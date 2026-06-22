– Foto: Björn Franz
Update: Alle Sommertransfers der Regionalliga Südwest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Alle Transfers der Regionalliga Südwest 2026/27
1. FC Kaiserslautern II
Trainer: Alexander Bugera
Zugänge: Raphael Adiele (SpVgg Greuther Fürth II), Titus Ole Henseler (SV Gonsenheim), Nicklas Shipnoski (SGV Freiberg), Leonardo Kraft (FSV Frankfurt U19)
Abgänge: Vladislav Fadeev (SV Eintracht Hohkeppel)
Eintracht Frankfurt II
Trainer: Dennis Schmitt
Zugänge: Henrik Peter (SV Weidenhausen), Sadiki Chemwor (FC Bayern München), Tobias Weigel (1. FC Heidenheim), Simon Simoni (1. FC Kaiserslautern), Kaan Inanoglu (FC 08 Homburg), George Didoss (SV Babelsberg 03), Julian Etse (TSV Steinbach Haiger), Cherif Cissé (FC Würzburger Kickers), Davyd Ramaki (VfB Lübeck)
Abgänge: Daniel Starodid (Alemannia Aachen), Kaan Inanoglu (SG Dynamo Dresden)
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: Jonas Weyand (KSV Hessen Kassel), Aaron Manu (TSV Steinbach Haiger), Florian Beck (Vereinslos), Alexander Downey (SV Kirkel)
Abgänge: Mart Ristl (Ziel unbekannt), Kaan Inanoglu (Eintracht Frankfurt II), Manuel Kober (Ziel unbekannt), Tim Littmann (Ziel unbekannt), Elias Cervenka (Ziel unbekannt), David Schwingel (Ziel unbekannt), Nils Röseler (VVV-Venlo), Robert Geller (Bahlinger SC), Enver Marina (Ziel unbekannt), Tim Littmann (Aramäer Heilbronn), Markus Mendler (Karriereende)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: Matej Mijic (FC Nöttingen)
Abgänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (TSG 1899 Hoffenheim II), Ferdinand Gebert (Karlsruher SC), Leon Volz (Ziel unbekannt), Tim Bjarne Hansen (Ziel unbekannt), Wycliff Yeboah (SSV Reutlingen), Andre Redekop (FV Fortuna Heddesheim)
FSV Frankfurt
Trainer:
Zugänge: Filip Pandza (Bayern Alzenau)
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (Stuttgarter Kickers), Herdi Bukusu (Ziel unbekannt), Hassan Mourad (Ziel unbekannt), Jan-Erik Eichhorn (Ziel unbekannt), Younes Azahaf (Ziel unbekannt), Julius Martiny (Ziel unbekannt), Fabio Spataro (Ziel unbekannt), Constantin Friedrich (Ziel unbekannt), Yannick Sachs (Ziel unbekannt), Takero Itoi (Ziel unbekannt), Amin Farouk (SC Verl), Leo Seiler (SV Rot-Weiß Walldorf), Timo Hildmann (TSG 1899 Hoffenheim II)
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf)
Abgänge: Fritz Engel (Ziel unbekannt), Nayrobi Vargas (Ziel unbekannt), Tim Müller (Ziel unbekannt), Justin Seven (Ziel unbekannt), Dennis Azakir (Ziel unbekannt), Denis Linsmayer (Ziel unbekannt), Kasey Bos (Excelsior Rotterdam), Jason Amann (Viktoria Köln), Justin Seven (BFC Dynamo)
Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: Benedikt von Hagen (SV Rot-Weiß Walldorf), Luka Garic (Bayern Alzenau), Alexander Sorge (SV Wacker Burghausen), Maximilian Schmid (FC Erzgebirge Aue), Bastian Frölich (1. Göppinger SV)
Abgänge: Sascha Korb (Ziel unbekannt), Marc Wachs (Ziel unbekannt), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig), Vincent Moreno-Giesel (Ziel unbekannt), Kilian Skolik (Ziel unbekannt), Boubacar Barry (Ziel unbekannt), Stephan Mensah (Ziel unbekannt), Ron Berlinski (Chemnitzer FC), Noel Knothe (Türk Gücü Friedberg)
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Eric Fuchs (FC Ederbergland), Cemal Kaymaz (ZFC Meuselwitz), Jonas Nickisch (1. FC Saarbrücken), Leon Damer (Chemnitzer FC), Finn Bindbeutel (CSC 03 Kassel)
Abgänge: Benjamin Girth (SV Espenau), Luis Podolski (TSV Havelse), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07), Cornelius Bräunling (Ziel unbekannt), Zvonimir Plavcic (Ziel unbekannt), Frederic Brill (SG Saubach), Lukas Rupp (), Yannick Stark (), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07 II), Jonas Weyand (FC 08 Homburg), Lukas Rupp (VfR Mannheim)
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: Drew Murray (RW Oberhausen), Nicolas Höfler (SC Freiburg)
