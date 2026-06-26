Update - Alle Transfers der NOFV-Oberliga Nord Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Artur Kraus/Paul Brandes (LUPU

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord

1. FC Frankfurt

Trainer: Sascha Kloß

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Schulz (Vereinslos), Danny Mank (Unbekannt), Dominik Müller (FC Energie Cottbus), Dominik Müller (VfB 1921 Krieschow)



Berliner AK

Trainer: Murat Tik

Zugänge: Enes Gündüz (Eintracht Braunschweig II)

Abgänge: Malik Mawd (USA), Tjalf Geue (SV Babelsberg 03), Dodi Nsungu (Stade Mouscronnois)





BSV Eintracht Mahlsdorf

Trainer: Karsten Heine

Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg), Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47), Cederic Nils Becker (SV Lichtenberg 47), Leon Rollnik (1. FC Frankfurt (Oder))

Abgänge: Julian Mätzke (FSV 63 Luckenwalde), Christoph Zorn (Karriereende), Mohamed-Ali El-Ahmar (Ziel unbekannt), Justin Reichstein (Ziel unbekannt), Devis Meißner (Ziel unbekannt), Carl-Lennart Stöver (Ziel unbekannt), Tyson Richter (Pausiert), Willi Noack (BFC Dynamo), Eligius Hounsa (Tennis Borussia Berlin)



F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Jano Klempkow

Zugänge: Jano Klempkow (SG Dynamo Schwerin)

Abgänge: Mattes Krebs (Güstrower SC 09), Herman Schwarz (FSV Kühlungsborn)





FC Anker Wismar

Trainer: Tobias Sieg

Zugänge: keine

Abgänge: Matthias Fink (Trennung)



FC Hertha 03 Zehlendorf

Trainer: Patrick Hinze

Zugänge: Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Moritz Kessler (), Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949), Louis Samson (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC II), Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949), Samet Ögüt (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Al-Asadi (FC Hertha 03 Zehlendorf), Remo Merke (FSV 63 Luckenwalde), Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC), Till Plumpe (RSV Eintracht 1949)

Abgänge: Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Niklas Doll (SpVgg Bayreuth), Ernesto Carratala-Jimenez (Sportfreunde Baumberg), Rocco Capoano (Ziel unbekannt), Ernes Smailovic (RSV Eintracht 1949)



FC Mecklenburg Schwerin

Trainer: André Sevecke

Zugänge: Maximilian Böttcher (SG Einheit Crivitz)

Abgänge: keine



FSV Optik Rathenow

Trainer: Ingo Kahlisch

Zugänge: keine

Abgänge: Joshua Bateman (Unbekannt), Finn Hinze (Unbekannt), Gia Huy Phong (Unbekannt), Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (Unbekannt)



Füchse Berlin

Trainer: Sanel Begzadic

Zugänge: Lion Schumann (Berliner SC), Baran Daskan (S.D. Croatia Berlin), Stephan Ngah (Berliner SC), Moussa Keita (Füchse Berlin Reinickendorf)

Abgänge: Dominik Klecha (Ziel unbekannt), Kevin Zecha (Ziel unbekannt), Yuto Sanui (Ziel unbekannt), Karim Abdel Hamid (Ziel unbekannt)



SG Union 1919 Klosterfelde

Trainer: Lucio Geral

Zugänge: Jannes Latzke (Babelsberg U19), Jannes Latzke (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Caner Özcin (Ziel unbekannt), Maximilian Boritzki (Ziel unbekannt), Richard Dannat (Ziel unbekannt), Philip Einsiedel (Ziel unbekannt), Finn Ernemann (Ziel unbekannt), Ian Kroh (Ziel unbekannt), Florian Lekaj (Ziel unbekannt), Henrik Markhoff (Ziel unbekannt), Vico Mücke (Ziel unbekannt), Vasile Soltan (Ziel unbekannt), Meuzinho Marcos Maleca (Ziel unbekannt), Paul Jost (SG Union 1919 Klosterfelde II), Willi Berg (1. FC Finowfurt), Simo Collins (FSV 63 Luckenwalde), Richard Dannat (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)



SV Lichtenberg 47

Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Sebastian Reiniger (Karriereende), Luis Millgramm (BSV Eintracht Mahlsdorf), Finn Hoffmann (Ziel unbekannt), Linus Jurschik (Ziel unbekannt), Rahim Ceesay (Ziel unbekannt), Cederic Nils Becker (BSV Eintracht Mahlsdorf), Samir Schock Negrete (Ziel unbekannt)



SV Siedenbollentin

Trainer: Christoph Haker

Zugänge: Mike Eglseder (Greifswalder FC), Nils Röth (TSG Neustrelitz), Justus Guth (TSG Neustrelitz)

Abgänge: Nicolas Jesus Delpino (TSG Neustrelitz), Ben Tiede (SpVgg Torgelow Ueckermünde), Arkadiusz Czarnecki (Karriereende)



SV Sparta Lichtenberg

Trainer: Dragan Kostic

Zugänge: keine

Abgänge: Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (TuS Makkabi Berlin), Jeremy Gampe (), Lukas Noack (), Lukas Rehbein (), Ömer Toktumur (), Florian Bäker (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Marius Fleddermann (Tennis Borussia Berlin), Yves Benjamin Brinkmann (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Daniel Hänsch (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)



Tennis Borussia Berlin

Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz

Zugänge: Marius Fleddermann (SV Sparta Lichtenberg), Izzet Öztürk (FC Hertha 03 Zehlendorf), Eligius Hounsa (BSV Eintracht Mahlsdorf)

Abgänge: Ebrima Jobe (BSV Rehden)



TSG Neustrelitz

Trainer: Velimir Jovanovic

Zugänge: Nicolas Jesus Delpino (SV Siedenbollentin), Bright John Essien (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Arsenios Kapamatzian-Kokarakis (AO Ilysakios)

Abgänge: Luis Inderwisch (BFC Preussen), Mike Elstner (Abschied), Nick Höfer (Auslandsstudium in den USA), Luca Müller (Auslandsstudium in den USA), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Elias Höftmann (SV Tasmania Berlin), Thomas Franke (RSV Eintracht 1949), Nils Röth (SV Siedenbollentin), Justus Guth (SV Siedenbollentin)



TuS Makkabi Berlin

Trainer: Ousmane Bangoura

Zugänge: Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg), Fynn Johannes Rocktäschel (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)

Abgänge: Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin), Bela Rebensburg (SV Wilhelmshaven), Abdoul Karim Soumah (Hallescher FC)