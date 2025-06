Das sind die Regelungen für die Saison 2024/25 in den Kreisligen in Solingen und Remscheid, die in der kommenden Saison als gemeinsamer Kreis an den Start gehen. – Foto: Thomas Rinke

Update: Auf- und Abstieg in Solingen und Remscheid Das sind die Regelungen für die Saison 2024/25 in den Kreisligen in Solingen und Remscheid, die in der kommenden Saison als gemeinsamer Kreis an den Start gehen (Stand: 2.6.2025).

Seit wir im Jahr 2012 mit FuPa Niederrhein an den Start gegangen sind, versuchen wir in jedem Jahr, Euch die teils recht komplizierten Auf- und Abstiegsregelungen im Fußballverband Niederrhein in Textform näherzubringen. Wer das schonmal versucht hat, der weiß, dass das nicht immer so leicht ist. Diesmal wollen wir uns dem nähern, was in den Kreisligen in Solingen und Remscheid für die Saison 2024/25 Gültigkeit hat, zur Saison 2025/26 treten diese beiden dann als gemeinsamer Kreis auf.

Die beiden Kreise haben entschieden, dass die Ligen in der kommenden Saison im gemeinsamen Kreis erst einmal parallel nebeneinander laufen sollen. Wie es da weitergeht, wird sicherlich die Zeit zeigen, aber zunächst einmal ist demnach der Auf- und Abstieg davon unberührt, die vor der Saison festgelegten Regelungen haben Bestand. Kreis Solingen

Sicher ist schonmal, dass lediglich der Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga aufsteigt, ungeachtet sonstiger Faktoren. Der Abstieg aus der Kreisliga A ist indes an die Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis gekoppelt. Hilfreich war hier für die Solinger Teams schonmal, dass mit dem Dabringhauser TV bereits ein Absteiger aus dem Kreis Remscheid vorab feststand. Vor dem letzten Spieltag war lediglich noch ein Absteiger über die Relegation aus der Bezirksliga, Gruppe 1 möglich, der HSV Langenfeld und der SSV Berghausen haben sich aber gerettet, so dass es keinen Absteiger in den Kreis gibt. So müssen auch nur zwei Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen. In der Kreisliga B gibt es so die maximal mögliche Zahl von drei Aufsteigern, dnk der erfreulichen Lage in der Bezirksliga. Auch aus der Solinger Kreisliga B müssen mindestens zwei Mannschaften absteigen, und dabei bleibt es auch, das stand bereits vor dem letzten Spieltag fest.