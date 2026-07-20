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Update: Alle Sommertransfers der Regionalliga Südwest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Alle Transfers der Regionalliga Südwest 2026/27
1. FC Kaiserslautern II
Trainer: Alexander Bugera
Zugänge: Raphael Adiele (SpVgg Greuther Fürth II), Titus Ole Henseler (SV Gonsenheim), Nicklas Shipnoski (SGV Heilbronn-Freiberg), Leonardo Kraft (FSV Frankfurt U19), Leonardo Kraft (FSV Frankfurt)
Abgänge: Vladislav Fadeev (SV Eintracht Hohkeppel), Shawn Blum (SV Eintracht Trier 05), Drini Miftari (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Maddox Stadel (SV Rot-Weiss Wittlich), Aaron Tshimuanga (Bonner SC)
Eintracht Frankfurt II
Trainer: Patrick Glöckner
Zugänge: Henrik Peter (SV Weidenhausen), Sadiki Chemwor (FC Bayern München), Tobias Weigel (1. FC Heidenheim), Simon Simoni (1. FC Kaiserslautern), Kaan Inanoglu (FC 08 Homburg), George Didoss (SV Babelsberg 03), Julian Etse (TSV Steinbach Haiger), Cherif Cissé (FC Würzburger Kickers), Davyd Ramaki (VfB Lübeck), Patrick Glöckner (vereinslos)
Abgänge: Daniel Starodid (Alemannia Aachen), Kaan Inanoglu (SG Dynamo Dresden), Dennis Schmitt (AS Monaco U21), Junior Awusi (Ziel unbekannt), Yuriy Obert (Ziel unbekannt), Fousseny Doumbia (FC Energie Cottbus), Ouassim Karada (F.C. Hansa Rostock)
FC 08 Homburg
Trainer: Roland Seitz
Zugänge: Jonas Weyand (KSV Hessen Kassel), Aaron Manu (TSV Steinbach Haiger), Florian Beck (Vereinslos), Marc Ehrhart (FK Pirmasens), Nicolas Andermatt (SpVgg Bayreuth), Michael Guthörl (TSV Steinbach Haiger), Jacob Roden (TSV Schott Mainz), Yohann Torres (FC Rodange 91), Jan-Erik Eichhorn (FSV Frankfurt), Julian Günther-Schmidt (FC Erzgebirge Aue), Emir Kuhinja (PFC Beroe Stara Zagora / Bulgarien)
Abgänge: Kaan Inanoglu (Eintracht Frankfurt II), Manuel Kober (Ziel unbekannt), David Schwingel (Ziel unbekannt), Nils Röseler (VVV-Venlo), Robert Geller (Bahlinger SC), Enver Marina (Ziel unbekannt), Tim Littmann (Aramäer Heilbronn), Markus Mendler (Karriereende), Sean Busch (SV Drochtersen/Assel), Miguel Goncalves (Fortuna Düsseldorf), Frederic Baum (Bonner SC), Elias Cervenka (SF Köllerbach), Mart Ristl (VfR Mannheim)
FC-Astoria Walldorf
Trainer: Andreas Schön
Zugänge: Matej Mijic (FC Nöttingen), Tino Kaufmann (VfB Stuttgart II), Marlon Ludwig (FC-Astoria Walldorf II), Luis Baumert (FC-Astoria Walldorf II), Michel Witte (FV Illertissen), Kenny Freßle (VfB Stuttgart II), Samuel Wetter (SV Waldhof Mannheim II), Karlo Kuranyi (SGV Heilbronn-Freiberg)
Abgänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (TSG 1899 Hoffenheim II), Ferdinand Gebert (Karlsruher SC), Leon Volz (Ziel unbekannt), Tim Bjarne Hansen (Ziel unbekannt), Wycliff Yeboah (SSV Reutlingen), Andre Redekop (FV Fortuna Heddesheim), Sam Dennig (FC Nöttingen)
FSV Frankfurt
Trainer:
Zugänge: Filip Pandza (Bayern Alzenau), David Deger (FC Augsburg II), Nick Doktorczyk (1. FC Schweinfurt 05), Christoph Ehlich (SpVgg Unterhaching), Uche Obiogumu (1. FC Nürnberg II)
