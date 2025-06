Update: Auf- und Abstieg und Relegation in den Gladbacher Kreisligen

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Mönchengladbach-Viersen für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat.

Der Kreis Mönchengladbach-Viersen gehört zu den Kreisen, die in diesem Jahr in den Genuss des erweiterten Aufstiegs kommen konnten, und inzwischen auch weiß, dass es diesen zweiten Aufsteiger in der Kreisliga A geben wird. Dieser Umstand sorgt dafür, dass der Auf- und Abstiegsplan in diesem Jahr etwas unkalkulierbarer war. Weiterhin sind aber die Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis die Bezugsgröße. Diese spielen allesamt in Gruppe 3, es konnte also maximal vier Absteiger geben. Da der SC Waldniel sein Team jedoch schon zurückgezogen hat, waren höchtens drei Kreisabsteiger möglich. Bei zwei Aufsteigern in der Kreisliga A sieht die Regelung vor, dass bei einem Bezirksliga-Absteiger nur zwei Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen müssen. Drei Mannschaften müssten dann absteigen, sollte es in der Bezirksliga zwei Kreisteams erwischen. Das ist nach wie vor möglich. Die SpVg Odenkirchen und der 1. FC Mönchengladbach sind in der Bezirksliga punktgleich und müssen nun zunächst ein Team ermitteln, das in die Abstiegsrelegation muss. Setzt sich der Verlierer hier nicht durch, wäre die DJK Hehn als drittes Team der Kreisliga A abgestiegen.

Drei Aufsteiger gibt es in der Kreisliga B geben, wenn es einen Bezirksliga-Absteiger in den Kreis gibt. Es sind also Entscheidungsspiele notwendig. Das ist dank des erweiterten Aufstiegs nun auch der Fall, wenn es zwei Bezirksliga-Absteiger geben sollte, die Vizemeister bekommen also auf jeden Fall ihre Chance.

Donnerstag, 5. Juni, 18.45 Uhr: TuS Liedberg - Blau-Weiß Meer (Schlossstraße)

Die Abstiegsregelung der Kreisliga B ist dann nicht mehr an die Frage nach dem erweiterten Aufstieg gekoppelt. Drei Absteiger, und damit ein Entscheidungsspiel der beiden Schlusslichter, gäbe es bei zwei Absteigern aus der Bezirksliga in den Kreis. Da beide Ligen jedoch nur noch 15 Mannschaften umfassen, tragen die beiden Schlusslichter in diesem Falle das Entscheidungsspiel aus, das nicht relevant ist, wenn es bei einem Absteiger aus der Bezirksliga bleibt. Dann steigen nur die Tabellenletzten ab, die es ja eben nicht gibt, weil die Ligen schon nur noch 15 Mannschaften umfassen.

Auch diese Partie ist inzwischen angesetzt:

Freitag, 6. Juni, 19.30 Uhr: Rot-Weiß Hockstein III - SV 08 Rheydt (in Neuwerk)

Drei oder vier Aufsteiger in die Kreisliga B?

In der Kreisliga C werden über die beiden Meisterrunden die Aufsteiger ermittelt. In beiden Gruppen sind die Meister sicher aufgestiegen, was auch für die Tabellenzweiten gilt, so lange nicht mehr als ein Bezirksligateam aus dem Kreis absteigt. Ab zwei Bezirksliga-Absteigern steigen nur noch drei Teams aus der Kreisliga C auf, die beiden Zweiten müssten dann also zu Entscheidungsspielen antreten. Dort läuft aber noch ein Einspruch, es ist also derzeit unklar, ob und in welcher Besetzung dieses Aufstiegsspiel zustande kommt.

Wie mit punktgleichen Teams umzugehen ist, hatten die Kreise lange für sich selbst geregelt. Nun gibt der Verband seit der Saison 2024/24 für alle Kreise das Vorgehen vor: Es zählt weder die Tordifferenz, noch der direkte Vergleich. Sind Teams auf maßgeblichen Plätzen für Auf- oder Abstieg punktgleich, so werden Entscheidungsspiele angesetzt - mit Hin- und Rückspiel, im Zweifel auch mit Verlängerung im Anschluss an die zweite Partie. Bei mehr als zwei punktgleichen Teams ist auch eine Spielrunde möglich, bei vier oder mehr Teams auch in Form eine K.O.-Runde. Diese Spiele könnten also vor eventuellen Entscheidungsspielen notwendig werden.

Ihr habt einen Fehler bemerkt oder es hat sich noch etwas verändert oder muss präzisiert werden? Dann meldet Euch gerne bei uns unter fupa@rp-digital.de , wir passen dann die Texte an.