UPDATE - Damen: WMGB wird zu WMH – was steckt dahinter?

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Dass der CS Grevenmacher und Jeunesse Biwer aus der Spielgemeinschaft WMGB, also der mit Wormeldingen und Munsbach, aussteigen würden, war bereits gewusst. Soeben gab die einstige Entente WMGB auf den sozialen Netzwerken bekannt (s.u.), dass man mit der US Hostert einen neuen Verein in der Spielgemeinschaft begrüßt, die dadurch künftig den Namen Entente WMH tragen wird.

// Update 1.7.2025, 10:45 Uhr // Dass Hostert hinzustößt, ist nicht auf die Lizenzbedingungen für Herrenteams aus der BGL Ligue zurückzuführen, dies bestätigte uns die US Hostert in der Zwischenzeit (s.u.). Die UEFA schreibt bekanntlich vor, dass Clubs, die an ihren Wettbewerben für Männer teilnehmen wollen, nachweislich in den Fußball bei den Frauen investieren müssen.