Abgänge: Uwe Staib (Ziel unbekannt), Patrick Lienhard (Karriereende), Mathias Fetsch (Ziel unbekannt), Marc Hornschuh (Ziel unbekannt), Junior Atemkeng (Ziel unbekannt), Ashley Ketterer (Ziel unbekannt), Kimberly Ezekwem (Ziel unbekannt), Kevin Founes (Ziel unbekannt), Luka Nujic (Ziel unbekannt), Noah Wagner (SV Wacker Burghausen), Louis Tober (FC Schalke 04 II), Mathias Fetsch (Karlsruher SC II), Luca Schulten (1. FC Nürnberg II)
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: Felix Hahn (FSV Fernwald), Axel Furkert (FSV Fernwald), Ali Hüseyin Gün (FC Gießen)
Abgänge: Nicola Arcanjo-Köhler (Ziel unbekannt), David Siebert (Ziel unbekannt), Justin Duda (Ziel unbekannt), Cian Nam Banh (Ziel unbekannt), Samuel Angel Zapico Lopez (Ziel unbekannt), Tim Korzuschek (SV Sandhausen)
SGV Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: David Girmann (TSG Balingen), Srdjan Groznica (Sport-Union Neckarsulm)
Abgänge: Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen), Mario Estasi (SSV Ulm 1846 Fußball), Jacob Engel (TSV Aubstadt), Tim Schmidt (SSV Ulm 1846 Fußball), Nicklas Shipnoski (1. FC Kaiserslautern II), Karlo Kuranyi (Ziel unbekannt), Diamant Lokaj (Ziel unbekannt), Mateo Drljo (Ziel unbekannt), Florian Ballas (Ziel unbekannt), Henrick Selitaj (Ziel unbekannt)
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Elias Löder (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (Ziel unbekannt), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (Ziel unbekannt)
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: Elia Dittrich (VfL Wolfsburg), Daniel Wilde (TSV Steinbach Haiger), Tim Corsten (SV Rödinghausen)
Abgänge: Henri Weigelt (SV Rödinghausen), Ben Schmit (Holstein Kiel), Hokon Sossah (FC Cosmos), Robin Garnier (Karriereende), Mirko Schuster (SV Rot-Weiss Wittlich), Jan-Lucas Dorow (SV Rot-Weiss Wittlich), Maurice Wrusch (Heracles Almelo), Jan Stoffels (Ziel unbekannt), Radomir Novakovic (SSV Ulm 1846 Fußball)
SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz, Benjamin Sachs
Zugänge: Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach), Tim Korzuschek (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
Abgänge: Pascal Testroet (Ziel unbekannt), Robert Ramsak (Ziel unbekannt), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Marvin Schulz (Ziel unbekannt), Berk Inaler (FC Rot-Weiß Erfurt), Melvin Ramusovic (Ziel unbekannt)
Stuttgarter Kickers
Trainer: Holger Bachthaler
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt), Yannick Glessing (FV Illertissen), Christoph Meister (SpVgg Greuther Fürth II)
Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Milan Petrovic (), Per Lockl (SSV Ulm 1846 Fußball), Mario Borac (Heracles Almelo), David Mitrovic (FC Nöttingen), David Braig (TSV Essingen), Flamur Berisha (VfR Mannheim)
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: Levin Müller (Wuppertaler SV), Amin Husovic (SV Wehen Wiesbaden), Till Hausotter (SC Preußen Münster II), Christian Mollocher (Vereinslos), Laurits Strotmann (SV Wacker Burghausen), Mikheil Kakhishvili (Vereinslos), Laurits Strotmann (TSV Neuötting), Bleron Krasniqi (Kapfenberger SV), Dawyn-Paul Donner (1. FC Bocholt)
Abgänge: Deniz Haimerl (Ziel unbekannt), Ertan Hajdaraj (Ziel unbekannt), Gwang-in Lee (Ziel unbekannt), Furkan Yilmaz (Ziel unbekannt), Niklas Karcher (Ziel unbekannt), Daniel Wilde (Ziel unbekannt), Arda Sirin (FC Gießen), Jesper Heim (SV Drochtersen/Assel), Aaron Manu (FC 08 Homburg), Julian Etse (Eintracht Frankfurt II), Daniel Wilde (SV Eintracht Trier 05), Eros Dacaj (Sportfreunde Siegen)
VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach), Lasse Jürgensen (FV Illertissen), Gianluca Gaudino (Alemannia Aachen), Tom Barth (Fortuna Düsseldorf II)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen), Tarik Schwinger (TSV Essingen), Ben Cahani (1. FC Normannia Gmünd), Marco Frisch (SV Waldhausen)
VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: Tim Grünewald (SV Rot-Weiß Walldorf), Lukas Rupp (KSV Hessen Kassel), Flamur Berisha (Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Luca Pedretti (VfR Wormatia Worms), Hakan Atik (Ziel unbekannt), Shaban Veselaj (FV Illertissen), Raphael Akoto (VfR Wormatia Worms)