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Update: Alle Sommertransfers der Regionalliga Nord
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nord stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Alle Teams der Regionalliga Nord
1. FC Phönix Lübeck
Trainer:
Zugänge: Ousman Touray (FSV Schöningen), Julian Boccaccio (VfB Oldenburg), Daniel Haritonov (SV Meppen), Moritz Kretzer (FC Eilenburg), Linus Henry Kurtz (Pafos FC U19), Miguel Coimbra Fernandes (SV Drochtersen/Assel), Christopher Barkmann (SV Eichede), Lennard Bruno Luth (JFV Lübeck II), Jannis Farr (Greifswalder FC)
Abgänge: Mika Schneider (Ziel unbekannt), Stylianos Kokovas (Ziel unbekannt), Mika Schneider (VFC Plauen), Stylianos Kokovas (FC Erzgebirge Aue)
Bremer SV
Trainer: Ralf Voigt
Zugänge: Nico Weide (FC Oberneuland), Lucas Uwandu (FC Verden 04), Randy Uguna (OSC Bremerhaven)
Abgänge: Keno-Miguel Meyer (Hallescher FC), Justin Marcel Gröger (Chemnitzer FC), Ken Tchouangue (Chemnitzer FC), Moritz Busch (BSV Kickers Emden), Joshua Dudock (Ziel unbekannt), Justin Faltyn (Ziel unbekannt), Amoro Diedhiou (Ziel unbekannt), Karlo Grgic (Ziel unbekannt), Elario Ghassan (Ziel unbekannt), Jonas Kühl (Ziel unbekannt), Leon Gino Schmidt (Ziel unbekannt), Maximilian Schütt (Ziel unbekannt), Noel Werner (Ziel unbekannt), Jef Tchouangue (Ziel unbekannt), Ismail H'Maidat (Ziel unbekannt), Joshua Dudock (WVU Mountaineers (West Virginia University)), Pascal Manitz (FC Rot-Weiß Erfurt), Ismail H'Maidat (SSV Jeddeloh), Ilhan Altuntas (Ziel unbekannt)
BSV Kickers Emden
Trainer: Stefan Emmerling, Björn Lindemann
Zugänge: Björn Lindemann (SSV Jeddeloh), Marc Jamieson (SSV Jeddeloh), Luc Ihorst (VfL Osnabrück), Moritz Busch (Bremer SV), Semin Kojic (VfL Bochum II), Isaak Djokovic (Pausiert (Auslandssemester)), Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg 08), Toshiaki Miyamoto (Wuppertaler SV), Matti Tjaden (Hannover 96 II), Bogdan Shubin (Bonner SC), Jamil Najjar (VfL Bochum II), Marvin Benjamins (SC Preußen Münster), Jannes Warnken (SV Werder Bremen II), Ole Kühling (Union Berlin U19), Jubes Ticha (Sportfreunde Siegen)
Abgänge: Dennis Engel (SV Wilhelmshaven), David Schiller (Ziel unbekannt), Marvin Eilerts (Ziel unbekannt), Tido Steffens (Ziel unbekannt), Janek Siderkiewicz (BV Garrel), David Schiller (SV Wilhelmshaven), Felix Göttlicher (Ziel unbekannt), Emanuel Adou (Ziel unbekannt), Kai-Sotirios Kaissis (Ziel unbekannt), Marten Schmidt (Ziel unbekannt), Julian Stöhr (Ziel unbekannt), Moritz Schulze (Ziel unbekannt), Mika Eickhoff (Ziel unbekannt), Markus Unger (Ziel unbekannt), Daniel Kossenjans (Ziel unbekannt), Kai-Sotirios Kaissis (SV Wilhelmshaven), Tobias Steffen (SV Wilhelmshaven), Tido Steffens (SV Wilhelmshaven), Noah Gumpert (FC St. Pauli II), Mika Eickhoff (Heeslinger SC), Julian Stöhr (Heeslinger SC), Marvin Eilerts (SV Wilhelmshaven), Daniel Kossenjans (SSV Jeddeloh), Marten Schmidt (SV Wilhelmshaven)
