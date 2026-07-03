Update: Beverstedter Gemeindeturnier mit zwei Gastmannschaften

– Foto: Harneit

Das Gemeindepokalturnier findet in diesem Jahr in Beverstedt statt. Ab heute abend rollt der Ball am Sportplatz An der Brake. Kurzfristig springen zwei Gastmannschaften aus dem Nachbarkreis Osterholz ein.

Die Gruppenauslosung ergab für die Gruppe B eine Konstellation mit dem MTV Bokel, dem FC Lune sowie der SG FAW. Der JFV Biber, der ebenfalls in diese Gruppe gelost wurde, wird nicht am Turnier teilnehmen, da der JFV zum diesem Zeitpunkt keine Mannschaft stellen kann.

Das Turnier beginnt mit den Partien der Gruppe A. Zum Auftakt spielt der Gastgeber SG Beverstedt/Wellen gegen die SG BW Stubben. Danach folgt die Partie der Zweitvertetungen der SG FAW und FC Lune.

Als Favorit geht der MTV Bokel in das Turnier. Die Mannschaft ist Titelverteidiger und hat die Möglichkeit, den Titel zum vierten Mal in Folge zu gewinnen. Im Finale des vergangenen Jahres hatte sich der MTV Bokel gegen den FC Lune durchgesetzt.

Die Finalspiele finden am Samstag, den 11. Juli statt: Zunächst bestreiten die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz, anschließend ermitteln die beiden Gruppenersten im Finale den Turniersieger.

Ergänzt wird das Programm durch ein Altherrenturnier am Freitag, den 10. Juli. Bei diesem Wettbewerb soll der Spaß im Vordergrund stehen. Das Teilnehmerfeld umfasst die Ü40 des MTV Bokel, die Ü32-Mannschaften der SG Beverstedt/Wellen und der SG FAW, die SG Beverstedt/Wellen II, den Geestemünder TV (Ü40) sowie eine Schiedsrichtermannschaft.

Update:

Die Verantwortlichen der SG Beverstedt haben auf den Ausfall des JFV Biber reagiert und Ersatz gefunden. Für das Gemeindeturnier konnten zwei Gastmannschaften aus dem Nachbarkreis Osterholz gewonnen werden.

Dies sichert den geplanten Ablauf des Turniers, sodass die Teams der Gruppe B wie vorgesehen ihre drei Spiele bestreiten können und die Zuschauer zusätzlich noch andere Teams sehen können. Die neuen Konstellationen sehen wie folgt aus: Der SV Buschhausen tritt gegen den FC Lune sowie die SG FAW an, während der TSV Wallhöfen gegen den Titelverteidiger MTV Bokel spielt. In die Wertung gehen diese Spiele allerdings nicht ein.

Morgen, 20:15 Uhr FC Lune FC Lune SV Vorwärts Buschhausen Buschhausen 20:15 PUSH

Di., 07.07.2026, 18:45 Uhr TSV Wallhöfen Wallhöfen MTV Bokel MTV Bokel 18:45 PUSH