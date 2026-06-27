– Foto: Horst-Dieter Koch
Update - Alle Transfers der NOFV-Oberliga Süd
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd
1. FC Lok Stendal
Trainer: Jörn Schulz
Zugänge: Maximilian Rieger (Osterburger FC)
Abgänge: keine
FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: Liam Bräunig (Erzgebirge Aue U19), Pascal Wendisch (FC Erzgebirge Aue), Liam Bräunig (FC Erzgebirge Aue), Maxim Kindel (FC Erzgebirge Aue), Fabian Mehlitz (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth), Jakob Pieles (VfB Auerbach 1906)
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Hendrik Faik
Zugänge: Richard Steinhäuser (FC Carl Zeiss Jena), Luka Jovic (FC Carl Zeiss Jena), Andy Haupt (BSG Wismut Gera), Ole Hähnert (RB Leipzig), Richard Steinhäuser (FC Carl Zeiss Jena), Luka Jovic (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld), Szymon Frąckowiak (Unbekannt), Justin Smyla (ZFC Meuselwitz), Paul Schneider (VfB Auerbach 1906)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Danny König
Zugänge: Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck)
Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen), Moritz Singbeil (SV Dessau 05)
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: Louis Schmidt (VfB Auerbach 1906), Stefan Kiefer (Bischofswerdaer FV 08), Martin Sobe (Bischofswerdaer FV 08), Johann Weiß (Bischofswerdaer FV 08), Maximilian Schmidt (SC Freital), Lorenz Bagusch (SV Liegau-Augustusbad 1951), Eddi Hoferichter (FSV Budissa Bautzen)
Abgänge: Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf), Julien Hentsch (SC 1911 Großröhrsdorf), Jonathan Müller (FSV Motor Marienberg), Maurice Gabriel (FV Eintracht Niesky)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: Robert Hendrich (SC Freital II)
Abgänge: Yannik Hartmann (SC Freital II), Philip Weidauer (SC Freital II), Maximilian Schmidt (FSV Budissa Bautzen)
SG Dynamo Dresden II
Trainer: Sebastian König
Zugänge: Marwin Renk (SC Borea Dresden), Paul Kampe (FC Carl Zeiss Jena)
Abgänge: keine
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: keine
Abgänge: Miguel Mittmeier (1. FC Bitterfeld-Wolfen), Louis Walter (SV Tapfer 06 Leipzig)
SSC Weißenfels
Trainer: Maximilian Oha
Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: keine
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg), Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08), Dominik Müller (1. FC Frankfurt (Oder))
Abgänge: Steve Zizka (Unbekannt), Luca Grimm (unbekannt), Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow II)
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: Paul Schneider (FC Einheit Rudolstadt), Max Winter (VFC Plauen), Jakob Pieles (FC Eilenburg), Fabian Stein (SC Syrau), Florian Weiß (VfB Annaberg 09), Fritz Böttcher (Reichenbacher FC), Niklas Langer (Hallescher FC), Niklas Langer (Hallescher FC)
Abgänge: Louis Schmidt (FSV Budissa Bautzen)
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: Cedric Wimmer (Chemnitzer FC)
Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida), Marian Albustin (Karriereende), Jonas Mack (Karriereende)
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: Ole Schiebold (FSV 63 Luckenwalde), Adrian Doci (FC Dinamo City)
Abgänge: keine
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck), Hugh Graham (FC Thüringen Weida)
Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Maurice Wagner (FC Thüringen Weida), Max Winter (VfB Auerbach 1906), Tyron Profis (BSG Chemie Leipzig)
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein (), Titus Jakob (SV Meppen II)
Abgänge: Ludwig Bölke (BFC Dynamo), Vincent Rümpler (1. FC Bitterfeld-Wolfen)
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig), Justin Smyla (FC Einheit Rudolstadt), Fritz Schröder (BFC Preussen), Kingsley Madumere (1. FC Magdeburg), Nevio Konradi (FC Carl Zeiss Jena), Franz Born (Bischofswerdaer FV 08)
Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig), Leon Schmökel (Greifswalder FC), Cemal Kaymaz (KSV Hessen Kassel), Califo Balde (BFC Dynamo), Christoph Pauling (FC Erzgebirge Aue), Niklas Jeck (SpVgg Bayreuth), Fabian Raithel (Karriereende)