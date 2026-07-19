– Foto: Lara Sander
Update: Alle Sommertransfers der Regionalliga Nordost
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nordost stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Alle Transfers der Regionalliga Nordost
1. FC Lokomotive Leipzig
Trainer: Torsten Ziegner
Zugänge: Torsten Ziegner (Vereinlos), Felix Daffner (RB Leipzig), Ricky Bornschein (FC Erzgebirge Aue), Simon Schierack (Slask Wroclaw), Patrick Vuc (CSC Selimbar / Rumänien), Gabriel Sadlek (MSV Duisburg), Artur Mergel (Chemnitzer FC), Eliyas Strasner (Hertha BSC II)
Abgänge: Stefan Maderer (SV Sandhausen), Laurin von Piechowski (SV Babelsberg 03), Niclas Müller (SV Babelsberg 03), Jochen Seitz (Vertragsauflösung), Min-Gi Kang (SV Babelsberg 03), Rilind Kabashi (Unbekannt), Linus Jakob Zimmer (Unbekannt), Luc Elsner (1. FC Magdeburg II), Christoph Maier (BSG Chemie Leipzig), David Grözinger (VfR Aalen), Pasqual Verkamp (BG Pathum United / Thailand)
1. FC Magdeburg II
Trainer: Ronny Thielemann
Zugänge: Luc Elsner (1. FC Lokomotive Leipzig), Batuhan Deliboyraz (FSV Mainz 05), Gennaro Mewes (1. FC Union Berlin), Philipp Flemming (Greifswalder FC), Cornelius Bräunling (KSV Hessen Kassel), Luis Trus (Hertha BSC II), Jeremie Niklaus (Hannover 96 II)
Abgänge: Julius Pfennig (vereinslos), Enis Bytyqi (vereinslos), Albert Frank Millgramm (SC Paderborn 07), Felix Vogler (SC Verl), Willi Alfons Kamm (FC Erzgebirge Aue), Conner Noel Schulze (BSG Chemie Leipzig), Hector Hink (BSG Chemie Leipzig), Joonas Frenzel (Hamburger SV II), Laurin Schößler (Greifswalder FC), Aleksa Marusic (FK Radnicki 1923 Kragujevac), Tim Giesen (unbekannt), Felix Güldner (RSV Eintracht 1949)
BFC Dynamo
Trainer: Sven Körner
Zugänge: Salmin Rebronja (Wuppertaler SV), Willi Noack (BSV Eintracht Mahlsdorf), Viktor Miftaraj (SV Rödinghausen), Justin Seven (FSV Mainz 05 II), Ludwig Bölke (VfL Halle 1896), Herdi Bukusu (FSV Frankfurt), Califo Balde (ZFC Meuselwitz), Stefan Savicevic (SG Unterrath), Joshua Sievert (BSC Acosta), Ali Ceesay (FC Oberneuland)
Abgänge: Nicolas Ortegel (1. FC Nürnberg), Kevin Lebersorger (Linzer ASK), Leandro Putaro (SV Grün-Weiß Calberlah), Maik Aumann (Ziel unbekannt), Lion Gantzke (Ziel unbekannt), Amiro Amadou (Ziel unbekannt), Jan Shcherbakovski (Ziel unbekannt), Can Karatas (Ziel unbekannt), Dominik Pestic (Ziel unbekannt), Lloyd-Addo Kuffour (Ziel unbekannt), Chris Reher (1. FC Union Berlin), Yona Sambale (SV Tasmania Berlin), Moritz Polte (SV Waldhof Mannheim), Louis Gnodtke (SG Union 1919 Klosterfelde), Antoni Wrebiakowski (Greifswalder FC), Ivan Knezevic (SV Hummetroth), Maik Aumann (MSV 1919 Neuruppin)
BFC Preussen
Trainer: Daniel Volbert
Zugänge: Patrick Breitkreuz (), Nino Lessel (SV Babelsberg 03), Maurice Covic (SV Babelsberg 03), Luis Inderwisch (TSG Neustrelitz), Melvin Berkemer (Roda JC Kerkrade U21), Florian Palmowski (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Patrick Breitkreuz (Karriereende), Robert Dierichen (), Timo Habel (SC Charlottenburg), Fritz Schröder (ZFC Meuselwitz), Adrian Kireski (TSV Aubstadt), Chadi Ramadan (FC Erzgebirge Aue), Justus Götze (SV Hummetroth)
