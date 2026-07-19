Update: Alle Sommertransfers der Regionalliga Nord Auf FuPa gibt es die Übersicht. von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus der Regionalliga Nord stehen einige Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Alle Transfers der Regionalliga Nord 1. FC Phönix Lübeck

Trainer: Kevin Wölk

Zugänge: Ousman Touray (FSV Schöningen), Julian Boccaccio (VfB Oldenburg), Daniel Haritonov (SV Meppen), Moritz Kretzer (FC Eilenburg), Miguel Coimbra Fernandes (SV Drochtersen/Assel), Christopher Barkmann (SV Eichede), Lennard Bruno Luth (JFV Lübeck II), Jannis Farr (Greifswalder FC), Niklas Baeskow (FC Schönberg 95), Lennard Bruno Luth (JFV Lübeck), David Jendrzej (ETSV Hamburg), Mika Meyer (1. FC Phönix Lübeck II), Kilian Skolik (Kickers Offenbach)

Abgänge: Mika Schneider (VFC Plauen), Stylianos Kokovas (FC Erzgebirge Aue), Muzaffer Can Degirmenci (1461 Trabzon), Valentin Steinmetz (FC UNA Strassen), Moritz Achtenberg (SV Todesfelde), Ben Luca Jablonski (SV Todesfelde), Linus Henry Kurtz (Sporting Braga U23), Aristidis Andrikopoulos (Ziel unbekannt), Bernard Kyere-Mensah (Ziel unbekannt), Vladyslav Kraiev (SG Dynamo Schwerin)



Bremer SV

Trainer: Ralf Voigt

Zugänge: Nico Weide (FC Oberneuland), Lucas Uwandu (FC Verden 04), Randy Uguna (OSC Bremerhaven), Ömer Aslan (Brinkumer SV), Ebrima Camara (BTS Neustadt), Ian Scheffler (1. FC Lok Stendal), Garry Emmanuel Onyejelem (FSV Kühlungsborn), Luis Klappich (SV Darmstadt 98 (U21) II), Anthony Nwachukwu (KFC Uerdingen), Anton Utermann (SV Darmstadt 98), Denis Koldzic (Hertha BSC II), Jean De Chatrie-Doegl (Eimsbütteler TV), Wedat Bezek (SV Ahlerstedt/Ottendorf), Juul Timmermans (Roda JC Kerkrade), Jan-Maximilian Scharf (Wuppertaler SV), Mussa Tasmin (FC Ingolstadt 04 II), Alessio Arambasic (Wuppertaler SV)

Abgänge: Keno-Miguel Meyer (Hallescher FC), Justin Marcel Gröger (Chemnitzer FC), Ken Tchouangue (Chemnitzer FC), Moritz Busch (BSV Kickers Emden), Joshua Dudock (Ziel unbekannt), Justin Faltyn (Ziel unbekannt), Amoro Diedhiou (Ziel unbekannt), Karlo Grgic (Ziel unbekannt), Elario Ghassan (Ziel unbekannt), Jonas Kühl (Ziel unbekannt), Leon Gino Schmidt (Ziel unbekannt), Maximilian Schütt (Ziel unbekannt), Noel Werner (Ziel unbekannt), Jef Tchouangue (Ziel unbekannt), Ismail H'Maidat (Ziel unbekannt), Joshua Dudock (WVU Mountaineers (West Virginia University)), Pascal Manitz (FC Rot-Weiß Erfurt), Ismail H'Maidat (SSV Jeddeloh), Ilhan Altuntas (Ziel unbekannt), Jonas Kühl (FC Verden 04), Karlo Grgic (Sportfreunde Lotte), Jan-Luca Warm (Ziel unbekannt), Amoro Diedhiou (HSC Hannover), Justin Faltyn (Sportfreunde Lotte), Jan-Luca Warm (FC Verden 04), Lucas Uwandu (FC Verden 04), Maximilian Schütt (VfB Lübeck), Justus Warnking (TuS Bersenbrück), Sebastian Kmiec (SV Werder Bremen), Feritali Erdem (Ziel unbekannt), Nico Weide (Ziel unbekannt)





BSV Kickers Emden

Trainer: Björn Lindemann

Zugänge: Björn Lindemann (SSV Jeddeloh), Marc Jamieson (SSV Jeddeloh), Luc Ihorst (VfL Osnabrück), Moritz Busch (Bremer SV), Semin Kojic (VfL Bochum II), Isaak Djokovic (Pausiert (Auslandssemester)), Sandro Plechaty (SC Weiche Flensburg 08), Toshiaki Miyamoto (Wuppertaler SV), Matti Tjaden (Hannover 96 II), Bogdan Shubin (Bonner SC), Jamil Najjar (VfL Bochum II), Marvin Benjamins (SC Preußen Münster), Jannes Warnken (SV Werder Bremen II), Jubes Ticha (Sportfreunde Siegen), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Ole Kühling (1. FC Union Berlin)

Abgänge: Dennis Engel (SV Wilhelmshaven), Janek Siderkiewicz (BV Garrel), David Schiller (SV Wilhelmshaven), Felix Göttlicher (Ziel unbekannt), Emanuel Adou (Ziel unbekannt), Markus Unger (Ziel unbekannt), Kai-Sotirios Kaissis (SV Wilhelmshaven), Tobias Steffen (SV Wilhelmshaven), Tido Steffens (SV Wilhelmshaven), Noah Gumpert (FC St. Pauli II), Mika Eickhoff (Heeslinger SC), Julian Stöhr (Heeslinger SC), Marvin Eilerts (SV Wilhelmshaven), Daniel Kossenjans (SSV Jeddeloh), Marten Schmidt (SV Wilhelmshaven), Moritz Schulze (Hallescher FC)



Eimsbütteler TV

Trainer: Can Timo Schultz

Zugänge: Juri Behr (FC St. Pauli II), Joseph Noha Akugue (Niendorfer TSV), Romeo Blekic (Eimsbütteler TV), Nick Johann Hoffmann (TSV Sasel), Karim Ay (TuS Dassendorf), Erciyes Firat Palo (TuS Dassendorf), Max Wendt (TuS Dassendorf), Linus Ahrens (Eimsbütteler TV), Noah Maximilian Lemcke (Eimsbütteler TV), Finn Luka Schmalfeld (SV Halstenbek-Rellingen), Paul Henri Weiß (Eimsbütteler TV), Pelle Hoppe (TuS Blau-Weiß Lohne), Zülfü Kahn Demirbag (Eimsbütteler TV)

Abgänge: Farid Maboa Dibamba (1. FC Nürnberg II), Abdul-Bassitou Alassani (FC St. Pauli II), Samuel Hosseini (Karriereende), Dilan Karim Mohamed (Hetlinger MTV), Jonas Hinz (Kaltenkirchener Turnerschaft), Leonard Mai (TSV Sasel), Jean De Chatrie-Doegl (Bremer SV), Benjamin Lucht (FC Süderelbe), Jay Archard (Ziel unbekannt), Jo-Daniel Krohn (Karriereende), Nathanael Obeng Sallah (Pausiert)





FC Eintracht Norderstedt

Trainer: Özden Kocadal

Zugänge: Henrik Lauterbach (FC Eintracht Norderstedt), Paul Ralfs (FC Eintracht Norderstedt), Özden Kocadal (TuS Dassendorf), Julius Grunwald (FC St. Pauli II), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (SC Weiche Flensburg 08), Luca Joel Palzer (Sc Victoria Hamburg), Dave Ceesay (ETSV Hamburg)

Abgänge: Johannes Höcker (Ziel unbekannt), Fabian Boll (Ziel unbekannt), Viktor Valentino Appiah (Ziel unbekannt), Moritz Sebastian Junge (Ziel unbekannt), Emanuel Mirchev (Ziel unbekannt), Yevhenii Obushnyi (Ziel unbekannt), Ohene Köhl (Ziel unbekannt), Joris Bente (FC St. Pauli II), Florian Meier (FC Eintracht Norderstedt II), Artem Diachun (TuS Dassendorf), Jörn Großkopf (FK Nikola Tesla), Aquilis Seidi (SC Victoria), Issa Safer (FC Eintracht Norderstedt II), Niklas Petzsch (FC St. Pauli II), Ohene Köhl (SV Elversberg II)



