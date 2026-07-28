Update - Alle Transfers der NOFV-Oberliga Nord Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Grabowski

Bei den Vereinen aus der NOFV-Oberliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der NOFV-Oberliga Nord 1. FC Lok Stendal

Trainer: Jörn Schulz

Zugänge: Maximilian Rieger (Osterburger FC), Bohdan Varenyk (TuS Schwarz-Weiß Bismark), Emilio Schöne (SSV 80 Gardelegen), Seyd Morteza Sadat (TuS 1896 Sachsenhausen), Tom Künnemann (SV Preußen Schönhausen)

Abgänge: Ian Scheffler (Bremer SV), Mattes Flöther (FSV Saxonia Tangermünde), Christian Günther (SV Fortuna Magdeburg)



Berliner AK

Trainer: Murat Tik

Zugänge: Enes Gündüz (Eintracht Braunschweig II), Denizhan Turan Erdogan (Tennis Borussia Berlin), Jamal Nabe (Hamburger SV II), Patrick-Emmanuel Abé (FC Hertha 03 Zehlendorf), Cenker Yoldas (FC Hertha 03 Zehlendorf), Nathan Wicht (FC Hertha 03 Zehlendorf), Mohamed-Ali El-Ahmar (BSV Eintracht Mahlsdorf), Justin Reichstein (BSV Eintracht Mahlsdorf), Kenan Söyler (SV Tasmania Berlin)

Abgänge: Malik Mawd (USA), Tjalf Geue (SV Babelsberg 03), Dodi Nsungu (Stade Mouscronnois), Abdulkadir Beyazit (SV Tasmania Berlin), Fodelcio Gomes Pereira (Greifswalder FC), Justin Felgentreff (VfB Fortuna Biesdorf), Furkan Yildirim (FC Hertha 03 Zehlendorf), Dzenis Hot (FSV Optik Rathenow), Berkay Uysal (SV Sparta Lichtenberg)





BSV Eintracht Mahlsdorf

Trainer: Karsten Heine

Zugänge: Ole Schenk (BSV Eintracht Mahlsdorf), Maurice Langer (BSV Eintracht Mahlsdorf), Moritz Tomczak (VSG Altglienicke II), Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg), Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47), Cederic Nils Becker (SV Lichtenberg 47), Leon Rollnik (1. FC Frankfurt (Oder)), Jonas Burda (FC Hertha 03 Zehlendorf)

Abgänge: Julian Mätzke (FSV 63 Luckenwalde), Christoph Zorn (Karriereende), Mohamed-Ali El-Ahmar (Ziel unbekannt), Justin Reichstein (Ziel unbekannt), Devis Meißner (Ziel unbekannt), Carl-Lennart Stöver (Ziel unbekannt), Tyson Richter (Pausiert), Willi Noack (BFC Dynamo), Eligius Hounsa (Tennis Borussia Berlin), Muhiddin Gelen (Berlin Hilalspor), Mohamed-Ali El-Ahmar (Berliner AK), Justin Reichstein (Berliner AK), Carl-Lennart Stöver (SV Germania 90 Schöneiche)



F.C. Hansa Rostock II

Trainer: Jano Klempkow

Zugänge: Jano Klempkow (SG Dynamo Schwerin), Erik Ahrens (FC Förderkader Rene Schneider), Ferdinand Bloch (FC Förderkader Rene Schneider), Jean Phillipe Sanguinette (FC Anker Wismar), Philip Bartusch (VfB Lübeck)

Abgänge: Mattes Krebs (Güstrower SC 09), Herman Schwarz (FSV Kühlungsborn), John Lukas Sauer (FC Anker Wismar), Nils Schulz (FC Anker Wismar), Claas Zamzow (FSV 63 Luckenwalde), Gianmarco Serio (1. FC Magdeburg), Till Kozelnik (FC Anker Wismar), Moritz Rosenberg (Ziel unbekannt)





