterschaft, Vorrunde in Salzwedel: (hier klicken)

27. Dezember 2025

- Stark-Soul Herren-Masters in Wernigerode: (hier klicken)

- Wernigeröder Budenzauber in Wernigerode: (hier klicken)

- Mitternachtspokal in Spergau: (hier klicken)

- Stadtmeisterschaft Harz: (hier klicken)

- Spo-Wa-Cup, Vorrunde in Köthen: (hier klicken)

- Möve-Cup in Sangerhausen: (hier klicken)

- JeMaRo-Masters in Irxleben: (hier klicken)

- Autoteile Harz-Cup in Thale

- Blau-Roter Budenzauberei in Coswig: (hier klicken)

- Ballnacht des BSC Blankenheim in Lutherstadt Eisleben: (hier klicken)

- Volksbank-Hallenmasters, Vorrunde in Wittingen: (hier klicken)

- Hallenturnier des SV Motor Zeitz

- HIE-Solar-Cup der Herren in Beendorf

- Weihnachtsturnier des Post SV Stendal in Stendal: (hier klicken)

- Benefizturnier der SG Jersleben/Colbitz, Vorrunde in Langenweddingen

- U19-Junioren-Soccercup in Gardelegen: (hier klicken)

28. Dezember 2025

- Volksbank-Hallenmasters, Vorrunde in Wittingen: (hier klicken)

- Soccercup in Gardelegen: (hier klicken)

- Stark-Soul Frauen-Masters in Wernigerode: (hier klicken)

- MSV-Junior-Cup der A-Junioren in Eisleben: (hier klicken)

- HIE-Solar-Cup der Frauen in Beendorf

- Benefizturnier der SG Jersleben/Colbitz, Endrunde in Langenweddingen: (hier klicken)

30. Dezember 2025

- Stark-Soul Kreis-Masters in Wernigerode: (hier klicken)

- WSF-Automobile-Cup in Großkorbetha: (hier klicken)

- Winter-Eichen-Cup in Mieste

1. Januar 2026

- Eilslebener Budenzauber der Frauen in Eilsleben: (hier klicken)

2. Januar 2026

- Eilslebener Budenzauber in Eilsleben

- Unstrut-Cup in Nebra: (hier klicken)

- Neujahrsturnier der SG Neuborna in Bernburg: (hier klicken)

- Sparkassencup in Sangerhausen: (hier klicken)

- Einheitsgemeinde-Cup in Osterwieck: (hier klicken)

- U19-Mitternachtsturnier der SG Union Sandersdorf: (hier klicken)

- Beilroder Hallencup in Beilrode: (hier klicken)

- Stark-Soul Oldie-Masters in Wernigerode: (hier klicken)

- Spo-Wa-Cup der Alten Herren in Köthen: (hier klicken)

- Glockenturnier des VfL Kalbe in Kalbe/Milde: (hier klicken)

- SVG-Hallen-Cup der Alten Herren in Schafstädt: (hier klicken)

3. Januar 2026

- Ilsenburger Hallenmasters in Ilsenburg: (hier klicken)

- Calbenser Hallenmasters um den Babock-Cup: (hier klicken)

- Ford-Mitternachts-Cup in Hohenmölsen: (hier klicken)

- Elbe-Ohre-Cup in Rogätz: (hier klicken)

- Spo-Wa-Cup, Endrunde in Köthen: (hier klicken)

- Busse-Cup der Ersten Herren in Tangermünde

- VW-Cup in Eilsleben: (hier klicken)

- Schubert-Motors-Cup in Gommern: (hier klicken)

- Suzuki-Masters in Parey: (hier klicken)

- Vereinsturnier des SV Eintracht Walsleben: (hier klicken)

- SVG-Hallen-Cup der ersten Herren in Schafstädt: (hier klicken)

- Huylandpokal in Badersleben

- Niemegker Hallencup in Bad Belzig

- Nachtturnier des SV Warthe Hakeborn in Westeregeln

- Suzuki-Masters der Traditionsmannschaften in Parey: (hier klicken)

- Kyffhäuserarenaturnier der zweiten Herren in Artern: (hier klicken)

