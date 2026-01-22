Verbandstag 2025 – Foto: Frank Arlinghaus

Update: BAK 07 tritt der Klage gegen das BFV-Präsidium bei Moabiter und SC Kiezmove Friedenau fordern Offenlegung aller Abstimmungsergebnisse des Verbandstags 2025 – BFV empfiehlt Gang vor das Sportgericht

Der Verein SC Kiezmove Friedenau e. V. reicht beim Verbandsgericht des Berliner Fußball-Verbands (BFV) Klage gegen das BFV-Präsidium ein. Nun hat auch Oberligist Berliner AK 07 angekündigt, beim Verbandsgericht einen Antrag einzureichen, der Klage gegen das Präsidium beizutreten. Hintergrund ist die Weigerung des Präsidiums, die Abstimmungsergebnisse des jüngsten Verbandstags zu veröffentlichen. Das bestätigte der Vorsitzende Sebastian Howe telefonisch gegenüber FuPa Berlin, und neue Entwicklungen

Worum geht es? Nach Darstellung von Kiezmove erfolgen sämtliche Beschlüsse auf dem Verbandstag gemäß § 18.2 der BFV-Satzung als offene Abstimmungen. Daraus ergebe sich ein Anspruch auf vollständige Transparenz über das Abstimmungsverhalten aller Stimmberechtigten. Zwar habe das Präsidium zunächst die Bereitschaft zur Offenlegung signalisiert, diese Zusage später jedoch zurückgezogen. Aus Sicht des Vereins beschädige dieses Vorgehen die demokratische Legitimation des amtierenden Präsidiums.

Nun hat auch Oberligist Berliner AK 07 angekündigt, beim Verbandsgericht einen Antrag einzureichen, der Klage gegen das Präsidium beizutreten. Der zweite Vorsitzende Burak Isikdaglioglu schreibt ans Verbandsgericht: Wir möchten gerne – wenn möglich – dem Verfahren ebenfalls als Kläger beitreten. Als Anlage übersenden wir zwei damalige Dringlichkeitsanträge zum Verbandstag, die den Berliner Fußball und seine Vereine betreffen. Wir haben großes Interesse daran zu erfahren, wie die Abstimmung innerhalb des Präsidiums verlaufen ist.

Der Dringlichkeitsantrag zur Gründung der Anti-Gewalt-Kommission sowie zum Zurückhalten wichtiger Informationen, Daten und Statistiken ist ein Thema von großer Bedeutung für die Vereine und die Öffentlichkeit. Hier geht es unter anderem um das Vertuschen von Gewaltvorfällen, was wir nicht hinnehmen können

Fans vom BAK 07 – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Kiezmove fordert Bewertung Parallel dazu fordert Kiezmove das Verbandsgericht auf, die Zusammensetzung und Repräsentativität des Verbandstags zu bewerten. Problematisch sei, dass nur rund 60 von etwa 200 Mitgliedsvereinen zum Verbandstag gekommen sind, sodass weniger als ein Drittel der Vereine im höchsten Organ des BFV abgestimmt haben. Hier stellt sich die Frage ob nicht eine andere Form der Beteiligung vom Präsidium des BFV entwickelt werden sollte.

BFV Verbandstag 2025 im November – Foto: Frank Arlinghaus

Besonders kritisch bewertet der Verein den hohen Stimmenanteil des Präsidiums auf dem Verbandstag. In Kombination mit der geringen Präsenz der Vereine entstehe eine Machtkonstellation, in der sich das Präsidium faktisch selbst bestätige. Kiezmove sieht den Verdacht, dass zentrale Beschlüsse nur mithilfe dieser Stimmenmehrheit zustande kommen – gegen die Mehrheit der anwesenden Vereine. Der BFV reagiert daraufhin und empfiehlt die Klagen gem. Satzung zuerst beim Sportgericht zu verhandeln. Dem haben alle Parteien, auch BAK zugestimmt.



– Foto: Alexander Rabe