BSG Chemie Leipzig
Trainer: Alexander Schmidt
Zugänge: Marc Sodji (TSV Schwaben Augsburg), Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo (SG Dynamo Schwerin), Luca Bürger (ZFC Meuselwitz), Conner Noel Schulze (1. FC Magdeburg II), David Pfeil (ZFC Meuselwitz), Daniil Turchyn (1. FC Lokomotive Leipzig), Elias Kratzer (Bonner SC), Hector Hink (1. FC Magdeburg II), Luis Jakobi (FC Differdingen 03), Tyron Profis (VFC Plauen), Christoph Maier (1. FC Lokomotive Leipzig)
Abgänge: Nils Lihsek (FC Erzgebirge Aue), Julian Weigel (FSV Schöningen), Rodriguez Fantozzi (SV Wacker Burghausen), Stanley Ratifo (Hallescher FC), Tim Kießling (ZFC Meuselwitz), Tim Bunge (Ziel unbekannt), Jean-Marie Nadjombe (Ziel unbekannt), Kay Seidemann (Greifswalder FC), Cyrill Akono (SV Meppen), Fynn Seidel (FSV Zwickau), Tom Eisfeld (SG Union Sandersdorf), Fabian Nowicki (SG Union Sandersdorf), Lasse Krohn (SV Blau-Weiß Zorbau), Lasse Timpelan (FC Eilenburg), Janik Mäder (ZFC Meuselwitz), Maxime Langner (FSV Optik Rathenow), Julian Bell (TSV 1860 München)
Chemnitzer FC
Trainer: Benjamin Duda
Zugänge: Andreas Geipl (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Fesser (SpVgg Bayreuth), Justin Marcel Gröger (Bremer SV), Ken Tchouangue (Bremer SV), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Aaron Mensah (eigene Jugend), David Richter (Viktoria Köln), Leonhard von Schroetter (Sportfreunde Siegen), Dennis Slamar (FC Energie Cottbus), David Vogt (Greifswalder FC), Georg Hempel (Chemnitzer FC), Amadeus Zamora (Chemnitzer FC), Aaron Mensah (Chemnitzer FC)
Abgänge: Leon Damer (KSV Hessen Kassel), Julius Bochmann (SC Wiedenbrück), Niclas Walther (FC Rot-Weiß Erfurt), Marvin Lenz (SG Union Sandersdorf), Daniel Adamczyk (FV Illertissen), Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers), Artur Mergel (1. FC Lokomotive Leipzig), Dario Gebuhr (F.C. Hansa Rostock), Anton Rücker (ZFC Meuselwitz)
FC Carl Zeiss Jena
Trainer: Marco Grote
Zugänge: Pit Pepe Kirchhoff (eigene Jugend), Lennox Fink (eigene Jugend), Marco Grote (Vereinslos), Emilio Munser (eigene Jugend), Tristan Teuber (eigene Jugend), Dion Ajvazi (Hertha BSC II), Luca Wollschläger (1. FC Saarbrücken), Luca Mengel (RB Leipzig), Elias Löder (SSV Ulm 1846), Benno Walter (SV SCHOTT Jena)
Abgänge: Volkan Uluc (Vertragsauflösung), Emeka Oduah (VSG Altglienicke), Luis Ackermann (Greifswalder FC), Patrick Weihrauch (FC Pipinsried), Paul Kampe (SG Dynamo Dresden II), Ledjon Fikaj (Vereinslos), Nicolas Wähling (Vereinslos), Alexander Prokopenko (Viktoria Köln), Justin Schau (SG Dynamo Dresden II), Amar Suljic (Vertrag aufgelöst)
FC Erzgebirge Aue
Trainer: Khvicha Shubitidze, Enrico Kern