- Klaus Skonieczny Hallencup in Bernburg: (hier klicken)

- Himmelscheiben-Cup in Nebra: (hier klicken)

- Traditionsturnier der BSG Stahl in Brandenburg: (hier klicken)

- Huylandpokal der Alten Herren in Badersleben: (hier klicken)

4. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Wittenberg: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Saalekreis, Vorrunde in Braunsbedra: (hier klicken)

- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Eggersdorf: (hier klicken)

- FEAG-Cup in Sangerhausen: (hier klicken)

- Busse-Cup der Zweiten Herren in Tangermünde: (hier klicken)

- Audi-Cup in Eilsleben: (hier klicken)

- Allianz-Girls-Cup der Frauen in Brandenburg: (hier klicken)

- SVG-Hallen-Cup der zweiten Herren in Schafstädt: (hier klicken)

5. Januar 2026

- Midewa-RBW-Cup in Sandersdorf: (hier klicken)

- Amsdorfer Hallencup in Wansleben: (hier klicken)

- Spo-Wa-Cup der Frauen in Köthen: (hier klicken)

- Elektro-Kühn-Cup in Großkorbetha: (hier klicken)

- Eilslebener Budenzauber der Alten Herren in Eilsleben

- EMG-Cup in Braunsbedra: (hier klicken)

- Lindenhofgarten-Cup in Gardelegen: (hier klicken)

6. Januar 2026

- Halplus-Cup in Halle: (hier klicken)

- Gräfenhainicher Wohnungsgesellschaft-Cup in Gräfenhainichen: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Saalekreis, Vorrunde in Braunsbedra: (hier klicken)

- Einheit-Cup in Wittenberg: (hier klicken)

- Bürgermeisterpokal in Zörbig: (hier klicken)

- U19-Futsal-Landesmeisterschaft, Vorrunde in Wittenberg: (hier klicken)

- Bley-Baustoffe-Cup der Alten Herren in Gräfenhainichen: (hier klicken)

9. Januar 2026

- Energy-Systems-Cup in Eggersdorf: (hier klicken)

- ZFC-Hallenturnier in Meuselwitz: (hier klicken)

- Neujahrs-Cup in Polleben: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Goldbeck: (hier klicken)

- Rotation-Cup der Frauen in Aschersleben: (hier klicken)

10. Januar 2026

- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Vorrunde in Magdeburg: (hier klicken)

- Altmark-Masters in Beetzendorf: (hier klicken)

- Ford Geissel Anhalt-Cup in Dessau: (hier klicken)

- Lucky-Fitness-Cup in Haldensleben

- BSG Stahl Hallen-Masters der Männer in Brandenburg: (hier klicken)

- Energie-Cup des SV Traktor Tucheim in Parey: (hier klicken)

- Debeka-Hallenpokal, Vorrunde in Halberstadt: (hier klicken)

- Metallbau Siegl&Siegl-Cup in Ilsenburg: (hier klicken)

- Seeland-Hallencup in Nachterstedt: (hier klicken)

- Cosic-Hallencup in Förderstedt: (hier klicken)

- Frauenturnier des SSV 80 Gardelegen in Gardelegen: (hier klicken)

- Frauenturnier des ZFC Meuselwitz in Meuselwitz: (hier klicken)

- Brauhaus-Cup in Beendorf: (hier klicken)

- Mitternachtsturnier des TuS Sandau in Sandau

- Bodfeld-Apotheken-Cup in Elbingerode

- Mitternachtsturnier in Burg

- Blau-Weiß-Cup in Wusterwitz: (hier klicken)

- Rotation-Cup der Alten Herren in Aschersleben: (hier klicken)

- Traditionsturnier Brieske in Senftenberg: (hier klicken)

- Energy-Systems-Cup der Alten Herren in Eggersdorf: (hier klicken)

- U19-Hallenkreismeisterschaft Börde in Wolmirstedt: (hier klicken)

- U19-Hallenkreismeisterschaft Burgenland in Zeitz: (hier klicken)

11. Januar 2026

- Domstadt Banden-Masters in Erfurt: (hier klicken)

