Update: Alle Winter-Transfers der Mittelrheinliga im Überblick Welche Klubs der Mittelrheinliga sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kleinjung, Hempel, Becker

Die Winterpause gibt den Vereinen der Mittelrheinliga die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 10. Februar 2026 – 12:00 Uhr

1. FC Düren

Trainer: Luca Lausberg

Zugänge: Malcom Scheibner (KFC Uerdingen), Vinzent Zingel (FC Wegberg-Beeck), Beykan Sengül (TuS Koblenz)

Abgänge: Frank Kohl (FC Teutonia Weiden), Tobias Werres (TuS Langerwehe), Raiju Obuchi (Sportfreunde Düren), Ricky Edun (Sportfreunde Düren), Jonas Görnitz (SC Merzenich), Luca-Sebastian Kuschneruk (SG Türkischer SV Düren), Rade Kostadinov (FC Teutonia Weiden)



FC Hennef 05

Trainer: Nils Teixeira

Zugänge: Kenny Oelbaum (SSV Merten)

Abgänge: Tim Hoffmann (Eintracht Frankfurt)





FC Pesch

Trainer: Ali Meybodi

Zugänge: Taylan-Keanu Kilic (Sportfreunde Düren), Len Fliss (SC Fortuna Köln II), Pascal Tonou (SG Unterrath), Klaos Yzellari (SV Eintracht Hohkeppel II), Adnan Aoudou (1. FC Viersen), Melih Satilmis (Hilal-Maroc Bergheim), Malik Basar (Hilal-Maroc Bergheim), Jesse Modebelu Okoye (TVD Velbert), Abdül-Melik Topuz (SV Eintracht Hohkeppel II), Sakariye Abdulle (SV Eintracht Hohkeppel II), Vladyslav Pavliuk (SpVg Frechen 20 II), Yaroslav Pavliuk (SpVg Frechen 20 II), Can Göksal (1. FC Spich)

Abgänge: Adriano Terranova (pausiert), Himmet Kol (Vereinslos), Tarkan Apaydin (FC Chorweiler 2022), Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Mamadou Ba (zurück nach Kanada), Kenneth Eligon (Ziel unbekannt), Gjastin Nrejaj (SV Eintracht Hohkeppel), Robert Kingsley Nyame (Ziel unbekannt), Simon Stacey (Ziel unbekannt), Toshiki Otsuki (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Louis Müller (SV Eintracht Hohkeppel), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (SC West Köln), Denis Massold (DJK Gnadental), Adrien Tagakou-Kamm (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Gavin Kamp (Türkischer FC Köln 2001), Carlo Meren (pausiert), Darlington Ticha (SV Eintracht Hohkeppel), Simon Raphael Steinkrüger (pausiert), Muhammed-Emin Cicek (DITIB Chorweiler Sport)



FC Teutonia Weiden

Trainer: Ercüment Dönmez

Zugänge: Frank Kohl (1. FC Düren), Nasrullah Dedemen (SG Türkischer SV Düren), Rade Kostadinov (1. FC Düren)

Abgänge: Bekir Gediktas (Vereinslos), Berat Gediktas (Vereinslos), Baran Kilic (Vereinslos), Haydar Kilic (Vereinslos), Baran Kilic (Viktoria Arnoldsweiler), Haydar Kilic (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900)



FC Wegberg-Beeck

Trainer: Mark Zeh

Zugänge: Hirotaka Sugiura (SSV Merten), Hendrik Höfels (SV Helpenstein), Gabriel Paczulla (SC Fortuna Köln II), Mark Zeh (Vereinslos)

Abgänge: Hauke Winkens (SC Union Nettetal), Vinzent Zingel (1. FC Düren), Paul Gelber (VfL Jüchen-Garzweiler), Luan Braun (VfL Vichttal), Albert Deuker (Einvernehmliche Trennung)



SC Fortuna Köln II

Trainer: Iraklis Metaxas

Zugänge: Marlon Monning (SV Eintracht Hohkeppel II), Precious Spittmann (FC Cosmos)

Abgänge: Gustavo Von Aschwege (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Francesco Santacroce-Di Gregorio (TuS Ennepetal), Max Wiese (SSVg Velbert), Len Fliss (FC Pesch), Gabriel Paczulla (FC Wegberg-Beeck), Seldin Djedovic (Twente Enschede Akademie), Maximo Valente (zurück nach Argentinien)



Siegburger SV 04

Trainer: Alexander Otto

Zugänge: Rikiya Ohashi (SSV Merten), Jacob Elliott (BC Viktoria Glesch-Paffendorf)

Abgänge: Michael Ojesanmi (SC Rheinbach)



Sportfreunde Düren

Trainer: Marcel Demircan

Zugänge: Paul Filatov (Eintracht Verlautenheide), Tomoya Kitazawa (SC Fortuna Bonn), Raiju Obuchi (1. FC Düren), Ricky Edun (1. FC Düren)

Abgänge: Fabrice Görich (Jugendsport Wenau), Andi Ceka (SC Merzenich), Amin Alsabagh (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Taylan-Keanu Kilic (FC Pesch), Mauritz Fuhrmann (Unbekannt), Koray Karabulut (Pausiert - Machs gut #kk26)



SpVg Frechen 20

Trainer: Okan-Tamer Özbay

Zugänge: keine

Abgänge: Anil Dervis Tasdemir (1. FC Spich)



SpVg Porz 1919

Trainer: Jonas Wendt

Zugänge: Abderrahman Rabhi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Dogukan Tasli (SC Borussia Köln-Kalk 05), Jan-Sekou Michler (SC Rheinbach), Dariyan Demir (SV Zeilsheim)

Abgänge: Max Zettelmann (Ziel unbekannt), Schadrack Nginamau (Ziel unbekannt), Lars Rolle (Heiligenhauser SV), Niklas Heidemann (SC Rheinbach), Simon Alexander Zinzius (TV Hoffnungsthal 1907), Noah Cain (SG Unterrath), Baris Bilgic (1. FC Spich)



SSV Bornheim

Trainer: Patrick Schmitz

Zugänge: keine

Abgänge: Valere Benoit Hiobi (Unbekannt), Stefano Alicata (Karriereende), Louis-Noel Nowack (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Yves Rachl (pausiert)



SSV Merten

Trainer: Bünyamin Kilic

Zugänge: Gaspard Fehlinger (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27)

Abgänge: Daniel Lingen (FV Bonn-Endenich), Rikiya Ohashi (Siegburger SV 04), Hirotaka Sugiura (FC Wegberg-Beeck), Kenny Oelbaum (FC Hennef 05)



SV Bergisch Gladbach 09

Trainer: Kevin Kruth

Zugänge: Soufian Amaadacho (Union Titus Petingen), Kalle Geisenhainer (SVG Göttingen 07)

Abgänge: keine



SV Eintracht Hohkeppel

Trainer: Abdullah Keseroglu

Zugänge: Gjastin Nrejaj (FC Pesch), Tarik Dogan (Bonner SC), Louis Müller (FC Pesch), Darlington Ticha (FC Pesch), Clinton Williams-Emmanuel (Bonner SC)

Abgänge: Alexander Guiddir (FC Schalke 04 II), Aymen Belachemi (SV Rot-Weiß Walldorf), Philipp Lambert (VfB Eppingen), Kevin Jackmuth (SSVg Velbert), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Cenk Durgun (Ziel unbekannt), Cenk Durgun (Wuppertaler SV)



TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900

Trainer: Takahito Ohno

Zugänge: Haydar Kilic (FC Teutonia Weiden), Deniz Güllü (SV Eintracht Hohkeppel II)

Abgänge: keine



VfL Vichttal

Trainer: Arandjel Avramovic

Zugänge: Luan Braun (FC Wegberg-Beeck)

Abgänge: Mustapha Chahrour (Unbekannt)