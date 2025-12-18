Update - Budenzauber 2025/2026 in Brandenburg in der großen Übersicht

Für die Fußballer in Brandenburg ist die Jahreszeit, in der sie ihre technischen Fähigkeiten und ihren Spielwitz auf dem Hallenparkett unter Beweis stellen können. FuPa möchte euch eine chronologische und geordnete Übersicht der Turniere der Herren-, Frauen- und A-Junioren-Teams in Brandenburg geben.
🔎 Euer Cup oder Turnier, an dem ihr teilnehmt, fehlt noch in der Auflistung? Lasst uns gerne die Infos wie teilnehmende Mannschaften und den Spielplan per E-Mail an brandenburg@fupa.net zukommen und wir ergänzen es!
📲 Ihr wollt live von eurem Turnier berichten oder die Ergebnisse, Partien und Torschützen selbst in Echtzeit eintragen? Meldet euch bei uns und wir tragen euch als Turnierverwalter ein!
🤓 Kennt ihr schon das neue FuPa-Livecenter? Es ist optimal auf die Bedürfnisse eines Turnierorganisators abgestimmt und eignet sich als Anzeigetafel. Schaut doch mal vorbei!
🎥 Ihr wollt die Highlights von eurem Turnier für die Ewigkeit festhalten? Das geht ganz einfach mit FuPa.tv - und dafür braucht es nicht viel! Hier findet ihr alle Informationen.
---
- Allianz-Geisler & Ziemann-Stadtmeisterschaft Babelsberg (hier klicken)
---
- Nikolaus Cup Autohaus Schumann der Frauen in Treuenbrietzen (hier klicken)
---
- Spedition Mietz Wintercup des SV Rot-Weiß Flatow (hier klicken)
---
- Weihnachtsturnier des SV Eintracht Alt Ruppin (hier klicken)
---
- Klosterruinen-Cup der zweiten Männer-Mannschaft des VfB Gramzow in Löcknitz
---
- ArcelorMittal-Cup des FC Eisenhüttenstadt (hier klicken)
---
- Herren Forsty-Cup in Borgsdorf
---
- Klosterruinen-Cup der Männer des VfB Gramzow in Löcknitz
---
- Hallenkreismeisterschaft Uckermark Ü50 (hier klicken)
---
- Frauen Forsty-Cup in Borgsdorf
---
- Weihnachtsturnier WGH-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)
---
- 30. Potsdamer Hallenmasters (hier klicken)
---
- 26. Uckermark-Masters in Schwedt
---
- Hallenturnier des SV Blau-Weiß Lichterfeld
---
- Sparkassen Cup des Kolkwitzer SV (hier klicken)
---
- 34. Auflage des Bürgermeister-Pokals der Stadt Falkensee
---
- Opening Hallenfußball-Cup des FC Borussia Brandenburg
---
- 2. Agrar-Cup in Liebenwalde
---
- 11. Traditionsturnier der BSG Stahl Brandenburg
---
- Curry 846-Cup des FC 98 Hennigsdorf (hier klicken)
---
- 17. Mitternachtsturnier des FC Borussia Brandenburg
---
- 21. Giebelsee-Cup des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf
---
- Pelikan Hallenmaster der Ü32 in Luckenwalde
---
- Pelikan Hallenmaster der Männer in Luckenwalde
---
- 11. Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg
---
- Frauen-Hallenfußball-Masters des FC Borussia Brandenburg
---
- Frauen Masters des FC Borussia Brandenburg
---
- 27. Hussitencup des FSV Bernau
---
- Stahl-Cup der 1. Männer der BSG Stahl Brandenburg
---
- 41. Wanderpokalturnier der SG Groß Gaglow (hier klicken)
---
- 51. Traditionsturnier des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
---
- Landesfutsalmeisterschaften Brandenburg Frauen (hier klicken)
---
- Internationales Frauen-Hallenturnier in Großkoschen (hier klicken)
---
- 11. Spreeauen-Cottbuser-Ostsee-Cup der SG Groß Gaglow (hier klicken)
---
- 3. Finro-Cup des FV Preussen Eberswalde
---
- besserimmo-Cup in Wusterhausen/Dosse
---
- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü35 (hier klicken)
---
- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü50 (hier klicken)
---
- Hallenkreismeisterschaft Oberhavel/Barnim Ü40 (hier klicken)
---
- Pude-Cup (hier klicken)
---
- Vierradener Tabakblüten Cup der Frauen
---
- Vierradener Tabakblüten Cup der Männer
__________________________________________________________________________________________________