FC St. Pauli II

Trainer: Alexander Hahn

Zugänge: Ammon Moser (HSC Hannover), Joris Bente (FC Eintracht Norderstedt), Noah Gumpert (BSV Kickers Emden), Hugo Weber (Blumenthaler SV), Mamadou Djalo (FC Eintracht Norderstedt II), Abdul-Bassitou Alassani (Eimsbütteler TV), Alexander Hahn (Holstein Kiel), Niklas Petzsch (FC Eintracht Norderstedt), Theo Moerchen (FC St. Pauli ), Mats Herrmann (FC St. Pauli ), Jack Lars Wardius (FC St. Pauli ), Noah Palapies (FC St. Pauli ), Joel Aseidu Addo (FC St. Pauli ), Fynn Braun (Karlsruher SC)

Abgänge: Calvin Rahr (Hamburger SV II), Kevin Jendrzej (Ziel unbekannt), Muhammad Dahaba (Ziel unbekannt), Thieß Mahnel (Ziel unbekannt), Adem Podrimaj (Ziel unbekannt), Rijad Smajic (Ziel unbekannt), Julius Grunwald (Ziel unbekannt), Jamel Gramberg (Ziel unbekannt), Max Herrmann (Ziel unbekannt), Wissou Kaba (FC St. Pauli), Ols Backhaus (SV Meppen), Julius Grunwald (FC Eintracht Norderstedt), Romeo Aigbekaen (SC Fortuna Köln), Juri Behr (Eimsbütteler TV), Isma Baraze Adam (RSV Eintracht 1949)



FSV Schöningen

Trainer: Christian Benbennek

Zugänge: Justin Kick (SSV Vorsfelde), Julian Weigel (BSG Chemie Leipzig), Moussa Doumbouya (SC Wiedenbrück), Emil Strauß (1. FC Magdeburg), Ben Fuchs (Eintracht Braunschweig), Luca Horn (Sportfreunde Lotte)

Abgänge: Christian Beck (Burger BC), Ousman Touray (1. FC Phönix Lübeck), Daniel Reiche (Ziel unbekannt), Philipp Harant (FSV Zwickau), Gianluca Evers (FT Braunschweig), Yannik Möker (RW Oberhausen)



Hamburger SV II

Trainer: Lukas Anderer

Zugänge: Radin Amadou (SV Hemelingen), Calvin Rahr (FC St. Pauli II), Noah Adekunle (Hamburger SV), Kilian Machado (Hamburger SV), Joonas Frenzel (1. FC Magdeburg II), Sebastian Boltersdorf (VfL Bochum), Jason Bissi-Mouelle (Hamburger SV), Henri Schümann (Hamburger SV), Mads Bröcker (RB Leipzig), Alessandro Puzzo (1. FC Köln)

Abgänge: Moritz Reimers (Holstein Kiel), Levin Öztunali (Ziel unbekannt), Shafiq Nandja (Hamburger SV), Timon Kramer (Ziel unbekannt), Omar Megeed (Ziel unbekannt), Timon Kramer (SV Rödinghausen), Bilal Yalcinkaya (SC Verl), Nilavan Prabakaran (VfV Borussia 06 Hildesheim), Lukas Bornschein (VfL Osnabrück), Niklas Tuppeck (SC Wiedenbrück), Benjamin Lamce (SC Weiche Flensburg 08), Hannes Hermann (SSV Jahn Regensburg), Leonardo Posadas (TSV Havelse), Glory Kiveta (Eintracht Braunschweig II), Maurice Boakye (CS Maritimo Funchal), Jamal Nabe (Berliner AK), Thorben Emke (1. FC Magdeburg)



Hannover 96 II

Trainer: Lars Barlemann

Zugänge: Oskar Schwarz (Hannover 96), Tom Lange (Hannover 96), Ole Wegner (Hannover 96), Suheib-Elias Ali (Union Berlin U19), Levent Aycicek (Vereinslos), Pepe Lorenz (Hannover 96 U19), Niko Gießelmann (TSV Godshorn), Fin-Luca Rüdiger (Hannover 96 U19)