- Matthias-Pape-Gedächtnisturnier, Finaltag in Magdeburg: (hier klicken)

- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Irxleben: (hier klicken)

- Futsal-Hallenmasters der Frauen, Vorrunde in Rottleberode: (hier klicken)

- U19-Futsal-Landesmeisterschaft, Vorrunde in Aschersleben: (hier klicken)

16. Januar 2026

- Tino-Hermann-Cup in Gerwisch: (hier klicken)

- Bernd-Kuhmann-Cup in Gernrode: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Bismark: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Goldbeck: (hier klicken)

17. Januar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Salzland, Vorrunde in Aschersleben: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Altmark Ost, Vorrunde in Havelberg: (hier klicken)

- Anhalt-Immobilien-Cup in Bitterfeld-Wolfen: (hier klicken)

- Kökel-Kahle-Cup in Friedersdorf: (hier klicken)

- KFZ-Krüger-Cup in Dessau: (hier klicken)

- Hallenmasters des TSV Brettin-Roßdorf in Genthin: (hier klicken)

- Ebendorfer Budenzauber der Herren in Ebendorf

- Ilsenburger Legendencup in Ilsenburg

- KFZ-Krüger-Cup der Alten Herren in Dessau: (hier klicken)

23. Januar 2026

- Beber-Cup, Turnier der HSG HNB in Süplingen: (hier klicken)

- Daniel Rost Allianz-Cup der Alten Herren in Meuselwitz: (hier klicken)

- Cup der WoBau Querfurt in Querfurt: (hier klicken)

- Hallenturnier der Alten Herren in Könnern: (hier klicken)

- Budenzauber der Alten Herren in Großkorbetha: (hier klicken)

24. Januar 2026

- Beber-Cup, Turnier der ersten Mannschaft in Süplingen: (hier klicken)

- Drei-Länder-Cup in Sandau

- Germania-Cup der Herren in Eisleben

- 1. AZL-Cup in Hohenmölsen: (hier klicken)

- VOELPKER Hallen-Cup der Herren in Beendorf: (hier klicken)

- Dessau Juniors Cup, Vorrunde in Dessau: (hier klicken)

- Allianz Wernecke Cup in Thale: (hier klicken)

- Kupfercup der Alten Herren in Hettstedt: (hier klicken)

- VOELPKER Hallen-Cup der Frauen in Beendorf: (hier klicken)

- Frauen-Hallenturnier des TSV Schochwitz: (hier klicken)

- Pokal der Altenburger Brauerei in Meuselwitz: (hier klicken)

- Pokal der Fliesenlegerei Piehler in Meuselwitz: (hier klicken)

- Inoffizielle Frauen-Hallenkreismeisterschaft MSH in Riestedt

25. Januar 2026

- Frauen-Hallenmasters, Endrunde in Barleben: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Salzland, Endrunde in Aschersleben: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Altmark West, Vorrunde in Klötze: (hier klicken)

- Dessau Juniors Cup, Finaltag in Dessau: (hier klicken)

- Pokal der Bluechip Computer AG in Meuselwitz: (hier klicken)

- Voelpker Hallen-Cup der Frauen in Beendorf

30. Januar 2026

- Altherrenturnier des Paschlewwer SV in Köthen

31. Januar 2026

- Black-Sun Solar-Cup in Köthen

- Hallenkreismeisterschaft Altmark West, Vorrunde in Salzwedel: (hier klicken)

1. Februar 2026

- Hallenkreismeisterschaft Saalekreis, Endrunde in Querfurt

- Debeka-Hallenpokal, Vorrunde in Halberstadt: (hier klicken)

- Hallenkreismeisterschaft Altmark West, Vorrunde in Beetzendorf: (hier klicken)

6. Februar 2026

- Hallenbördecup der Frauen in Haldensleben

7. Februar 2026

- Hallenbördecup, Vorrunde in Haldensleben

8. Februar 2026

- Hallenbördecup, Endrunde in Haldensleben

- Frauen-Hallenkreismeisterschaft Salzland in Eggersdorf

13. Februar 2026

- SV90-Woges-Cup in Hettstedt

14. Februar 2026

- Hallenbörde-Supercup in Haldensleben