Eimsbütteler TV
Trainer: Can Timo Schultz
Zugänge: keine
Abgänge: Farid Maboa Dibamba (1. FC Nürnberg II)
FC Eintracht Norderstedt
Trainer: Özden Kocadal
Zugänge: Henrik Lauterbach (FC Eintracht Norderstedt), Paul Ralfs (FC Eintracht Norderstedt), Özden Kocadal (TuS Dassendorf)
Abgänge: Johannes Höcker (Ziel unbekannt), Fabian Boll (Ziel unbekannt), Jörn Großkopf (Ziel unbekannt), Artem Diachun (Ziel unbekannt), Viktor Valentino Appiah (Ziel unbekannt), Joris Bente (Ziel unbekannt), Moritz Sebastian Junge (Ziel unbekannt), Emanuel Mirchev (Ziel unbekannt), Yevhenii Obushnyi (Ziel unbekannt), Ohene Köhl (Ziel unbekannt), Joris Bente (FC St. Pauli II), Florian Meier (FC Eintracht Norderstedt II), Artem Diachun (TuS Dassendorf), Jörn Großkopf (FK Nikola Tesla)
FC St. Pauli II
Zugänge: Ammon Moser (HSC Hannover), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Noah Gumpert (BSV Kickers Emden), Hugo Weber (Blumenthaler SV), Mamadou Djalo (FC Eintracht Norderstedt II)
Abgänge: Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Nikky Goguadze (Ziel unbekannt), Kenan Aydin (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Isma Baraze Adam (Ziel unbekannt), Wissou Kaba (FC St. Pauli), Ols Backhaus (SV Meppen)
FSV Schöningen
Trainer: Christian Benbennek
Zugänge: Justin Kick (SSV Vorsfelde), Julian Weigel (BSG Chemie Leipzig), Moussa Doumbouya (SC Wiedenbrück)
Abgänge: Christian Beck (Burger BC), Ousman Touray (1. FC Phönix Lübeck), Daniel Reiche (Ziel unbekannt), Philipp Harant (FSV Zwickau), Gianluca Evers (FT Braunschweig)
Hamburger SV II
Trainer: Lukas Anderer
Zugänge: Radin Amadou (SV Hemelingen), Calvin Rahr (FC St. Pauli II), Noah Adekunle (Hamburger SV), Kilian Machado (Hamburger SV)
Abgänge: Moritz Reimers (Holstein Kiel), Levin Öztunali (Ziel unbekannt), Shafiq Nandja (Hamburger SV), Jamal Nabe (Ziel unbekannt), Niklas Tuppeck (Ziel unbekannt), Lukas Bornschein (Ziel unbekannt), Leonardo Posadas (Ziel unbekannt), Glory Kiveta (Ziel unbekannt), Benjamin Lamce (Ziel unbekannt), Timon Kramer (Ziel unbekannt), Maurice Boakye (Ziel unbekannt), Omar Megeed (Ziel unbekannt), Nilavan Prabakaran (Ziel unbekannt), Timon Kramer (SV Rödinghausen), Bilal Yalcinkaya (SC Verl), Nilavan Prabakaran (VfV Borussia 06 Hildesheim), Lukas Bornschein (VfL Osnabrück), Niklas Tuppeck (SC Wiedenbrück), Benjamin Lamce (SC Weiche Flensburg 08)
Hannover 96 II
Trainer: Lars Barlemann
Zugänge: Oskar Schwarz (Hannover 96), Tom Lange (Hannover 96), Ole Wegner (Hannover 96), Suheib-Elias Ali (Union Berlin U19), Levent Aycicek (Vereinslos)
Abgänge: Timo Struckmeier (HSC Hannover), Daniel Stendel (FC Barnsley), Luca-Joel Grimpe (Ziel unbekannt), Matti Tjaden (Ziel unbekannt), Lukas Dominke (Ziel unbekannt), Mark Gevorgyan (Ziel unbekannt), Mustafa Abdullatif (Ziel unbekannt), Joseph Ganda (Ziel unbekannt), Anton Lange (Ziel unbekannt), Tim Walbrecht (Ziel unbekannt), Alexander Vogel (Hannover 96), Matti Tjaden (BSV Kickers Emden), Jeremie Niklaus (Ziel unbekannt), Asuma Ikari (Mito HollyHock)