Abgänge: Timo Struckmeier (HSC Hannover), Daniel Stendel (FC Barnsley), Luca-Joel Grimpe (Ziel unbekannt), Matti Tjaden (Ziel unbekannt), Lukas Dominke (Ziel unbekannt), Mark Gevorgyan (Ziel unbekannt), Joseph Ganda (Ziel unbekannt), Anton Lange (Ziel unbekannt), Tim Walbrecht (Ziel unbekannt), Alexander Vogel (Hannover 96), Matti Tjaden (BSV Kickers Emden), Jeremie Niklaus (Ziel unbekannt), Montell Ndikom (SC Preußen Münster), Mustafa Abdullatif (FC Emmen), Tom Hobrecht (Hannover 96), Felix Binsker (1. FC Magdeburg), Lukas Dominke (HSC Hannover), Jeremie Niklaus (1. FC Magdeburg II)



HSC Hannover

Trainer: Timo Struckmeier

Zugänge: Timo Struckmeier (Hannover 96 II), Lukas Schorler (STK Eilvese), Ömer Sever (Eintracht Braunschweig II), Finn Hoffmann (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Nick Bode (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Amoro Diedhiou (Bremer SV), Paris Pechlevanoudis (JFV Bremen), Lukas Dominke (Hannover 96 II), Jonas Lübke (1. FC Germania Egestorf-Langreder), Ant Yel (HSC Hannover), Tyrice Linne (HSC Hannover), John Michael Hernandez Ferreras (HSC Hannover)

Abgänge: Tayar Tasdelen (Holstein Kiel), Johann Wegner (SV Werder Bremen II), Vural Tasdelen (Ziel unbekannt), Colin Piepenbrink (STK Eilvese), Mico Schmidt (SV Ramlingen-Ehlershausen), Kai-Patrick Bäte (Ziel unbekannt), Kevin Ansu (Ziel unbekannt), Luc-Elias Fender (Ziel unbekannt), Ammon Moser (FC St. Pauli II), Finn-Louis Kiszka (TSV Havelse), Ebrima John Jobe (OSC Bremerhaven), Kai-Patrick Bäte (TuS Garbsen), Luc-Elias Fender (SC Hemmingen-Westerfeld)



SC Weiche Flensburg 08

Trainer: Tim Wulff

Zugänge: Ilir Serifi (VfR Neumünster), Joshua Nwokoma (FC Kilia Kiel), Brandolf Duah (ETSV Hamburg), Nick Selutin (ETSV Hamburg), Daniel Schaen (SC Weiche Flensburg 08), Benjamin Lamce (Hamburger SV II), Bjarne Schneider (TSB Flensburg), Tanyel Eckstein (Fc Kaiserslautern U19), Rasmus Tobinski (Altona 93), Tanyel Eckstein (1. FC Kaiserslautern), Samuel Hust (Vejle BK U19 (Dänemark)), Erolind Krasniqi (ETSV Hamburg)

Abgänge: Dominic Hartmann (Karriereende), René Guder (Holstein Kiel U23 II), Mads Albaek (Karriereende), Obinna Iloka (Ziel unbekannt), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (Ziel unbekannt), Sandro Plechaty (BSV Kickers Emden), Maxim Jurk (TSB Flensburg), Obinna Iloka (TuS Dassendorf), Erjanik Khachaturi Ghubasaryan (FC Eintracht Norderstedt), Marshall Faleu (SGV Heilbronn-Freiberg), Marian Sarr (Westfalia Herne)



SSV Jeddeloh

Trainer: Kristian Arambasic

Zugänge: Kristian Arambasic (BSV Rehden), Kamer Krasniqi (Sportfreunde Lotte), Seyhan Adigüzel (Vereinslos (Zuletzt RW Ahlen)), Daniel Kossenjans (BSV Kickers Emden), Ismail H'Maidat (Bremer SV), Diego Raykov (VfL Oldenburg), Kingsley Marcinek (SV Schermbeck), Oskar Saathoff (JFV Edewecht U19), Ole Böttcher (TV Eiche Horn)