Abgänge: Tim Görner (Ziel unbekannt), Ben-Luca Fisher (Stuttgarter Kickers), Herdi Bukusu (Ziel unbekannt), Hassan Mourad (Ziel unbekannt), Younes Azahaf (Ziel unbekannt), Julius Martiny (Ziel unbekannt), Fabio Spataro (Ziel unbekannt), Constantin Friedrich (Ziel unbekannt), Yannick Sachs (Ziel unbekannt), Amin Farouk (SC Verl), Leo Seiler (SV Rot-Weiß Walldorf), Timo Hildmann (TSG 1899 Hoffenheim II), Herdi Bukusu (BFC Dynamo), Elias Oubella (FC Büderich), Takero Itoi (TSV Schott Mainz), Jan-Erik Eichhorn (FC 08 Homburg)
FSV Mainz 05 II
Trainer: Benjamin Hoffmann
Zugänge: Smail Kadrijaj (SV Darmstadt 98 (U21) II), Nick Cherny (Borussia Dortmund II), Rael Nakuzola (Rot-Weiss Essen), Jakob Vött (SV Rot-Weiß Walldorf), Tobias Weileder (FSV Mainz 05)
Abgänge: Fritz Engel (Ziel unbekannt), Dennis Azakir (Ziel unbekannt), Kasey Bos (Excelsior Rotterdam), Jason Amann (Viktoria Köln), Justin Seven (BFC Dynamo), Daniel Gleiber (1. FC Saarbrücken), Niklas Tauer (TSV Havelse)
Kickers Offenbach
Trainer: Mark Zimmermann
Zugänge: Benedikt von Hagen (SV Rot-Weiß Walldorf), Luka Garic (Bayern Alzenau), Alexander Sorge (SV Wacker Burghausen), Maximilian Schmid (FC Erzgebirge Aue), Maximilian Wolfram (TSV 1860 München), Bastian Frölich (1. Göppinger SV), Robin Krauße (SV Sandhausen), Jan Becker (SV Wehen Wiesbaden), Jan-Hendrik Marx (SG Dynamo Dresden)
Abgänge: Jona Borsum (Eintracht Braunschweig), Kilian Skolik (Ziel unbekannt), Stephan Mensah (Ziel unbekannt), Ron Berlinski (Chemnitzer FC), Noel Knothe (Türk Gücü Friedberg), Vincent Moreno-Giesel (VfR Mannheim), Boubacar Barry (SV Pars Neu-Isenburg), Marc Wachs (SV Pars Neu-Isenburg), Sascha Korb (Sportfreunde Seligenstadt), Jannik Horz (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Jona Borsum (Eintracht Braunschweig II), Kilian Skolik (1. FC Phönix Lübeck)
KSV Hessen Kassel
Trainer: René Klingbeil
Zugänge: Eric Fuchs (FC Ederbergland), Cemal Kaymaz (ZFC Meuselwitz), Jonas Nickisch (1. FC Saarbrücken), Leon Damer (Chemnitzer FC), Finn Bindbeutel (CSC 03 Kassel), Joel Richter (Hertha BSC II), Nick Rothweiler (1. FC Heidenheim), Luis Podolski (TSV Havelse)
Abgänge: Benjamin Girth (SV Espenau), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07), Cornelius Bräunling (Ziel unbekannt), Zvonimir Plavcic (Ziel unbekannt), Frederic Brill (SG Saubach), Lukas Rupp (), Yannick Stark (), Jakob Kuntze (SC Paderborn 07 II), Jonas Weyand (FC 08 Homburg), Lukas Rupp (VfR Mannheim), Cornelius Bräunling (1. FC Magdeburg II), Yannick Stark (SV Darmstadt 98 (U21) II)
SC Freiburg II
Trainer: Bernhard Weis
Zugänge: Drew Murray (RW Oberhausen), Nicolas Höfler (SC Freiburg), Julius Düker (TSV Havelse), Nico Hug (FC 08 Villingen), Paulo Fritschi (VfB Stuttgart II), Josip Barjasic (Türkischer SV Singen), Kilian Michelbach (FC Ingolstadt 04), André Hainault (Hallescher FC)
Abgänge: Uwe Staib (Ziel unbekannt), Patrick Lienhard (Karriereende), Marc Hornschuh (Ziel unbekannt), Junior Atemkeng (Ziel unbekannt), Kevin Founes (Ziel unbekannt), Luka Nujic (Ziel unbekannt), Noah Wagner (SV Wacker Burghausen), Louis Tober (FC Schalke 04 II), Mathias Fetsch (Karlsruher SC II), Luca Schulten (1. FC Nürnberg II), Ashley Ketterer (Bahlinger SC), Drew Murray (WSG Tirol), Rouven Tarnutzer (SC Freiburg), David Amegnaglo (KVC Westerlo), Kimberly Ezekwem (Karlsruher SC II)