FC Anker Wismar

Trainer: Tobias Sieg

Zugänge: Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt), Jakob Ewert (VfB Goldenstädt 1992), John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II), Nils Schulz (F.C. Hansa Rostock II), Till Kozelnik (F.C. Hansa Rostock II), Jan Linow (Rostocker FC)

Abgänge: Matthias Fink (Trennung), Pascal Breier (Ziel unbekannt), Jean Phillipe Sanguinette (F.C. Hansa Rostock II)



FC Hertha 03 Zehlendorf

Trainer: Patrick Hinze

Zugänge: Felix Matthäs (Werderaner FC Viktoria 1920), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Patrick Hinze (RSV Eintracht 1949), Jörg Miekley (RSV Eintracht 1949), Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949), Louis Samson (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC II), Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949), Samet Ögüt (FC Hertha 03 Zehlendorf), Ali Al-Asadi (FC Hertha 03 Zehlendorf), Remo Merke (FSV 63 Luckenwalde), Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949), Marvin Krumhaar (Hertha BSC), Till Plumpe (RSV Eintracht 1949), Laurenz Pohlmann (FC Viktoria 1889 Berlin), Elias Eckert (Oranienburger FC Eintracht 1901), Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901), Liam Brenn (RSV Eintracht 1949), Tugra Demirhan (FC Viktoria 1889 Berlin), Aurel Dovenon (FC Viktoria 1889 Berlin), Dominik Kruska (RSV Eintracht 1949), Leon Hellwig (RSV Eintracht 1949), Muratcan Mert Yatkiner (RSV Eintracht 1949), Furkan Yildirim (Berliner AK), Isaac Olaoluwa Akinsete (S.D. Croatia Berlin), Shamil Zirarov (TSG Neustrelitz)

Abgänge: Nanitonda Quiala (Borussia Dortmund II), Marco Böning (FC Hertha 03 Zehlendorf), Niklas Doll (SpVgg Bayreuth), Ernesto Carratala-Jimenez (Sportfreunde Baumberg), Ernes Smailovic (RSV Eintracht 1949), Cedric Wermund (Ziel unbekannt), Jules Hasenberg (Ziel unbekannt), Dmytro Karika (Ziel unbekannt), Alexios Dedidis (Ziel unbekannt), Ron Wachs (Ziel unbekannt), Louis Schulze (Ziel unbekannt), Sven Reimann (Ziel unbekannt), Nicolas Hebisch (Ziel unbekannt), Nasuhi Noah Jones (Ziel unbekannt), Jake-Robert Wilton (Ziel unbekannt), Iba May (Ziel unbekannt), Diren-Mehmet Günay (Ziel unbekannt), Ben Schulz (Ziel unbekannt), Patrick-Emmanuel Abé (Berliner AK), Cenker Yoldas (Berliner AK), Nathan Wicht (Berliner AK), Rocco Capoano (SV Lichtenberg 47), Jonas Burda (BSV Eintracht Mahlsdorf), Aladji Dieye (BSV Rehden), Jules Hasenberg (RSV Eintracht 1949), Sven Reimann (Berliner SC)



FC Mecklenburg Schwerin

Trainer: André Sevecke

Zugänge: Maximilian Böttcher (SG Einheit Crivitz), Christ-David Tehua (SV Börnsen), Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode), Francis Amaechi Onwuzo (ESC Geestemünde)

Abgänge: Kevin Schulze (SG Einheit Crivitz)



FSV Optik Rathenow

Trainer: Ingo Kahlisch

Zugänge: Ibrahim Diallo (TuS Makkabi Berlin), Maxime Langner (BSG Chemie Leipzig), Dzenis Hot (Berliner AK), Jamal Willrich (SG Eintracht Bad Kreuznach), Mohammed Dogan (BFC Preussen II)

Abgänge: Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (Unbekannt), José Luis Alejandro Aedo (Chile), Nima Amiri (FC Einheit Rudolstadt), Gia Huy Phong (SG Union 1919 Klosterfelde), Joshua Bateman (SV Lichtenberg 47), Finn Hinze (SV Lichtenberg 47), Shpetim Xhaka (SV Huchenfeld), Eric Preljevic (Sportfreunde Lotte)



