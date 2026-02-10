– Foto: Kleinjung, Hempel, Becker
Update: Alle Winter-Transfers der Mittelrheinliga im Überblick
Welche Klubs der Mittelrheinliga sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
Die Winterpause gibt den Vereinen der Mittelrheinliga die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
1. FC Düren
Trainer: Luca Lausberg
Zugänge: Malcom Scheibner (KFC Uerdingen), Vinzent Zingel (FC Wegberg-Beeck), Beykan Sengül (TuS Koblenz)
Abgänge: Frank Kohl (FC Teutonia Weiden), Tobias Werres (TuS Langerwehe), Raiju Obuchi (Sportfreunde Düren), Ricky Edun (Sportfreunde Düren), Jonas Görnitz (SC Merzenich), Luca-Sebastian Kuschneruk (SG Türkischer SV Düren), Rade Kostadinov (FC Teutonia Weiden)
FC Hennef 05
Trainer: Nils Teixeira
Zugänge: Kenny Oelbaum (SSV Merten)
Abgänge: Tim Hoffmann (Eintracht Frankfurt)
FC Pesch
Trainer: Ali Meybodi
Zugänge: Taylan-Keanu Kilic (Sportfreunde Düren), Len Fliss (SC Fortuna Köln II), Pascal Tonou (SG Unterrath), Klaos Yzellari (SV Eintracht Hohkeppel II), Adnan Aoudou (1. FC Viersen), Melih Satilmis (Hilal-Maroc Bergheim), Malik Basar (Hilal-Maroc Bergheim), Jesse Modebelu Okoye (TVD Velbert), Abdül-Melik Topuz (SV Eintracht Hohkeppel II), Sakariye Abdulle (SV Eintracht Hohkeppel II), Vladyslav Pavliuk (SpVg Frechen 20 II), Yaroslav Pavliuk (SpVg Frechen 20 II), Can Göksal (1. FC Spich)
Abgänge: Adriano Terranova (pausiert), Himmet Kol (Vereinslos), Tarkan Apaydin (FC Chorweiler 2022), Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Mamadou Ba (zurück nach Kanada), Kenneth Eligon (Ziel unbekannt), Gjastin Nrejaj (SV Eintracht Hohkeppel), Robert Kingsley Nyame (Ziel unbekannt), Simon Stacey (Ziel unbekannt), Toshiki Otsuki (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Louis Müller (SV Eintracht Hohkeppel), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (SC West Köln), Denis Massold (DJK Gnadental), Adrien Tagakou-Kamm (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Gavin Kamp (Türkischer FC Köln 2001), Carlo Meren (pausiert), Darlington Ticha (SV Eintracht Hohkeppel), Simon Raphael Steinkrüger (pausiert), Muhammed-Emin Cicek (DITIB Chorweiler Sport)
FC Teutonia Weiden
Trainer: Ercüment Dönmez
Zugänge: Frank Kohl (1. FC Düren), Nasrullah Dedemen (SG Türkischer SV Düren), Rade Kostadinov (1. FC Düren)
Abgänge: Bekir Gediktas (Vereinslos), Berat Gediktas (Vereinslos), Baran Kilic (Vereinslos), Haydar Kilic (Vereinslos), Baran Kilic (Viktoria Arnoldsweiler), Haydar Kilic (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900)
FC Wegberg-Beeck
Trainer: Mark Zeh
Zugänge: Hirotaka Sugiura (SSV Merten), Hendrik Höfels (SV Helpenstein), Gabriel Paczulla (SC Fortuna Köln II), Mark Zeh (Vereinslos)
Abgänge: Hauke Winkens (SC Union Nettetal), Vinzent Zingel (1. FC Düren), Paul Gelber (VfL Jüchen-Garzweiler), Luan Braun (VfL Vichttal), Albert Deuker (Einvernehmliche Trennung)