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Trainer: Daniyel Cimen
Zugänge: Felix Hahn (FSV Fernwald), Axel Furkert (FSV Fernwald), Ali Hüseyin Gün (FC Gießen), Jannik Horz (Kickers Offenbach), Drini Miftari (1. FC Kaiserslautern II)
Abgänge: Nicola Arcanjo-Köhler (Ziel unbekannt), David Siebert (Ziel unbekannt), Justin Duda (Ziel unbekannt), Cian Nam Banh (Ziel unbekannt), Samuel Angel Zapico Lopez (Ziel unbekannt), Tim Korzuschek (SV Sandhausen), Marvin Pourié (Ziel unbekannt), Justin Duda (Eintracht Braunschweig), Pietro Besso (1. FC Schweinfurt 05)
SGV Heilbronn-Freiberg
Trainer: Kushtrim Lushtaku
Zugänge: David Girmann (TSG Balingen), Srdjan Groznica (Sport-Union Neckarsulm), Marshall Faleu (SC Weiche Flensburg 08), Gwang-in Lee (TSV Steinbach Haiger), Michael Martin (IK Sirius), Tim Latteier (1. FC Schweinfurt 05)
Abgänge: Marco Kehl-Gómez (SV Sandhausen), Mario Estasi (SSV Ulm 1846), Jacob Engel (TSV Aubstadt), Tim Schmidt (SSV Ulm 1846), Nicklas Shipnoski (1. FC Kaiserslautern II), Diamant Lokaj (Ziel unbekannt), Mateo Drljo (Ziel unbekannt), Henrick Selitaj (Ziel unbekannt), Florian Ballas (FC Jeunesse Canach), Karlo Kuranyi (FC-Astoria Walldorf)
SSV Ulm 1846
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Heilbronn-Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart II), Karl Kempf (VfB Stuttgart), Robin Mantel (Heracles Almelo), Benedikt Ehe (SSV Ulm 1846 Fußball), Felix Vater (SSV Ulm 1846 Fußball), Emanuel Taffertshofer (Akritas Chlorakas)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (F.C. Hansa Rostock), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock), Evan Brown (1. FC Köln II)
SV Eintracht Trier 05
Trainer: Thomas Klasen
Zugänge: Elia Dittrich (VfL Wolfsburg), Daniel Wilde (TSV Steinbach Haiger), Tim Corsten (SV Rödinghausen), Tom Gaida (SSV Jeddeloh), Shawn Blum (1. FC Kaiserslautern II), Leon-Oumar Wechsel (SSV Jahn Regensburg), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus)
Abgänge: Henri Weigelt (SV Rödinghausen), Ben Schmit (Holstein Kiel), Hokon Sossah (FC Cosmos), Robin Garnier (Karriereende), Mirko Schuster (SV Rot-Weiss Wittlich), Jan-Lucas Dorow (SV Rot-Weiss Wittlich), Maurice Wrusch (Heracles Almelo), Jan Stoffels (Ziel unbekannt), Radomir Novakovic (SSV Ulm 1846), Sean Seitz (VfR Aalen)
SV Sandhausen
Trainer: Kevin Stotz
Zugänge: Marco Kehl-Gómez (SGV Heilbronn-Freiberg), Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig), Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach), Tim Korzuschek (SG Barockstadt Fulda Lehnerz), Tasos Leonidis (FC Nöttingen), Lukas Mazagg (SSV Ulm 1846), Seyhan Yigit (SV Waldhof Mannheim), Felix Lohkemper (SV Waldhof Mannheim), Imad Jaadar (SV Darmstadt 98 (U21) II), Arianit Ferati (SV Waldhof Mannheim)
Abgänge: Pascal Testroet (Ziel unbekannt), Robert Ramsak (Ziel unbekannt), Benedikt Wimmer (FC Bayern München II), Marvin Schulz (Ziel unbekannt), Berk Inaler (FC Rot-Weiß Erfurt), Robin Krauße (Kickers Offenbach), Luca de Meester de Tilbourg (Bonner SC), Melvin Ramusovic (VfR Mannheim), Marvin Schulz (SC Preußen Münster), Louis Kolbe (SC Preußen Münster), Leonardo Zikora (VfR Mannheim), David Zimmer (SV Waldhof Mannheim II)