HSC Hannover
Trainer: Timo Struckmeier
Zugänge: Timo Struckmeier (Hannover 96 II), Lukas Schorler (STK Eilvese), Karsan Doski (VfV Borussia 06 Hildesheim), Ömer Sever (Eintracht Braunschweig II)
Abgänge: Tayar Tasdelen (Holstein Kiel), Johann Wegner (SV Werder Bremen II), Vural Tasdelen (Ziel unbekannt), Colin Piepenbrink (STK Eilvese), Mico Schmidt (SV Ramlingen-Ehlershausen), Kai-Patrick Bäte (Ziel unbekannt), Kevin Ansu (Ziel unbekannt), Luc-Elias Fender (Ziel unbekannt), Ammon Moser (FC St. Pauli II)
SC Weiche Flensburg 08
Trainer: Tim Wulff
Zugänge: Ilir Serifi (VfR Neumünster), Joshua Nwokoma (FC Kilia Kiel), Brandolf Duah (ETSV Hamburg), Nick Selutin (ETSV Hamburg), Daniel Schaen (SC Weiche Flensburg 08), Benjamin Lamce (Hamburger SV II), Bjarne Schneider (TSB Flensburg)
Abgänge: Dominic Hartmann (Karriereende), René Guder (Holstein Kiel U23 II), Mads Albaek (Karriereende), Marshall Faleu (Ziel unbekannt), Marian Sarr (Ziel unbekannt), Obinna Iloka (Ziel unbekannt), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (Ziel unbekannt), Sandro Plechaty (BSV Kickers Emden), Maxim Jurk (TSB Flensburg), Obinna Iloka (TuS Dassendorf)
SSV Jeddeloh
Trainer: Kristian Arambasic
Zugänge: Kristian Arambasic (BSV Rehden), Kamer Krasniqi (VfL Sportfreunde Lotte), Seyhan Adigüzel (Vereinslos (Zuletzt RW Ahlen)), Daniel Kossenjans (BSV Kickers Emden), Ismail H'Maidat (Bremer SV), Diego Raykov (VfL Oldenburg)
Abgänge: Max Wegner (Karriereende), Björn Lindemann (BSV Kickers Emden), Marc Jamieson (BSV Kickers Emden), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Kimi Andreas Hindahl (Ziel unbekannt), Jan-Philipp Stottmann (Ziel unbekannt), Kasra Ghawilu (SV Meppen), Dominique Ndure (SV Drochtersen/Assel), Said Abbey (SV Altenoythe), Tom Gaida (Ziel unbekannt), Maximilian Johann Rolfes (SV Altenoythe)
SV Atlas Delmenhorst
Trainer: Key Riebau
Zugänge: Marcel Rassmann (VfL Oldenburg), Eric Anozie (BSV Rehden), Fin Tiedeken (BV Garrel), Amin Muja (SV Meppen), Niklas Tepe (TuS Blau-Weiß Lohne), Ryan Schröder (VfB Oldenburg), Yehya Alalami (VfB Oldenburg)
Abgänge: Justin Dähnenkamp (SV BW Bornreihe), Leonit Basha (BSV Rehden), Josip Tomic (Brinkumer SV), Daniel Hefele (BSV Rehden), Nico Poplawski (Brinkumer SV), Jonas Eilers (Ziel unbekannt), Jonas Eilers (TuS Blau-Weiß Lohne), Sven Lameyer (Ziel unbekannt), Sven Lameyer (TuS Bersenbrück)
SV Drochtersen/Assel
Trainer: Oliver Ioannou
Zugänge: Terry Becker (Heeslinger SC), Ole Schulz (SV Werder Bremen II), Jesper Heim (TSV Steinbach Haiger), Ali Wissam Abu-Alfa (VfB Lübeck), Dominique Ndure (SSV Jeddeloh), Tom Sanne (SV Wacker Burghausen)