Abgänge: Max Wegner (Karriereende), Björn Lindemann (BSV Kickers Emden), Marc Jamieson (BSV Kickers Emden), Ibrahim Touray (VfL Osnabrück), Finn Cramer (VfL Osnabrück), Kimi Andreas Hindahl (Ziel unbekannt), Jan-Philipp Stottmann (Ziel unbekannt), Kasra Ghawilu (SV Meppen), Dominique Ndure (SV Drochtersen/Assel), Said Abbey (SV Altenoythe), Maximilian Johann Rolfes (SV Altenoythe), Max Wegner (Türk Gücü Espelkamp), Tom Gaida (SV Eintracht Trier 05), Kimi Andreas Hindahl (SV Meppen II)



SV Atlas Delmenhorst

Trainer: Key Riebau

Zugänge: Marcel Rassmann (VfL Oldenburg), Eric Anozie (BSV Rehden), Fin Tiedeken (BV Garrel), Amin Muja (SV Meppen), Niklas Tepe (TuS Blau-Weiß Lohne), Ryan Schröder (VfB Oldenburg), Mohmd Yhya Al Alami (VfB Oldenburg), Tunay Sengör (JFV Delmenhorst), Yehor Melenivskyi (VfB Lübeck), André Nicolas N'Diaye (BSV Rehden)

Abgänge: Justin Dähnenkamp (SV BW Bornreihe), Leonit Basha (BSV Rehden), Josip Tomic (Brinkumer SV), Daniel Hefele (BSV Rehden), Nico Poplawski (Brinkumer SV), Jonas Eilers (Ziel unbekannt), Jonas Eilers (TuS Blau-Weiß Lohne), Sven Lameyer (Ziel unbekannt), Sven Lameyer (TuS Bersenbrück), Dylan Burke (Ziel unbekannt), Marco Stefandl (Ziel unbekannt), Eike Bansen (TuS Vosswinkel), Marco Stefandl (SpVgg Hankofen-Hailing)



SV Drochtersen/Assel

Trainer: Oliver Ioannou

Zugänge: Terry Becker (Heeslinger SC), Ole Schulz (SV Werder Bremen II), Jesper Heim (TSV Steinbach Haiger), Ali Wissam Abu-Alfa (VfB Lübeck), Dominique Ndure (SSV Jeddeloh), Tom Sanne (SV Wacker Burghausen), Christopher Schepp (TSV Havelse), Sean Busch (FC 08 Homburg), Luca Menke (VfB Lübeck), Kevin Ingreso (SV Drochtersen/Assel II)

Abgänge: Sebastian Haut (Eichholzer SV), Justin Plautz (Ziel unbekannt), Miguel Coimbra Fernandes (1. FC Phönix Lübeck), Robin Kölle (Ziel unbekannt), Jelldrik Dallmann (Ziel unbekannt), Jasper Rump (TuS Dassendorf), Justin Plautz (FC Hude), Haris Hyseni (SV Drochtersen/Assel II)



SV Todesfelde

Trainer: Björn Sörensen

Zugänge: Timon Julius Henk (SV Preußen Reinfeld), Noah Odiase (Eutin 08), Etienne Sohn (Holstein Kiel U23 II), Moritz Achtenberg (1. FC Phönix Lübeck), Ben Luca Jablonski (1. FC Phönix Lübeck), Moritz Bennet Grosche (Altona 93), Jonas Marschner (Eichholzer SV)

Abgänge: Maximilian Sergio Musci (SC Victoria), Okan Özütemiz (Ziel unbekannt), Maximilian Aberger (Ziel unbekannt), Noah Awuku (VfR Neumünster), Tünay Bektas (SV Eichede)



SV Werder Bremen II

Trainer: Cédric Makiadi

Zugänge: Yasin Chebil (VfL Wolfsburg), Johann Wegner (HSC Hannover), Egor Greber (Hertha BSC), Karlo Simic (VfL Wolfsburg), Darwin Soylu (VfL Wolfsburg), Ramiz Hamouda (Birmingham Legion FC), Mario Mbassi (SV Werder Bremen), Noah Weißbach (SV Werder Bremen), Jannes Ossadnik (SV Werder Bremen), Jasha Barry (Eintracht Frankfurt), Boran-Firat Coskun (SV Werder Bremen), Jakob Wiehe (SV Babelsberg 03), Arian Römers (1. FC Köln), Jakob Wiehe (SV Babelsberg 03)