SC Fortuna Köln II
Trainer: Iraklis Metaxas
Zugänge: Marlon Monning (SV Eintracht Hohkeppel II), Precious Spittmann (FC Cosmos)
Abgänge: Gustavo Von Aschwege (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Francesco Santacroce-Di Gregorio (TuS Ennepetal), Max Wiese (SSVg Velbert), Len Fliss (FC Pesch), Gabriel Paczulla (FC Wegberg-Beeck), Seldin Djedovic (Twente Enschede Akademie), Maximo Valente (zurück nach Argentinien)
Siegburger SV 04
Trainer: Alexander Otto
Zugänge: Rikiya Ohashi (SSV Merten), Jacob Elliott (BC Viktoria Glesch-Paffendorf)
Abgänge: Michael Ojesanmi (SC Rheinbach)
Sportfreunde Düren
Trainer: Marcel Demircan
Zugänge: Paul Filatov (Eintracht Verlautenheide), Tomoya Kitazawa (SC Fortuna Bonn), Raiju Obuchi (1. FC Düren), Ricky Edun (1. FC Düren)
Abgänge: Fabrice Görich (Jugendsport Wenau), Andi Ceka (SC Merzenich), Amin Alsabagh (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Taylan-Keanu Kilic (FC Pesch), Mauritz Fuhrmann (Unbekannt), Koray Karabulut (Pausiert - Machs gut #kk26)
SpVg Frechen 20
Trainer: Okan-Tamer Özbay
Zugänge: keine
Abgänge: Anil Dervis Tasdemir (1. FC Spich)
SpVg Porz 1919
Trainer: Jonas Wendt
Zugänge: Abderrahman Rabhi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Dogukan Tasli (SC Borussia Köln-Kalk 05), Jan-Sekou Michler (SC Rheinbach), Dariyan Demir (SV Zeilsheim)
Abgänge: Max Zettelmann (Ziel unbekannt), Schadrack Nginamau (Ziel unbekannt), Lars Rolle (Heiligenhauser SV), Niklas Heidemann (SC Rheinbach), Simon Alexander Zinzius (TV Hoffnungsthal 1907), Noah Cain (SG Unterrath), Baris Bilgic (1. FC Spich)
SSV Bornheim
Trainer: Patrick Schmitz
Zugänge: keine
Abgänge: Valere Benoit Hiobi (Unbekannt), Stefano Alicata (Karriereende), Louis-Noel Nowack (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Yves Rachl (pausiert)
SSV Merten
Trainer: Bünyamin Kilic
Zugänge: Gaspard Fehlinger (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27)
Abgänge: Daniel Lingen (FV Bonn-Endenich), Rikiya Ohashi (Siegburger SV 04), Hirotaka Sugiura (FC Wegberg-Beeck), Kenny Oelbaum (FC Hennef 05)
SV Bergisch Gladbach 09
Trainer: Kevin Kruth
Zugänge: Soufian Amaadacho (Union Titus Petingen), Kalle Geisenhainer (SVG Göttingen 07)
Abgänge: keine
SV Eintracht Hohkeppel
Trainer: Abdullah Keseroglu
Zugänge: Gjastin Nrejaj (FC Pesch), Tarik Dogan (Bonner SC), Louis Müller (FC Pesch), Darlington Ticha (FC Pesch), Clinton Williams-Emmanuel (Bonner SC)
Abgänge: Alexander Guiddir (FC Schalke 04 II), Aymen Belachemi (SV Rot-Weiß Walldorf), Philipp Lambert (VfB Eppingen), Kevin Jackmuth (SSVg Velbert), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Cenk Durgun (Ziel unbekannt), Cenk Durgun (Wuppertaler SV)
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
Trainer: Takahito Ohno
Zugänge: Haydar Kilic (FC Teutonia Weiden), Deniz Güllü (SV Eintracht Hohkeppel II)
Abgänge: keine
VfL Vichttal
Trainer: Arandjel Avramovic
Zugänge: Luan Braun (FC Wegberg-Beeck)
Abgänge: Mustapha Chahrour (Unbekannt)