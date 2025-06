Update: Auf- und Abstieg und Relegation in den Klever Kreisligen

Das sind die Regularien für den Auf- und Abstieg in den Kreisligen Kleve-Geldern. – Foto: Thomas Rinke

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Kleve-Geldern für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass der Kreis Kleve-Geldern in der laufenden Saison nicht zu den Kreisen gehört, die vor erweiterten Aufstieg profitieren könnten. Das heißt: Die getroffene Regelung hat Bestand und muss nicht im Zweifel angepasst werden. Dennoch steigen in dieser Saison zwei Mannschaften aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf - einfach deshalb, weil dem Kreis diese turnusmäßig für die Spielzeit zustehen. Die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis hat damit nichts zu tun. Anders sieht es bei der Zahl der Absteiger aus der Kreisliga A aus, allerdings fallen auch hier die Verschiebungen sehr moderat aus. Generell kamen nur vier Szenarien infrage, weil mit dem 1. FC Kleve II ein Absteiger aus der Bezirksliga bereits vor der Saison feststand. Bis zu vier Absteiger aus dem Reigen der Kreisteams, die allesamt in Gruppe 4 der Bezirksliga antreten, waren möglich, und sie sind es noch immer. Drei Absteiger stehen fest, weil die SV Hönnepel und der TSV Wachtendonk nicht mehr zu retten sind und der 1. FC Kleve II ohnehin schon als Absteiger feststand. Nur dann, wenn der Maximalfall mit vier Absteigern auch eintreten sollte, müssten auch vier Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen. Sind es hingegen drei, so steigen auch nur drei Mannschaften aus der Kreisliga A ab.

Relegationsspiele in der Kreisliga B wahrscheinlich Bei Aufstieg in der Kreisliga B hängt schon mehr von den Bezirksligisten ab. Hier ist durch die drei sicheren Absteiger aber auch schon klar, dass nur die beiden Meister der Kreisliga B den Sprung in die Kreisliga A schaffen. Der Abstieg aus der Kreisliga B verläuft vergleichbar wie in der Kreisliga A. Es müssen fünf Teams absteigen, solange es nicht mehr als drei Bezirksliga-Absteiger gibt. Erst dann, wenn es vier werden sollten, müssten sechs Teams in die Kreisliga C. Unterschied ist hier nur logischerweise, dass bei fünf Absteigern zwei Entscheidungsspiele der beiden Drittletzten erforderlich werden. Das alles gerät nun aber unter den Einfluss der kompletten Rückzugs der SV Hönnepel-Niedermörmter. Demnach ist nun folgende Abstiegs-Relegation angesetzt, um einen fünften Absteiger zu ermitteln: