Update - Bezirkspokal Franken: Es gibt einen Spielabbruch

– Foto: Timo Babic

Die 4. Runde des Bezirkspokals Franken wurde am gestrigen Donnerstag fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

SGM Bitzfeld-Schwabbach – FSV Friedrichshaller SV abgebrochen Das Spiel wurde beim Stand von 0:2 für den FSV Friedrichshaller SV abgebrochen. Marco Bickel (25.) und Jonas Pöllmann (37.) hatten bis zum Zeitpunkt des Spielabbruches die Tore für die Gäste erzielt. Beide Vereine und der Schiedsrichter geben nun ihre Stellungnahmen zum Spielabbruch ab. das Sportgericht wird dann entscheiden.

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Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - SV Schluchtern

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SG Edelfingen / Löffelstelz, - TSV Güglingen

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - SGM NordHeimHausen

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VfL Obereisesheim – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 6:3 n.E.

Schiedsrichter: Harald Fuder

Tore: 1:0 Zinar Bulmus (10.), 1:1 Johannes Kohler (20. Foulelfmeter), 1:2 Benno Schneider (24.), 2:2 Eray Gültekin (73.), 3:2 Ramazan Aras (91. i.E.), 4:3 Eray Gültekin (91. i.E.), 5:3 Jens Kreuzer (91. i.E.), 6:3 Matthias Schmidt (91. i.E.), 3:3 Johannes Kohler (91. i.E.)







TSV Talheim 1895 – TSV Neuenstein 3:0



TG Böckingen – SG Stetten/Kleingartach 3:1

Tore: 0:1 Ralf Krestel (18.), 1:1 Riccardo Madaro (22. Foulelfmeter), 2:1 Lorenz Kopp (38.)



SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Sportfreunde Lauffen 0:3





TSV Hardthausen – SSV Gaisbach 4:2



FC Creglingen – FSV Schwaigern 1:6

Schiedsrichter: Philipp Hoffmann (Ochsenhausen )



TSV Pfedelbach – TSV Erlenbach 4:0

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Jonas Göhner (44.), 2:0 Jann Baust (66.), 3:0 Jonas Göhner (74.), 4:0 Luka Michael Barbir (81.)

SGM Langenbrettach – TSV Botenheim 2:5

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SC Abstatt – SG Bad Wimpfen 17:18 n.E.

Schiedsrichter: Jakob Friedrich Birkert

Tore: 1:0 Ionut Junko (5.), 1:1 Ben Straub (34.), 2:1 Ionut Junko (67.), 3:1 Enes Bayrak (72.), 3:2 Ben Straub (79.), 3:3 Patrick Steiger (90.+2), 11:11 (121. i.E.), 17:18 Meik Jonas Steinbauer (121. i.E.), 11:12 Alper Cöleri (121. i.E.), 12:12 (121. i.E.), 12:13 (121. i.E.), 13:13 Robin Deiß (121. i.E.), 13:14 Matthias Geiger (121. i.E.), 14:14 (121. i.E.), 14:15 Moritz Schuischel (121. i.E.), 15:15 (121. i.E.), 15:16 Ben Straub (121. i.E.), 16:16 (121. i.E.), 16:17 Maurice Gysinn (121. i.E.), 17:17 (121. i.E.), 10:11 Nick Sauer (121. i.E.), 10:10 (121. i.E.), 9:10 Jonas Schulze (121. i.E.), 9:9 (121. i.E.), 8:9 Meik Jonas Steinbauer (121. i.E.), 8:8 (121. i.E.), 7:8 Maurice Gysinn (121. i.E.), 7:7 (121. i.E.), 6:7 Patrick Steiger (121. i.E.), 6:6 (121. i.E.), 5:6 Ben Straub (121. i.E.), 5:5 (121. i.E.), 4:5 Moritz Schuischel (121. i.E.), 4:4 (121. i.E.), 3:4 Matthias Geiger (121. i.E.)

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TSV Ohrnberg – SGM Fürfeld/Bonfeld 0:3

Schiedsrichter: Jochen Ulshöfer

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Das war die 3. Runde

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Niedernhall/Weißbach - 1. FC Igersheim 2:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Creglingen - SG Taubertal / Röttingen 3:0

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Künzelsau-Ingelfingen - SV Harthausen 1970 1:2

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Weikersheim/Laudenbach - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:5

Do., 30.10.25 18:30 Uhr FC Phoenix 2002 Nagelsberg - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 0:3

Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Ohrnberg - SGM Niedernhall/Weissbach II 6:0

Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Pfedelbach II - SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab, 1:2

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - SV Wachbach 3:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen - SV Sülzbach 3:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Amorbach - SV Schluchtern 5:6

Do., 30.10.25 18:30 Uhr VfL Brackenheim - FSV Schwaigern 1:3

Do., 30.10.25 18:30 Uhr TSV Löwenstein - Sportfreunde Untergriesheim 1:5

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SC Böckingen - Sportfreunde Lauffen II 1:4

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SGM Langenbrettach - Spvgg Möckmühl 3:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr Spvgg Heinriet - Sportfreunde Lauffen 2:11

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Waldbach - SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:1

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSV Dörzbach/Klepsau - TSV Pfedelbach 2:8

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TGV Eintracht Beilstein - FSV Friedrichshaller SV 1:8

Do., 30.10.25 19:00 Uhr SGM NordHeimHausen II - TG Böckingen 0:3

Do., 30.10.25 19:00 Uhr TSG Heilbronn II - VfL Obereisesheim 3:11

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II - SSV Gaisbach 1:2

Do., 30.10.25 19:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SG Stetten/Kleingartach 1:7

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SGM Fürfeld/Bonfeld - TSV Cleebronn 3:0

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SC Dahenfeld - SC Abstatt 1:5

Do., 30.10.25 19:30 Uhr TSV Güglingen - FSV Schwaigern II 6:2

Do., 30.10.25 19:30 Uhr SSV Auenstein - SG Bad Wimpfen 0:3

Do., 30.10.25 19:30 Uhr TG Böckingen II - TSV Erlenbach 0:3

Do., 06.11.25 19:00 Uhr TSV Zweiflingen - TSV Neuenstein 2:3

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TV Flein II - TSV Hardthausen 1:3

Do., 06.11.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - TSV Talheim 1895 4:5

Do., 13.11.25 19:30 Uhr FC Obersulm - TSV Botenheim 0:3

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 - VfB Bad Mergentheim 3:1