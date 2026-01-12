UPDATE - Damen Indoor, 1.Runde: Favoritinnen im Soll

Alle Erstligisten haben den Einzug in die 2.Runde der Hallenmeisterschaft im Frauen-Futsal im Prinzip geschafft. In der Gruppe A setzte sich Bettemburg ohne Niederlage als Erster durch, Racing rutschte als Vierter geradeso noch in die nächste Runde.

Die Gruppe B entschied Käerjeng am Sonntag vor den Ligarivalinnen von Junglinster für sich während in der Gruppe C kein Weg an den Titelverteidigerinnen vom FC Differdingen 03 vorbeiführte. Für den abgeschlagenen Erstligisten Entente WMH bot die Halle mehr als nur Abwechslung vom grauen Liga-Alltag: mit vier von fünf möglichen Siegen wurde man Zweiter.

Mia Eicher (s.u.) meinte dazu: „In der Halle ist es etwas einfacher, da man schneller spielt und weniger Spieler auf dem Platz stehen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir hier etwas näher herankommen. Damit zeigen wir, dass wir nicht so schlecht spielen.“ Der Sieg in Gruppe D ging am Samstag in Rodange an den SC Ell.