Allgemeines
Update - Brandenburgliga: Welche Wintertransfers stehen fest?

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Brandenburgliga wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. FC Frankfurt
Trainer: Sascha Kloß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Brandenburger SC Süd 05
Zugänge: Davin Marris Hackbarth (SV Babelsberg 03), Julian Krause (VfL Nauen)
Abgänge: Florian Braun (Rücktritt)

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: keine
Abgänge: José Raimundo Silva Magalhaes (Unbekannt)

FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Ludwigsfelder FC
Zugänge: keine
Abgänge: Rezart Cami (Rücktritt)

MSV 1919 Neuruppin
Trainer: Dietmar Demuth
Zugänge: Achraf El Mhamdi (Vereinslos)
Abgänge: keine

Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Manuel Schmiedebach, Uwe Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Altlüdersdorf
Trainer: Dariusz Bucinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Trainer: Steve Georgés
Zugänge: Mohammad Mansour (VfB Fortuna Biesdorf)
Abgänge: Felix Schütz (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V), Tobias Reuter (FSV Berolina Stralau 1901), Maximilian Frenz (unbekannt), Ayman Nur Hada Ndam Njoya (unbekannt)

SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Kevin Hetzel
Zugänge: Kevin Hetzel (Vereinslos), Oliver Schirrmacher (Vereinslos)
Abgänge: Oliver Richter (Zusammenarbeit beendet)

TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: Jason-Luke Raschka (), Jason-Luke Raschka ()
Abgänge: Moritz Reimann (Birkenwerder BC 1908), Henri Gomez Amsatu (Fortuna Babelsberg)

Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Marcel Burwig
Zugänge: Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam), Tim Steuk (SV Viktoria Potsdam)
Abgänge: keine