Zugänge: Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde), Nils Lihsek (BSG Chemie Leipzig), Bastian Strietzel (Greifswalder FC), Jonas Kehl (Sportfreunde Lotte), Simon Skarlatidis (SpVgg Unterhaching), Willi Alfons Kamm (1. FC Magdeburg II), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg), Patrick Kapp (VSG Altglienicke), Stylianos Kokovas (1. FC Phönix Lübeck), Finn Heidrich (FC Energie Cottbus), Paul Wagner (SV Werder Bremen II), Devin Angleberger (1. FC Schweinfurt 05), Christoph Pauling (ZFC Meuselwitz), Leon Prosche (1. FC Union Berlin), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II), Chadi Ramadan (BFC Preussen)
Abgänge: Mika Clausen (SC Verl), Erik Majetschak (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Schmid (Kickers Offenbach), Julian Guttau (FC Energie Cottbus), Tristan Zobel (SC Paderborn 07 II), Pascal Fallmann (Viktoria Köln), Erik Weinhauer (FC Blau-Weiß Linz), Eric Uhlmann (Vereinslos), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld), Finn Hetzsch (Vereinslos), Ryan Malone (FC Energie Cottbus), Jannic Ehlers (SV Meppen), Anthony Barylla (VSG Altglienicke), Ricky Bornschein (1. FC Lokomotive Leipzig), Louis Lord (Fortuna Düsseldorf), Alexander Kunze (FC Ingolstadt 04), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld II), Julian Günther-Schmidt (FC 08 Homburg)
FC Rot-Weiß Erfurt
Trainer: Fabian Gerber
Zugänge: Benjamin Dreca (VfL Bochum II), Pascal Manitz (Bremer SV), Berk Inaler (SV Sandhausen), Dustin Forkel (1. FC Schweinfurt 05), Niclas Walther (Chemnitzer FC), Jean-Philippe Njike-Nana (VfL Bochum II), Luca Kerkemeyer (Sportfreunde Lotte)
Abgänge: Ben-Luca Moritz (FSV Zwickau), Obed Ugondu (FC Ingolstadt 04), Sejdo Durakov (FC Ingolstadt 04), Sami Chentoufi (FC Einheit Rudolstadt), Raphael Jacky (FC Einheit Rudolstadt), Pascal Manitz (Sportfreunde Siegen)
FSV 63 Luckenwalde
Trainer: Patrick Weiser
Zugänge: Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf), Patrick Weiser (FC Ingolstadt), Luca Dahlke (SV Babelsberg 03), Theodor Sakoufakis (1. FC Union Berlin U19), Jasper Kühn (FSV Zwickau), Simo Collins (SG Union 1919 Klosterfelde), Justin Bulang (vereinslos), Janosz Heidrich (SG Dynamo Dresden), Muhammed Zekiroglu (SV Lichtenberg 47), Felix Pilger (ZFC Meuselwitz), Claas Zamzow (F.C. Hansa Rostock II)
Abgänge: Michael Braune (SV Babelsberg 03), Tim Schleinitz (SV Rödinghausen), Simon Gollnack (SV Babelsberg 03), Tim Luis Maciejewski (FC Erzgebirge Aue), Matthew Meier (SV Babelsberg 03), Phillip König (Unbekannt), Mike Bachmann (Unbekannt), Florian Palmowski (BFC Preussen), Ole Schiebold (VfB Germania Halberstadt), Remo Merke (FC Hertha 03 Zehlendorf), Christian Flath (SV Viktoria Potsdam)
FSV Zwickau
Trainer: Rico Schmitt
Zugänge: Ben-Luca Moritz (FC Rot-Weiß Erfurt), Philipp Harant (FSV Schöningen), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Fynn Seidel (BSG Chemie Leipzig), Randolf Riesen (Leihe beendet)
Abgänge: Luca Prasse (SV Meppen), Jasper Kühn (Leihe), Jonas Dittrich (VfB Lübeck), Lukas Eixler (Fortuna Düsseldorf)
Greifswalder FC
Trainer: Alain Karim