Füchse Berlin

Trainer: Sanel Begzadic

Zugänge: Lion Schumann (Berliner SC), Baran Daskan (S.D. Croatia Berlin), Stephan Ngah (Berliner SC), Moussa Keita (Füchse Berlin Reinickendorf), Edison Osmani (FC Viktoria 1889 Berlin), Mohamed Hassoun (Füchse Berlin Reinickendorf), Jason Kofi Appiah (SV Empor Berlin), Mike Ryberg (Frohnauer SC 1946), Nikola Markovic (Berliner SC), Tugay Adigüzel (BFC Meteor 06 II), Arda Müller (FSV Spandauer Kickers), Emincan Tekin (vereinslos)

Abgänge: Dominik Klecha (Ziel unbekannt), Kevin Zecha (Ziel unbekannt), Yuto Sanui (Ziel unbekannt), Karim Abdel Hamid (Ziel unbekannt), Jakob Getahun (FC Viktoria 1889 Berlin II), Raven Rabiega (Frohnauer SC 1946), Karim Abdel Hamid (Frohnauer SC 1946)



SG Union 1919 Klosterfelde

Trainer: Lucio Geral

Zugänge: Jannes Latzke (SV Babelsberg 03), Louis Gnodtke (BFC Dynamo), Danny Mank (1. FC Frankfurt (Oder)), Lion Gantzke (BFC Dynamo), Gia Huy Phong (FSV Optik Rathenow), Marcus James Sims (SC Fortuna Köln), Max Ramoth (BFC Dynamo), Kristof Lehnecke (SG Einheit Zepernick 1925), Hannes Graf (SV Lichtenberg 47)

Abgänge: Caner Özcin (Ziel unbekannt), Maximilian Boritzki (Ziel unbekannt), Philip Einsiedel (Ziel unbekannt), Finn Ernemann (Ziel unbekannt), Ian Kroh (Ziel unbekannt), Florian Lekaj (Ziel unbekannt), Henrik Markhoff (Ziel unbekannt), Vico Mücke (Ziel unbekannt), Vasile Soltan (Ziel unbekannt), Meuzinho Marcos Maleca (Ziel unbekannt), Paul Jost (SG Union 1919 Klosterfelde II), Willi Berg (1. FC Finowfurt), Simo Collins (FSV 63 Luckenwalde), Richard Dannat (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Finn Ernemann (Oranienburger FC Eintracht 1901), Florian Lekaj (SV Germania 90 Schöneiche), Henrik Markhoff (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Vasile Soltan (FV Preussen Eberswalde)



SV Lichtenberg 47

Trainer: Rudy Raab, Nils Kohlschmidt

Zugänge: Alex Steinke (VfB Fortuna Biesdorf), Dennis Bohnsack (Köpenicker FC), Metsaguim Dorian Kenfack (S.D. Croatia Berlin), Jeremy Postelt (SV Babelsberg 03), Kemal Günay (SV Tasmania Berlin), Joshua Bateman (FSV Optik Rathenow), Finn Hinze (FSV Optik Rathenow), Rocco Capoano (FC Hertha 03 Zehlendorf), Maximilian Jagatic (VfL Halle 1896), Nelson Culubali (Polar Pinguin Berlin), John Dethlefs (Tennis Borussia Berlin)

Abgänge: Sebastian Reiniger (Karriereende), Luis Millgramm (BSV Eintracht Mahlsdorf), Finn Hoffmann (Ziel unbekannt), Linus Jurschik (Ziel unbekannt), Rahim Ceesay (Ziel unbekannt), Cederic Nils Becker (BSV Eintracht Mahlsdorf), Samir Schock Negrete (Ziel unbekannt), Muhammed Zekiroglu (FSV 63 Luckenwalde), Timo Schroeder (SV Germania 90 Schöneiche), Hannes Graf (SG Union 1919 Klosterfelde), Samir Schock Negrete (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Nick Graupner (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Nils Grießig (JFC Berlin)