Stuttgarter Kickers
Trainer: Holger Bachthaler
Zugänge: Laurin Völlmerk (TSV Aindling), Nico Molinari (1. FC Normannia Gmünd), Holger Bachthaler (FV Illertissen), Malik Sama (FV Illertissen), Ben-Luca Fisher (FSV Frankfurt), Yannick Glessing (FV Illertissen), Christoph Meister (SpVgg Greuther Fürth II), Elvir Zukaj (Bahlinger SC), Dejan Bozic (Chemnitzer FC), Sebastian Müller (1. FC Schweinfurt 05), Maximilian Vogel (1. FC Heidenheim U21), Luca Trslic (1. FC Schweinfurt 05)
Abgänge: Meris Skenderovic (), David Braig (), Marco Wildersinn (Ziel unbekannt), Milan Petrovic (), Per Lockl (SSV Ulm 1846), Mario Borac (Heracles Almelo), David Mitrovic (FC Nöttingen), David Braig (TSV Essingen), Flamur Berisha (VfR Mannheim), Marlon Faß (SG Dynamo Dresden), Meris Skenderovic (FC Jeunesse Canach), David Tomic (Heracles Almelo)
TSV Steinbach Haiger
Trainer: Hüsni Tahiri
Zugänge: Levin Müller (Wuppertaler SV), Amin Husovic (SV Wehen Wiesbaden), Till Hausotter (SC Preußen Münster II), Christian Mollocher (Vereinslos), Laurits Strotmann (SV Wacker Burghausen), Mikheil Kakhishvili (Vereinslos), Laurits Strotmann (TSV Neuötting), Bleron Krasniqi (Kapfenberger SV), Dawyn-Paul Donner (1. FC Bocholt), Max Lippert (1. FC Köln II), Kai Henkel (Wuppertaler SV), Deniz Bindemann (Fortuna Düsseldorf II), Aaron Joel Wacker (TSV Steinbach Haiger), Tyler Dogan (Holstein Kiel), Benit Dinaj (TSV Steinbach II)
Abgänge: Deniz Haimerl (Ziel unbekannt), Ertan Hajdaraj (Ziel unbekannt), Niklas Karcher (Ziel unbekannt), Daniel Wilde (Ziel unbekannt), Arda Sirin (FC Gießen), Jesper Heim (SV Drochtersen/Assel), Aaron Manu (FC 08 Homburg), Julian Etse (Eintracht Frankfurt II), Daniel Wilde (SV Eintracht Trier 05), Eros Dacaj (Sportfreunde Siegen), Furkan Yilmaz (FC Gießen), Gwang-in Lee (SGV Heilbronn-Freiberg), Michael Guthörl (FC 08 Homburg)
VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach), Lasse Jürgensen (FV Illertissen), Gianluca Gaudino (Alemannia Aachen), Tom Barth (Fortuna Düsseldorf II), Sean Seitz (SV Eintracht Trier 05), David Grözinger (1. FC Lokomotive Leipzig), Melvin Onos (TSG 1899 Hoffenheim II), Hakan Atik (VfR Mannheim)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen), Tarik Schwinger (TSV Essingen), Marco Frisch (SV Waldhausen), Jason Prodanovic (1. FC Schweinfurt 05)
VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: Tim Grünewald (SV Rot-Weiß Walldorf), Lukas Rupp (KSV Hessen Kassel), Flamur Berisha (Stuttgarter Kickers), Melvin Ramusovic (SV Sandhausen), Vincent Moreno-Giesel (Kickers Offenbach), Hans-Juraj Hartmann (Wuppertaler SV), Malwin Zok (FV Illertissen), Stefano Maier (VfR Wormatia Worms), Leonardo Zikora (SV Sandhausen), Nolhan Assafoua (Paris FC II), Jonas Weik (VSG Altglienicke), Mart Ristl (FC 08 Homburg)
Abgänge: Luca Pedretti (VfR Wormatia Worms), Shaban Veselaj (FV Illertissen), Raphael Akoto (VfR Wormatia Worms), Isaac Temiloluwa Okwubor (VfR Wormatia Worms), Sven Mende (Ziel unbekannt), Christoph Becker (Ziel unbekannt), Volkan Rona (VfR Wormatia Worms), Hakan Atik (VfR Aalen), Alexander Mißbach (Ziel unbekannt)