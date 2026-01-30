 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Update: Bonn-RWO ist die vierte Spielabsage in der Regionalliga

Regionalliga West: Das Heimspiel des Bonner SC gegen RW Oberhausen ist bereits die vierte Partie die aufgrund der Witterungsverhältnisse verlegt werden muss.

von Markus Becker · Heute, 15:36 Uhr · 0 Leser
Die Plätze in Velbert und Wiedenbrück sind nicht bespielbar (Symbolbild).
Die Plätze in Velbert und Wiedenbrück sind nicht bespielbar (Symbolbild). – Foto: Imago Images

Bereits in der Vorwoche hatten mehrere Teams den geplanten Wiederauftakt in die Regionalliga West verschieben müssen. Seitdem haben sich die äußeren Bedingungen kaum gebessert – nun trifft es auch insgesamt vier für Samstag (31. Januar) angesetzte Spiele, die auf einen noch offenen Nachholtermin verlegt werden müssen.

Zwei Absagen stehen fest - weitere folgen?

Aus sportlicher Sicht wäre eine Austragung insbesondere für den SC Wiedenbrück von besonderem Interesse gewesen. Der SCW belegt aktuell einen Abstiegsplatz und muss im weiteren Saisonverlauf nun insgesamt drei Nachholspiele unterbringen.

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Abgesagt

In einer Stellungnahme in den Vereinsmedien begründet der Klub die Entscheidung wie folgt:
"So entschlossen unsere Greenkeeper für eine Austragung des für heute angesetzten Spiels gekämpft haben: Am Ende war es dann doch zu viel Frost und Regen, der zu der Entscheidung geführt hat, den Rasen im Jahnstadion für heute Nachmittag in einen nicht spielfähigen Zustand zu attestieren.“

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Abgesagt

Auch in Velbert ließ der Platz keine Austragung zu. Der Abstiegsschlager zwischen der SSVg Velbert und dem VfL Bochum II muss ebenfalls warten. „Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse hat die Stadt den Sportplatz gesperrt“, teilte die SSVg Velbert mit.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Abgesagt

UPDATE: Auch der SV Rödinghausen musste sich den äußeren Begebenheiten geschlagen geben. "Die Schneefälle der vergangenen Tage machen den Rasenplatz im Häcker Wiehenstadion unbespielbar", gibt der Verein bekannt. Schon das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte musste deswegen in der Vorwoche ausfallen. Ebenso wie für Wiedenbrück muss der SVR im weiteren Verlauf nun drei Nachholspiele unterbringen.

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Abgesagt

Update: Es hatte sich schon angedeutet, so fällt nun auch noch die Partie zwischen dem Bonner SC und RW Oberhausen aus. "Die Rasenkommission der Bundesstadt Bonn hat am heutigen Morgen im Rahmen einer Begehung entschieden, dass der Rasenplatz im Stadion Sportpark Nord weiterhin gesperrt bleibt", schreiben die Gastgeber aus der ehemaligen Bundehauptstadt. "Aus diesem Grund muss die für morgen angesetzte Partie gegen Rot-Weiß Oberhausen leider erneut abgesagt werden."