Abgänge: Nelson Valdez (Ziel unbekannt), Yannick Viol (Ziel unbekannt), Ben Ostermann (Ziel unbekannt), Safa Yildirim (Ziel unbekannt), Arda Halicioglu (Ziel unbekannt), Benjamin Atiabou (Ziel unbekannt), Ole Springer (Ziel unbekannt), Dennis Lütke-Frie (Ziel unbekannt), Dominik Kasper (VfB Oldenburg), Ole Schulz (SV Drochtersen/Assel), Joel Imasuen (Ziel unbekannt), Julius Joas (Ziel unbekannt), Kevin Manthey (1. FC Magdeburg), Jannes Warnken (BSV Kickers Emden), Joel Imasuen (FC Schalke 04 II), Luca Höcker (SV Werder Bremen), Paul Wagner (FC Erzgebirge Aue), David Igboanugo (Borussia Mönchengladbach II), Ole Springer (VfB Oldenburg), Paul Erevbenagie (SV Werder Bremen)



VfB Lübeck

Trainer: Kevin Rodewald

Zugänge: Luis Coordes (Vereinslos), Tom Kankowski (TuS Blau-Weiß Lohne), Emmanuel Ntsiakoh (Altona 93), Felix Mandl (FC Dornbirn), Ismael Francios Bos (FC Süderelbe), Kevin Rodewald (FC Eilenburg), Maximilian Schütt (Bremer SV), Selim Ajkic (TSV Sasel), Lennard Heiduck (Niendorfer TSV), Jonas Dittrich (FSV Zwickau), Daouda Beleme (Al-Jazira Al-Hamra Club (Vereinigte Arabische Emir), Deniz Hasan Yilmaz (Altona 93), Emmanuel Appiah (Altona 93), Louis Siefert (JFV Lübeck)

Abgänge: Julian Albrecht (FC Dornbreite Lübeck), Yusuf Wardak (SV Waldhof Mannheim), Rohin Shivani (VfL Osnabrück), Gianluca Pelzer (FC Energie Cottbus), Felix Drinkuth (Ziel unbekannt), Mikail Polat (SV Rödinghausen), Mika Lehnfeld (SV Rödinghausen), Ali Wissam Abu-Alfa (SV Drochtersen/Assel), Phillip Diestel (Marshall University Men's Soccer), Guerino Capretti (1. FC Bocholt), Pierre Becken (1. FC Bocholt), Manuel Farrona-Pulido (TuS Dassendorf), Davyd Ramaki (Eintracht Frankfurt II), Yehor Melenivskyi (SV Atlas Delmenhorst), Luca Menke (SV Drochtersen/Assel), Linus Goldmann (Kaltenkirchener Turnerschaft), Arber Mrijaj (Ziel unbekannt), Fabrizio Giuseppe Fili (Wuppertaler SV), Fyn-Luca Lewinski (Altona 93)



VfB Oldenburg

Trainer: Dario Fossi

Zugänge: Nelio Hemberger (VfB Oldenburg), Leon Demaj (Sportfreunde Lotte), Dominik Kasper (SV Werder Bremen II), Ole Springer (SV Werder Bremen II), Hugo Jung (SV Werder Bremen), Kai Pröger (VfL Osnabrück), Abdulai Barrie (VfB Oldenburg), Abdul Hussein Trad (VfB Oldenburg)

Abgänge: Julian Boccaccio (1. FC Phönix Lübeck), Liam Tiernan (Ziel unbekannt), Ryan Schröder (SV Atlas Delmenhorst), Aurel Loubongo (FC Erzgebirge Aue), Onyemauche-Jude Chikere (VfL Oldenburg), Steven Mensah (Ziel unbekannt), Abdulai Barrie (Heeslinger SC)