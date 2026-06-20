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Update: Alle Sommertransfers der Regionalliga Nordost
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Alle Transfers der Regionalliga Nordost
1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Torsten Ziegner
Zugänge: Torsten Ziegner (Vereinlos)
Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03), Niclas Müller (SV Babelsberg 03), Jochen Seitz (Vertragsauflösung), Min-Gi Kang (SV Babelsberg 03), Rilind Kabashi (Unbekannt), Pasqual Verkamp (Unbekannt), Linus Jakob Zimmer (Unbekannt), Luc Elsner (Unbekannt), Hugo Eichler (Unbekannt), Christoph Maier (Unbekannt)
1. FC Magdeburg II
Trainer: Ronny Thielemann
Zugänge: keine
Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Hector Hink (vereinslos), Aleksa Marusic (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Laurin Schößler (vereinslos), Felix Vogler (SC Verl), Willi Alfons Kamm (FC Erzgebirge Aue), Conner Noel Schulze (BSG Chemie Leipzig)
BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Salmin Rebronja (Wuppertaler SV), Willi Noack (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Abgänge: Erlind Zogjani (Young Boys Reutlingen), Nicolas Ortegel (1. FC Nürnberg), Kevin Lebersorger (Linzer ASK), Leandro Putaro (SV Grün-Weiß Calberlah)
BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03), Luis Inderwisch (TSG Neustrelitz), Melvin Berkemer (Roda JC Kerkrade U21), Florian Palmowski (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen ()
BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: Marc Sodji (TSV Schwaben Augsburg), Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (SG Dynamo Schwerin), Luca Bürger (ZFC Meuselwitz), Conner Noel Schulze (1. FC Magdeburg II), David Pfeil (ZFC Meuselwitz), Daniil Turchyn (1. FC Lokomotive Leipzig), Elias Kratzer (Bonner SC)
Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen), Rodriguez Fantozzi (SV Wacker Burghausen), Stanley Ratifo (Hallescher FC), Tim Kießling (ZFC Meuselwitz), Cyrill Akono (Ziel unbekannt), Tim Bunge (Ziel unbekannt), Tom Eisfeld (Ziel unbekannt), Maxime Langner (Ziel unbekannt), Jean-Marie Nadjombe (Ziel unbekannt), Kay Seidemann (Greifswalder FC)
Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Aaron Mensah (eigene Jugend), David Richter (Viktoria Köln), Leonhard von Schroetter (Sportfreunde Siegen), Dennis Slamar (FC Energie Cottbus), David Vogt (Greifswalder FC)
Abgänge: keine
FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Marco Grote
Zugänge: Pit Pepe Kirchhoff (eigene Jugend), Lennox Fink (eigene Jugend), Marco Grote (Vereinslos), Luca Mengel (RB Leipzig), Emilio Munser (eigene Jugend), Tristan Teuber (eigene Jugend)
Abgänge: Justin Schau (Raum Dresden als Amateur), Volkan Uluc (Vertragsauflösung), Emeka Oduah (VSG Altglienicke), Luis Ackermann (Greifswalder FC), Patrick Weihrauch (FC Pipinsried), Richard Steinhäuser (FC Einheit Rudolstadt), Luka Jovic (FC Einheit Rudolstadt)
FC Erzgebirge Aue
Trainer: Khvicha Shubitidze, Enrico Kern
Zugänge: Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde), Nils Lihsek (BSG Chemie Leipzig), Bastian Strietzel (Greifswalder FC), Jonas Kehl (VfL Sportfreunde Lotte), Simon Skarlatidis (SpVgg Unterhaching), Willi Alfons Kamm (1. FC Magdeburg II), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg), Patrick Kapp (VSG Altglienicke), Stylianos Kokovas (1. FC Phönix Lübeck), Finn Heidrich (FC Energie Cottbus), Paul Wagner (SV Werder Bremen II)
Abgänge: Mika Clausen (SC Verl), Erik Majetschak (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Schmid (Kickers Offenbach), Julian Guttau (FC Energie Cottbus), Tristan Zobel (SC Paderborn 07 II)
FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II), Pascal Manitz (Bremer SV), Berk Inaler (SV Sandhausen), Dustin Forkel (1. FC Schweinfurt 05)
Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau), Mate Tatishvili (FC Hennef 05)
FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Patrick Weiser
Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03), Theodor Sakoufakis (1. FC Union Berlin U19)
Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue), Matthew Meier (SV Babelsberg 03), Phillip König (Unbekannt), Florian Palmowski (Unbekannt), Mike Bachmann (Unbekannt), Florian Palmowski (BFC Preussen), Ole Schiebold (VfB Germania Halberstadt)
FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt), Philipp Harant (FSV Schöningen)
Abgänge: Luca Prasse (SV Meppen)
Greifswalder FC
Trainer: Alain Karim
Zugänge: Luis Ackermann (FC Carl Zeiss Jena), Lukas Walchhütter (SV Wacker Burghausen), Bajram Syla (SV Lafnitz), Janis Juckel (FC Energie Cottbus), Elias Ndukwe Oke (ZFC Meuselwitz), Alexander Seidel (SpVgg Bayreuth), Kay Seidemann (BSG Chemie Leipzig), Colin Kroll-Thiel (VfB Stuttgart U19), Leon Schmökel (ZFC Meuselwitz), Lion Semic (VfL Osnabrück), Julius Unglaube (SG Eintracht Peitz)
Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Soufian Benyamina (Ziel unbekannt), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin), Bastian Strietzel (FC Erzgebirge Aue), Jannis Farr (1. FC Phönix Lübeck), Lukas Lämmel (SV Babelsberg 03), David Vogt (Chemnitzer FC), Tristan Wagner (Eintracht Braunschweig)
Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV), Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig), Niklas Kastenhofer (SV Babelsberg 03), Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin), Moritz Schulze (BSV Kickers Emden)
Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Jan Löhmannsröben (Chemnitzer FC), Pierre Weber (SpVgg Bayreuth)
Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: Jermaine Ngwa (SV Wehen Wiesbaden)
Abgänge: Marvin Krumhaar (FC Hertha 03 Zehlendorf), Oliver Rölke (VfB Stuttgart II), Elias Decker (FC Ingolstadt 04), Sebastian Weiland (Ziel unbekannt), Mathis Bruns (Ziel unbekannt)
RSV Eintracht 1949
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: Thomas Franke (TSG Neustrelitz)
Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf), Saheed Mustapha (FC Hertha 03 Zehlendorf), Louis Samson (FC Hertha 03 Zehlendorf), Luca Krüsemann (Ziel unbekannt), Till Plumpe (Ziel unbekannt), Leon Hellwig (Ziel unbekannt), Liam Brenn (Ziel unbekannt), Dominik Kruska (Ziel unbekannt), Matthias Steinborn (FC Hertha 03 Zehlendorf)
SV Babelsberg 03
Trainer: Michael Braune
Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde), Niclas Müller (1. FC Lokomotive Leipzig), Min-Gi Kang (1. FC Lokomotive Leipzig), Matthew Meier (FSV 63 Luckenwalde), Tjalf Geue (Leihende), Lukas Lämmel (Greifswalder FC), Joshua Okpalaike (SpVgg Greuther Fürth II)
Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Jeremy Postelt (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II), Darijan Silic (Unbekannt), Alexander Georgiadi (Unbekannt), Linus Löffler (Unbekannt), George Didoss (Eintracht Frankfurt II), Luis Müller (Unbekannt), Niklas Kastenhofer (Hallescher FC), Nils Schätzle (ZFC Meuselwitz), Jakob Wiehe (SV Werder Bremen II)
SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: Tahsin Cakmak (Izmirspor (TUR)), Elias Höftmann (TSG Neustrelitz), Stoyan Velchev (SV Tasmania Berlin), Lorik Bushi (SV Tasmania Berlin), Koray Karakulac (SV Tasmania Berlin), Yasin Araz (SV Tasmania Berlin)
Abgänge: Daniel Kaiser (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Rico Steinhauer (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Michel Ulrich (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)
VSG Altglienicke
Trainer: Dan Twardzik
Zugänge: Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena), Sven Sonnenberg (1. FC Saarbrücken)
Abgänge: Patrick Kapp (FC Erzgebirge Aue)