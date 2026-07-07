– Foto: Achim Freund
Update - Alle Transfers der NOFV-Oberliga Süd
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Süd stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Süd
1. FC Frankfurt
Trainer: Sascha Kloß
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Schulz (Vereinslos), Dominik Müller (VfB 1921 Krieschow), Danny Mank (SG Union 1919 Klosterfelde)
FC Eilenburg
Trainer: Karsten Oswald
Zugänge: Liam Bräunig (Erzgebirge Aue U19), Pascal Wendisch (FC Erzgebirge Aue), Liam Bräunig (FC Erzgebirge Aue), Maxim Kindel (FC Erzgebirge Aue), Fabian Mehlitz (FC Erzgebirge Aue)
Abgänge: Moritz Kretzer (1. FC Phönix Lübeck), Kurt Pestel (SpVgg Bayreuth), Tom Ronny Fischer (SpVgg Bayreuth), Jakob Pieles (VfB Auerbach 1906), Kevin Rodewald (VfB Lübeck), Aaron Henkel (SG Dynamo Dresden II), Anna Czerwenka (1. FC Union Berlin)
FC Einheit Rudolstadt
Trainer: Hendrik Faik
Zugänge: Andy Haupt (BSG Wismut Gera), Ole Hähnert (RB Leipzig), Richard Steinhäuser (FC Carl Zeiss Jena), Luka Jovic (FC Carl Zeiss Jena), Nima Amiri (FSV Optik Rathenow)
Abgänge: Max Zerrenner (FC Thüringen Weida), Marius Trunk (Unbekannt), Mohammad Hussain Fadavi (Unbekannt), Toni Jörg Stelzer (Reha), Robin Ensenbach (FC Saalfeld), Szymon Frąckowiak (Unbekannt), Justin Smyla (ZFC Meuselwitz), Paul Schneider (VfB Auerbach 1906)
FC Einheit Wernigerode
Trainer: Danny König
Zugänge: Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck)
Abgänge: Benjamin Crouse St. Louis (VFC Plauen), Moritz Singbeil (SV Dessau 05), Florian Mehr (VfB Germania Halberstadt), Usman Taiwo (FC Mecklenburg Schwerin), Nyger Hunter (AS Jeunesse Esch)
FSV Budissa Bautzen
Trainer: Steve Dieske
Zugänge: Louis Schmidt (VfB Auerbach 1906), Stefan Kiefer (Bischofswerdaer FV 08), Martin Sobe (Bischofswerdaer FV 08), Johann Weiß (Bischofswerdaer FV 08), Maximilian Schmidt (SC Freital), Lorenz Bagusch (SV Liegau-Augustusbad 1951), Eddi Hoferichter (FSV Budissa Bautzen)
Abgänge: Julien Hentsch (SC 1911 Großröhrsdorf), Jonathan Müller (FSV Motor Marienberg), Max Hübner (FC Oberlausitz Neugersdorf), Maurice Gabriel (FV Eintracht Niesky)
SC Freital
Trainer: Christopher Beck
Zugänge: Eduard Hofmann (Bischofswerdaer FV 08), Matteo Hecker (Bischofswerdaer FV 08), Steve Zizka (VfB 1921 Krieschow), Robert Hendrich (SC Freital II)
Abgänge: Yannik Hartmann (SC Freital II), Philip Weidauer (SC Freital II), Maximilian Schmidt (FSV Budissa Bautzen), Sandro Schulze (SG Motor Wilsdruff), Robin Fluß (FSG Wacker 90 Dresden-Leuben)
SG Dynamo Dresden II
Trainer: Sebastian König
Zugänge: Marwin Renk (SC Borea Dresden), Paul Kampe (FC Carl Zeiss Jena), Justin Schau (FC Carl Zeiss Jena), Luca Grimm (VfB 1921 Krieschow), Aaron Henkel (FC Eilenburg)
Abgänge: Fabius-Leander Göpfert (Unbekannt), Nicolas Meurer (Unbekannt), Paul Milde (Unbekannt), Laurin Schönwald (Unbekannt), Tristan Thiede (Unbekannt), Paul Biedermann (SG Dynamo Dresden), Friedrich Müller (SG Dynamo Dresden), Demyd Yevsyukov (SG Dynamo Dresden), Tristan Thiede (SV Eintracht Dobritz)
SG Union Sandersdorf
Trainer: Thomas Sawetzki
Zugänge: Marvin Lenz (Chemnitzer FC), Johannes Dolla (Bischofswerdaer FV 08), Seiichi Nagayoshi (SG Walluf), Tom Eisfeld (BSG Chemie Leipzig), Fabian Nowicki (BSG Chemie Leipzig), Marvin Lenz (Chemnitzer FC)