SV Siedenbollentin

Trainer: Christoph Haker

Zugänge: Mike Eglseder (Greifswalder FC), Nils Röth (TSG Neustrelitz), Justus Guth (TSG Neustrelitz), Adam Laszczynski (FC Energie Cottbus)

Abgänge: Nicolas Jesus Delpino (TSG Neustrelitz), Ben Tiede (SpVgg Torgelow Ueckermünde), Arkadiusz Czarnecki (Karriereende)



SV Sparta Lichtenberg

Trainer: Dragan Kostic

Zugänge: Emre Özkaya (TuS Makkabi Berlin), Jan Wiedemann (BFC Preussen), Berkay Uysal (Berliner AK)

Abgänge: Etienne Nikol (BSV Eintracht Mahlsdorf), Dominic Schmüser (TuS Makkabi Berlin), Jeremy Gampe (), Lukas Rehbein (), Ömer Toktumur (), Florian Bäker (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Marius Fleddermann (Tennis Borussia Berlin), Yves Benjamin Brinkmann (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Daniel Hänsch (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Lukas Noack (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Jeremy Gampe (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Lukas Rehbein (SV Germania 90 Schöneiche), Julien Korn (Brandenburger SC Süd 05)



Tennis Borussia Berlin

Trainer: Jeffrey Bosompem Seitz

Zugänge: Marius Fleddermann (SV Sparta Lichtenberg), Izzet Öztürk (FC Hertha 03 Zehlendorf), Eligius Hounsa (BSV Eintracht Mahlsdorf), Mateo Jagnjic (S.D. Croatia Berlin), Jacob Lazarus (SC Schwarz-Weiss Spandau 1953), Devis Meißner (BSV Eintracht Mahlsdorf II)

Abgänge: Ebrima Jobe (BSV Rehden), Tobias Kamaci (Delay Sports Berlin), Denizhan Turan Erdogan (Berliner AK), Muhammad Sey (Ziel unbekannt), Leart Halimi (Ziel unbekannt), John Dethlefs (SV Lichtenberg 47), Edonis Emini (BFC Preussen II)



TSG Neustrelitz

Trainer: Velimir Jovanovic

Zugänge: Nicolas Jesus Delpino (SV Siedenbollentin), Bright John Essien (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Arsenios Kapamatzian-Kokarakis (AO Ilysakios), Will Anderson Siakam (TuS Makkabi Berlin), Baran Derin (FC Viktoria 1889 Berlin), Jean-Luca Beck (Greifswalder FC), Jerome Kortebusch (BFC Preussen), Marouan Zghal (S.D. Croatia Berlin)

Abgänge: Luis Inderwisch (BFC Preussen), Mike Elstner (Abschied), Nick Höfer (Auslandsstudium in den USA), Luca Müller (Auslandsstudium in den USA), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Elias Höftmann (SV Tasmania Berlin), Thomas Franke (RSV Eintracht 1949), Nils Röth (SV Siedenbollentin), Justus Guth (SV Siedenbollentin), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Shamil Zirarov (FC Hertha 03 Zehlendorf)



TuS Makkabi Berlin

Trainer: Ousmane Bangoura

Zugänge: Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg), Fynn Johannes Rocktäschel (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Kevin Akogo (TSG Neustrelitz), Mahdi Mohammadi (SG Dynamo Schwerin), Rodrigo Fabian Antonio Flores Kaya (1. FC Wilmersdorf)

Abgänge: Serkan Tokgöz (Delay Sports Berlin), Bela Rebensburg (SV Wilhelmshaven), Abdoul Karim Soumah (Hallescher FC), Tyron Koomson (SpVgg Ansbach), Will Anderson Siakam (TSG Neustrelitz), Ibrahim Diallo (Danke und ALLES GUTE), Emre Özkaya (SV Sparta Lichtenberg), Julian Bache (SV Viktoria Potsdam)