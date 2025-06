Update: Auf- und Abstieg und Relegation in den Krefelder Kreisligen

Das sind die Regelungen für die Saison 2024/25 in den Kreisligen in Kempen-Krefeld. – Foto: Thomas Rinke

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Kempen-Krefeld für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Erweiterter Aufstieg machte Planung komplexer Die Bezirksligisten des Kreises Kempen-Krefeld sind in der Saison 2024/25 auf zwei Gruppen verteilt, was bedeutete, dass am Ende laut Abstiegsplan des Kreises bis zu sechs Mannschaften absteigen konnten. Noch sind zwei oder drei Absteiger denkbar. Klar war schon einmal, dass der Kreis nicht ganz ohne Absteiger auskommen konnte, weil der SC Waldniel seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Abgestiegen ist zudem der VfL Willich, der TSV Bockum und der VfB Uerdingen in Gruppe 4 noch in Gefahr und zunächst an den Entscheidungsspielen wegen Punktgleichheit mit Alemannia Pfalzdorf beteiligt. Eine weitere Voraussetzung hat mit dem erweiterten Aufstieg in die Bezirksliga zu tun, denn der Kreis ist nach Wuppertal der zweite Kreis, der davon in dieser Saison profitiert. Da sich die Lage in der Regionalliga für den Niederrhein positiv entwickelt hat, ist das der Fall. Somit steigen Meister und Vizemeister aus der Kreisliga A Kempen-Krefeld in die Bezirksliga auf.

Der Abstieg in die Kreisliga B richtet sich nach der Zahl der Bezirksliga-Absteiger in den Kreis. Bleibt es bei zwei Absteigern in der Bezirksliga, müssen drei Teams runter, bei drei Bezirksliga-Absteigern wären es dann vier. Demnach muss TIV Nettetal auf dem Schleudersitz weiter zittern. Abstiegsrunde in der Kreisliga B