Abgänge: Miguel Mittmeier (1. FC Bitterfeld-Wolfen), Louis Walter (SV Tapfer 06 Leipzig)
SSC Weißenfels
Trainer: Marc Barthmuß
Zugänge: Tidjane Rafael Sousa Balde (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: David Kaßler-Tretropp (VfL Halle 1896), David Kaßler-Tretropp (Karriereende), Leon Seemann (SV Blau-Weiß Farnstädt), Maximilian Oha (Vereinslos), Martin Sichting (Vereinslos)
VfB 1921 Krieschow
Trainer: Robert Koch
Zugänge: Oliver Göschick (SV Klitten-Boxberg), Marvin Wiese (Glückauf Brieske/Senftenberg), Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08), Dominik Müller (1. FC Frankfurt (Oder)), Valentino Schubert (VFC Plauen)
Abgänge: Philipp Knechtel (VfB 1921 Krieschow II), Jannis Fuchs (pausiert), Luca Grimm (SG Dynamo Dresden II), Steve Zizka (SC Freital)
VfB Auerbach 1906
Trainer: Sven Köhler
Zugänge: Paul Schneider (FC Einheit Rudolstadt), Max Winter (VFC Plauen), Jakob Pieles (FC Eilenburg), Fabian Stein (SC Syrau), Florian Weiß (VfB Annaberg 09), Fritz Böttcher (Reichenbacher FC), Niklas Langer (Hallescher FC), Niklas Langer (Hallescher FC)
Abgänge: Louis Schmidt (FSV Budissa Bautzen)
VfB Empor Glauchau
Trainer: Nico Quade, Nick Elsner
Zugänge: Cedric Wimmer (Chemnitzer FC), Levi Klose (Chemnitzer FC), Noah-Joel Hoffmann (Greifswalder FC)
Abgänge: Louis Schädel (FC Thüringen Weida), Marian Albustin (Karriereende), Jonas Mack (Karriereende), Phil Mende (VfB Fortuna Chemnitz), Randolf Riesen (FSV Zwickau)
VfB Germania Halberstadt
Trainer: Manuel Rost
Zugänge: Ole Schiebold (FSV 63 Luckenwalde), Adrian Doci (FC Dinamo City), Florian Mehr (FC Einheit Wernigerode)
Abgänge: Marcel Kohn (FC Anker Wismar), Paul Grzega (FC Einheit Bad Berka), Leon Wiedenbein (Oscherslebener SC)
VFC Plauen
Trainer: Norman Zschach
Zugänge: Benjamin Crouse St. Louis (FC Einheit Wernigerode), Mika Schneider (1. FC Phönix Lübeck), Hugh Graham (FC Thüringen Weida)
Abgänge: Valentino Schubert (unbekannt), Gabriel Michalek (unbekannt), Karl Pischon (unbekannt), Victor Habermann Passionoto (unbekannt), Isaac Eichie (unbekannt), Tyron Leon Haake (unbekannt), Maurice Wagner (FC Thüringen Weida), Max Winter (VfB Auerbach 1906), Tyron Profis (BSG Chemie Leipzig), Valentino Schubert (VfB 1921 Krieschow)
VfL Halle 1896
Trainer: Luca Shubitidze
Zugänge: August Prokein (), Titus Jakob (SV Meppen II), David Kaßler-Tretropp (SSC Weißenfels), Eric Krogmann (VfB Gräfenhainichen), Luka Vujanic (Hallescher FC), Florian Kuhnert (Hallescher FC)
Abgänge: Ludwig Bölke (BFC Dynamo), Vincent Rümpler (1. FC Bitterfeld-Wolfen)
ZFC Meuselwitz
Trainer: Georg-Martin Leopold
Zugänge: Felix Müller (vereinslos), Nevio Konradi (Carl Zeiss Jena A-Junioren), Nils Schätzle (SV Babelsberg 03), Tim Kießling (BSG Chemie Leipzig), Justin Smyla (FC Einheit Rudolstadt), Fritz Schröder (BFC Preussen), Kingsley Madumere (1. FC Magdeburg), Nevio Konradi (FC Carl Zeiss Jena), Franz Born (Bischofswerdaer FV 08)
Abgänge: Luca Bürger (BSG Chemie Leipzig), Elias Ndukwe Oke (Greifswalder FC), David Pfeil (BSG Chemie Leipzig), Leon Schmökel (Greifswalder FC), Cemal Kaymaz (KSV Hessen Kassel), Califo Balde (BFC Dynamo), Christoph Pauling (FC Erzgebirge Aue), Niklas Jeck (SpVgg Bayreuth), Fabian Raithel (Karriereende), Felix Rehder (SV Tasmania Berlin), Felix Pilger (FSV 63 Luckenwalde)