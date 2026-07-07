Update: Delay Sports holt Spieler aus Regional- und Oberliga Vier Neuzugänge von ser · Heute, 18:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Nach einigen Abgängen hat Delay Sports drei Neuzugänge präsentiert und ein weiteres Gerücht bestätigt.

Mit dem vierten Aufstieg in Folge hat sich Delay Sports für die Landesliga qualifiziert. Auch dort ist das Ziel klar: Der noch junge Verein will mit der ersten Herrenmannschaft weiter aufsteigen und hat die Berlin-Liga klar im Visier. Dafür will man mit vier Neuzugänge für mehr Qualität im Kader sorgen. Schon am Montag bestätigte Delay Sports die Verpflichtung von Serkan Tokgöz, über die bereits länger spekuliert wurde. FuPa berichtete Mitte April vom bevorstehenden Wechsel, als Präsident Elias Nerlich einen hochkarätigen Neuzugang ankündigte und der abgebende Verein, Oberligist TuS Makkabi, den Weggang des Mittelfeldspielers bestätigte. Der 28-Jährige, der die letzten vier Jahre in der fünften Liga spielte und zuvor auch Regionalliga-Erfahrung sammelte, kennt Nerlich aus gemeinsamen Jugendzeiten.

Neuzugang Nummer zwei ist Marvin Kupfer. Der 29-Jährige kommt vom 1. FC Wilmersdorf. Beim Berlin-Ligisten schoss der robuste Angreifer in den zurückliegenden beiden Spielzeiten elf bzw. zwölf Tore. Zuvor spielte Kupfer unter anderem bei Makkabi und Sparta Lichtenberg - gemeinsam mit Tokgöz. Am Dienstagnachmittag hat Delay Sports Reda Ouakil als dritten Neuzugang präsentiert. Der 20-Jährige kommt vom BFC Preussen, spielte dort für die Landesliga-Mannschaft, sammelte zudem Testspiel-Minuten bei der Regionalligamannschaft. Zuvor wurde der Innenverteidiger bei Viktoria Berlin ausgebildet.