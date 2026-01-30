Update: Bonn-RWO ist die vierte Spielabsage in der Regionalliga

Aus sportlicher Sicht wäre eine Austragung insbesondere für den SC Wiedenbrück von besonderem Interesse gewesen. Der SCW belegt aktuell einen Abstiegsplatz und muss im weiteren Saisonverlauf nun insgesamt drei Nachholspiele unterbringen.

In einer Stellungnahme in den Vereinsmedien begründet der Klub die Entscheidung wie folgt: "So entschlossen unsere Greenkeeper für eine Austragung des für heute angesetzten Spiels gekämpft haben: Am Ende war es dann doch zu viel Frost und Regen, der zu der Entscheidung geführt hat, den Rasen im Jahnstadion für heute Nachmittag in einen nicht spielfähigen Zustand zu attestieren.“

Auch in Velbert ließ der Platz keine Austragung zu. Der Abstiegsschlager zwischen der SSVg Velbert und dem VfL Bochum II muss ebenfalls warten. „Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse hat die Stadt den Sportplatz gesperrt“, teilte die SSVg Velbert mit.

UPDATE: Auch der SV Rödinghausen musste sich den äußeren Begebenheiten geschlagen geben. "Die Schneefälle der vergangenen Tage machen den Rasenplatz im Häcker Wiehenstadion unbespielbar", gibt der Verein bekannt. Schon das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte musste deswegen in der Vorwoche ausfallen. Ebenso wie für Wiedenbrück muss der SVR im weiteren Verlauf nun drei Nachholspiele unterbringen.

Update: Es hatte sich schon angedeutet, so fällt nun auch noch die Partie zwischen dem Bonner SC und RW Oberhausen aus. "Die Rasenkommission der Bundesstadt Bonn hat am heutigen Morgen im Rahmen einer Begehung entschieden, dass der Rasenplatz im Stadion Sportpark Nord weiterhin gesperrt bleibt", schreiben die Gastgeber aus der ehemaligen Bundehauptstadt. "Aus diesem Grund muss die für morgen angesetzte Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen leider erneut abgesagt werden."

____

____

____