Zugänge: Luis Ackermann (FC Carl Zeiss Jena), Lukas Walchhütter (SV Wacker Burghausen), Bajram Syla (SV Lafnitz), Janis Juckel (FC Energie Cottbus), Elias Ndukwe Oke (ZFC Meuselwitz), Alexander Seidel (SpVgg Bayreuth), Kay Seidemann (BSG Chemie Leipzig), Colin Kroll-Thiel (VfB Stuttgart U19), Leon Schmökel (ZFC Meuselwitz), Lion Semic (VfL Osnabrück), Julius Unglaube (SG Eintracht Peitz), Felix Schubart (FC Energie Cottbus), Lennox Bohnenstädt (FC Energie Cottbus), Fodelcio Gomes Pereira (Berliner AK), Antoni Wrebiakowski (BFC Dynamo), Laurin Schößler (1. FC Magdeburg II), Robert Leipertz (1. FC Magdeburg), Emanuel De Lemos (SC Preußen Münster II)
Abgänge: David Vogt (Ziel unbekannt), Björn Lipfert (Vertragsende), Mike Eglseder (SV Siedenbollentin), Bastian Strietzel (FC Erzgebirge Aue), Jannis Farr (1. FC Phönix Lübeck), Lukas Lämmel (SV Babelsberg 03), David Vogt (Chemnitzer FC), Tristan Wagner (Eintracht Braunschweig), Oliver Daedlow (unbekannt), Fabrice Montcheu (unbekannt), Soufian Benyamina (Hallescher FC), Jason Tomety-Hemazro (unbekannt), Philipp Flemming (unbekannt), Rudolf Ndualu (unbekannt), Steffen Eder (SV Tasmania Berlin), Noah-Joel Hoffmann (VfB Empor Glauchau), Lucas Vierling (unbekannt), Fatlind Memaj (SV Wittenbeck 1953), Philipp Flemming (1. FC Magdeburg II)
Hallescher FC
Trainer: Robert Schröder
Zugänge: Keno-Miguel Meyer (Bremer SV), Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig), Niklas Kastenhofer (SV Babelsberg 03), Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin), Moritz Schulze (BSV Kickers Emden), Soufian Benyamina (Greifswalder FC)
Abgänge: Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Jan Löhmannsröben (Chemnitzer FC), Pierre Weber (SpVgg Bayreuth), Fatlum Elezi (SV Rödinghausen), Niklas Langer (VfB Auerbach 1906), Kilian Pascal Zaruba (1. FC Bocholt), Luka Vujanic (VfL Halle 1896)
Hertha BSC II
Trainer: Rejhan Hasanovic
Zugänge: Jermaine Ngwa (SV Wehen Wiesbaden), Maris Schößler (FC Energie Cottbus), Leon Gruschwitz (Chemnitzer FC), Mustafa Kourouma (Union Titus Petingen), Yannick Müller (SSV Ulm 1846 Fußball)
Abgänge: Marvin Krumhaar (FC Hertha 03 Zehlendorf), Oliver Rölke (VfB Stuttgart II), Elias Decker (FC Ingolstadt 04), Sebastian Weiland (Ziel unbekannt), Mathis Bruns (Ziel unbekannt), Dion Ajvazi (FC Carl Zeiss Jena), Joel Richter (KSV Hessen Kassel), Denis Koldzic (Ziel unbekannt), Shalva Ogbaidze (Ziel unbekannt), Karim Bellomo (Ziel unbekannt), Oscar Capoano (Ziel unbekannt), Chima Ishionwu (Ziel unbekannt), Denis Koldzic (Bremer SV), Eliyas Strasner (1. FC Lokomotive Leipzig), Luis Trus (1. FC Magdeburg II)
RSV Eintracht 1949
Trainer: Thomas Franke
Zugänge: Thomas Franke (TSG Neustrelitz), Ernes Smailovic (FC Hertha 03 Zehlendorf), Linus Löffler (SV Babelsberg 03), Umberto Sacchi (Vereinslos), Isma Baraze Adam (FC St. Pauli II), Caua Belizario (MSV 1919 Neuruppin), Felix Güldner (1. FC Magdeburg II), Ali Mohammed Kasola (TSV Mariendorf 1897), Ingo Rausch (Ludwigsfelder FC)