Abgänge: Nikola Serra (SV Drochtersen/Assel II), Sebastian Haut (Eichholzer SV), Justin Plautz (Ziel unbekannt), Miguel Coimbra Fernandes (1. FC Phönix Lübeck), Robin Kölle (Ziel unbekannt), Jelldrik Dallmann (Ziel unbekannt), Jasper Rump (TuS Dassendorf)
SV Todesfelde
Trainer: Björn Sörensen
Zugänge: Timon Julius Henk (SV Preußen Reinfeld)
Abgänge: Maximilian Sergio Musci (SC Victoria), Okan Özütemiz (Ziel unbekannt), Noah Awuku (Ziel unbekannt), Tünay Bektas (Ziel unbekannt), Perry Dodoo (Ziel unbekannt), Maximilian Aberger (Ziel unbekannt)
SV Werder Bremen II
Trainer: Thomas Wolter
Zugänge: Yasin Chebil (VfL Wolfsburg), Johann Wegner (HSC Hannover), Egor Greber (Hertha BSC), Karlo Simic (VfL Wolfsburg), Darwin Soylu (VfL Wolfsburg), Ramiz Hamouda (Birmingham Legion FC), Mario Mbassi (SV Werder Bremen), Noah Weißbach (SV Werder Bremen), Jannes Ossadnik (SV Werder Bremen), Jasha Barry (Eintracht Frankfurt), Boran-Firat Coskun (SV Werder Bremen), Jakob Wiehe (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Nelson Valdez (Ziel unbekannt), Yannick Viol (Ziel unbekannt), Paul Wagner (Ziel unbekannt), Jannes Warnken (Ziel unbekannt), Ole Schulz (Ziel unbekannt), Ben Ostermann (Ziel unbekannt), Safa Yildirim (Ziel unbekannt), Arda Halicioglu (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (Ziel unbekannt), Benjamin Atiabou (Ziel unbekannt), David Igboanugo (Ziel unbekannt), Ole Springer (Ziel unbekannt), Dennis Lütke-Frie (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (VfB Oldenburg), Ole Schulz (SV Drochtersen/Assel), Joel Imasuen (Ziel unbekannt), Julius Joas (Ziel unbekannt), Kevin Manthey (Ziel unbekannt), Kevin Manthey (1. FC Magdeburg), Jannes Warnken (BSV Kickers Emden), Joel Imasuen (FC Schalke 04 II), Luca Höcker (SV Werder Bremen), Paul Wagner (FC Erzgebirge Aue)
VfB Lübeck
Zugänge: Luis Coordes (Vereinslos), Tom Kankowski (TuS Blau-Weiß Lohne)
Abgänge: Julian Albrecht (FC Dornbreite Lübeck), Mikail Polat (Ziel unbekannt), Mika Lehnfeld (Ziel unbekannt), Yusuf Wardak (SV Waldhof Mannheim), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus), Fabrizio Giuseppe Fili (Ziel unbekannt), Linus Goldmann (Ziel unbekannt), Ali Wissam Abu-Alfa (Ziel unbekannt), Manuel Farrona-Pulido (Ziel unbekannt), Felix Drinkuth (Ziel unbekannt), Mikail Polat (SV Rödinghausen), Mika Lehnfeld (SV Rödinghausen), Ali Wissam Abu-Alfa (SV Drochtersen/Assel), Phillip Diestel (Marshall University Men's Soccer), Guerino Capretti (1. FC Bocholt), Pierre Becken (1. FC Bocholt), Manuel Farrona-Pulido (TuS Dassendorf), Davyd Ramaki (Eintracht Frankfurt II)
VfB Oldenburg
Trainer: Dario Fossi
Zugänge: Nelio Hemberger (VfB Oldenburg), Leon Demaj (VfL Sportfreunde Lotte), Dominik Kasper (SV Werder Bremen II)
Abgänge: Julian Boccaccio (1. FC Phönix Lübeck), Liam Tiernan (Ziel unbekannt), Onyemauche-Jude Chikere (Ziel unbekannt), Ryan Schröder (SV Atlas Delmenhorst), Aurel Loubongo (FC Erzgebirge Aue)