Abgänge: Patrick Hinze (FC Hertha 03 Zehlendorf), Jörg Miekley (FC Hertha 03 Zehlendorf), Saheed Mustapha (FC Hertha 03 Zehlendorf), Louis Samson (FC Hertha 03 Zehlendorf), Matthias Steinborn (FC Hertha 03 Zehlendorf), Luca Krüsemann (FC Hertha 03 Zehlendorf), Till Plumpe (FC Hertha 03 Zehlendorf), Marvin Gladrow (Werderaner FC Viktoria 1920), Liam Brenn (FC Hertha 03 Zehlendorf), Dominik Kruska (FC Hertha 03 Zehlendorf), Leon Hellwig (FC Hertha 03 Zehlendorf), Fabian Seeger (SC Staaken), Muratcan Mert Yatkiner (FC Hertha 03 Zehlendorf), Giso Koschembahr (SG Großziethen)
SV Babelsberg 03
Trainer: Michael Braune
Zugänge: Michael Braune (FSV 63 Luckenwalde), Laurin von Piechowski (1. FC Lokomotive Leipzig), Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde), Niclas Müller (1. FC Lokomotive Leipzig), Min-Gi Kang (1. FC Lokomotive Leipzig), Matthew Meier (FSV 63 Luckenwalde), Tjalf Geue (Leihende), Lukas Lämmel (Greifswalder FC), Joshua Okpalaike (SpVgg Greuther Fürth II), Tom Berger (TSV Havelse), Charles-Jesaja Herrmann (1. FC Bocholt)
Abgänge: Cem Bagci (Vertragsende), Gian Luca Schulz (Vertragsende), Leon Bürger (Vertragsende), George Didoss (Vertragsende), Philipp Zeiger (Vertragsende), Nico Hinz (Ziel unbekannt), Luca Dahlke (FSV 63 Luckenwalde), Nino Lessel (BFC Preussen), Maurice Covic (BFC Preussen), Yannic Stein (1. FC Union Berlin), Linus Queißer (Eintracht Braunschweig II), Darijan Silic (Unbekannt), Alexander Georgiadi (Unbekannt), Linus Löffler (Unbekannt), George Didoss (Eintracht Frankfurt II), Luis Müller (Unbekannt), Niklas Kastenhofer (Hallescher FC), Nils Schätzle (ZFC Meuselwitz), Jakob Wiehe (SV Werder Bremen II), Jeremy Postelt (SV Lichtenberg 47), Linus Löffler (RSV Eintracht 1949)
SV Tasmania Berlin
Trainer: Pardis Fardjad-Azad, Bahman Foroutan
Zugänge: Tahsin Cakmak (Izmirspor (TUR)), Elias Höftmann (TSG Neustrelitz), Stoyan Velchev (SV Tasmania Berlin), Lorik Bushi (SV Tasmania Berlin), Koray Karakulac (SV Tasmania Berlin), Yasin Araz (SV Tasmania Berlin), Abdulkadir Beyazit (Berliner AK), Felix Rehder (ZFC Meuselwitz), Steffen Eder (Greifswalder FC), Sevhat Agbaba (FC Viktoria 1889 Berlin), Yona Sambale (BFC Dynamo)
Abgänge: Daniel Kaiser (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Rico Steinhauer (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Michel Ulrich (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Florian Baak (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin), Jean Paul Ajala-Alexis (DJK Gebenbach), Rici Bokake-Befonga (Ziel unbekannt), Mateusz Mika (Ziel unbekannt), Nathaniel Amamoo (Ziel unbekannt), Lirim Mema (Ziel unbekannt), Tim Häußler (Ziel unbekannt), Kemal Günay (SV Lichtenberg 47), Divine Imasuen (Westfalia Herne), Kenan Söyler (Berliner AK), Tim Häußler (SV Germania 90 Schöneiche)
VSG Altglienicke
Trainer: Dan Twardzik
Zugänge: Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena), Sven Sonnenberg (1. FC Saarbrücken), Lennart Czyborra (Miedz Legnica (Polen)), Anthony Barylla (FC Erzgebirge Aue), Ali-Eren Ersungur (Karlsruher SC), John Brooks (Hertha BSC), Tolga Cigerci (FC Energie Cottbus)
Abgänge: Patrick Kapp (FC Erzgebirge Aue), Julien Piet Friedrich (Leih-Ende), Nico Lübke (Ziel unbekannt), Louis Wagner (Ziel unbekannt), Elidon Qenaj (FV Illertissen), Jonas Weik (VfR Mannheim)